Zelensky ucraino afferma che la regione del Donbass è stata completamente distrutta

(Reuters) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che le forze russe hanno “completamente distrutto” la zona industriale del Donbass e ha accusato Mosca di effettuare bombardamenti insensati mentre intensificava la sua offensiva.

Zelensky ha anche accusato le forze russe di aver tentato di uccidere il maggior numero di ucraini e di infliggere quanti più danni possibile, ripetendo la sua accusa secondo cui la Russia stava compiendo un genocidio.

Zelensky ha affermato che mentre le forze ucraine continuavano a liberare la regione di Kharkiv a est di Kiev, la Russia stava cercando di esercitare una maggiore pressione nel Donbass, che si trova nella parte sud-orientale dell’Ucraina.

“È un inferno là fuori, e non è un’esagerazione”, ha detto in un video a tarda notte, aggiungendo che 12 persone sono state uccise in un “bombardamento brutale e assolutamente privo di significato” di Severodonetsk giovedì.

“(Ci sono) attacchi costanti nella regione di Odessa e nelle città dell’Ucraina centrale. La regione del Donbass è stata completamente distrutta”, ha detto.

“Questo è un tentativo criminale deliberato di uccidere il maggior numero possibile di ucraini, distruggere quante più case, strutture sociali e attività commerciali possibile”.

