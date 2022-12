Zelensky rinnova la diplomazia, e Biden indica come priorità le difese aeree | Notizie della guerra tra Russia e Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intensificato la diplomazia sull’invasione russa del suo paese, intrattenendo colloqui con i leader di Stati Uniti, Turchia e Francia durante i lunghi combattimenti sul fronte orientale della guerra durata nove mesi.

Sebbene Zelensky abbia avuto frequenti colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dall’invasione delle forze russe alla fine di febbraio, è insolito che tenga tali discussioni in un giorno.

“Lavoriamo costantemente con i partner”, ha detto Zelensky nel suo video discorso notturno, aggiungendo che si aspetta alcuni “risultati significativi” nella prossima settimana da una serie di eventi internazionali che si concentreranno sulla situazione in Ucraina.

Lunedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz terrà un incontro online con i leader del G7 e i ministri degli Esteri dell’Unione europea per cercare di concordare ulteriori sanzioni contro la Russia e ulteriori aiuti o spedizioni di armi all’Ucraina.

conversazione produttiva con POTUS. Ero grato per un altro pacchetto di sicurezza. Abbiamo discusso di una maggiore cooperazione nel campo della difesa e della protezione e manutenzione del nostro settore energetico. Posizioni coordinate vigilia #G7 Vertice in linea. La leadership americana è salda! – Володимир Зеленський (ZelenskyyUa) 11 dicembre 2022

I successivi attacchi missilistici e di droni russi hanno distrutto gran parte delle infrastrutture energetiche del paese, lasciando milioni di civili senza elettricità e riscaldamento in un momento in cui le temperature sono pari o inferiori allo zero.

Zelensky ha detto di aver ringraziato Biden per l’assistenza “difensiva e finanziaria senza precedenti” fornita dagli Stati Uniti e ha parlato della necessità dell’Ucraina di efficaci sistemi di difesa antiaerea per proteggere la sua gente.

Ha detto: “Apprezziamo anche l’assistenza fornita dagli Stati Uniti per ripristinare il sistema energetico in Ucraina”.

Ha detto che l’Ucraina parteciperà alla riunione del G7 e che dopo la chiamata, Kiev “ha coordinato le nostre posizioni con l’America”.

In una dichiarazione successiva, la Casa Bianca ha affermato che Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno compiendo sforzi per rafforzare le difese aeree dell’Ucraina come priorità.

Più sanzioni

La crisi energetica è stata anche una parte importante delle precedenti discussioni di Zelensky con il francese Macron e il turco Erdogan.

Zelensky ha descritto la sua conversazione di oltre un’ora con Macron come “molto istruttiva”, riguardante “difesa, energia, economia e diplomazia”.

Nel frattempo, ha ringraziato la Turchia per aver fornito rifugio ai bambini ucraini e per aver dispiegato centinaia di generatori nelle città di tutto il paese.

Il presidente ucraino ha anche affermato di aver discusso con Erdogan della possibile espansione di un patto di esportazione di grano che ha aperto i porti ucraini alle esportazioni a luglio dopo un blocco russo de facto di sei mesi.

La Turchia, che ha svolto un ruolo di mediazione nei colloqui di pace nei primi mesi di guerra, ha lavorato a fianco delle Nazioni Unite in questo accordo.

L’ufficio di Erdogan ha detto che domenica il leader turco ha anche parlato con il presidente russo Vladimir Putin e ha chiesto una rapida fine del conflitto.

Putin la scorsa settimana ha avvertito di una guerra prolungata e ha parlato della quasi completa perdita di fiducia di Mosca nei paesi occidentali, che secondo lui renderebbe più difficile una soluzione definitiva sull’Ucraina.

Macron ha difeso la diplomazia nel conflitto, ma ha allarmato Kiev, alcuni alleati e gli Stati baltici con quelli che considerano i suoi messaggi contrastanti: che spettava a Kiev decidere quando negoziare con Mosca, ma anche che erano necessarie garanzie di sicurezza per Russia. .

I ministri degli Esteri dell’UE discuteranno un nono pacchetto di sanzioni che potrebbe aggiungere quasi 200 ulteriori persone ed entità all’elenco delle sanzioni dell’UE, nonché 2 miliardi di euro ($ 2,11 miliardi) per le consegne di armi all’Ucraina.

Non ci sono colloqui di pace in corso e nessuna fine in vista per il conflitto più sanguinoso in Europa dalla seconda guerra mondiale.

Mosca non mostra segni di volontà di rispettare la sovranità dell’Ucraina e i confini prebellici, affermando che le quattro regioni che sostiene di aver annesso dall’Ucraina a settembre fanno parte della Russia “per sempre”.

Il governo di Kiev ha escluso di cedere qualsiasi terra alla Russia in cambio della pace.

Sul terreno in Ucraina, i soldati sono trincerati lungo la linea del fronte a est tra i continui bombardamenti e gli attacchi russi hanno lasciato in rovina la città ucraina orientale di Bakhmut, ha detto Zelensky durante il fine settimana.

La situazione rimane “estremamente difficile” in diverse città in prima linea nelle province ucraine orientali di Donetsk e Luhansk, che insieme costituiscono le regioni industrializzate del Donbass, dove i separatisti sostenuti da Mosca combattono contro Kiev dal 2014.