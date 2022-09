Zelensky spinge la domanda “accelerata” dell’Ucraina per l’adesione alla NATO

L’Ucraina ha cercato a lungo l’adesione alla NATO, ma Zelensky ha ammesso a marzo che l’Ucraina non l’avrebbe accettata, nonostante avesse ricevuto assistenza per la sicurezza dai paesi dell’alleanza militare occidentale.

“In effetti, siamo già passati alla NATO”, ha detto Zelensky in una dichiarazione di Telegram. “In effetti, abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza. Sono reali per l’Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti delle nostre interazioni. Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda, ci proteggiamo a vicenda.

In pratica, le possibilità dell’Ucraina di entrare a far parte della NATO sono diminuite nel corso dell’invasione russa. Gli Stati membri, compresi gli Stati Uniti, hanno tracciato linee chiare: armano l’Ucraina, ma non hanno le proprie truppe sul campo per la preoccupazione di scatenare una guerra mondiale.