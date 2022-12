Zelenskyj vuole vietare i gruppi religiosi con collegamenti a Mosca: aggiornamenti in tempo reale

All’interno dello stabilimento Gazprom di Omsk, in Russia. Gli alleati dell’Ucraina vogliono limitare il più possibile le entrate petrolifere della Russia senza provocare uno shock dell’offerta. attribuito a lui… Olesya Astakhova/Reuters

BRUXELLES – Gli ambasciatori dell’Unione Europea che cercano di raggiungere un accordo sul prezzo più alto del petrolio russo hanno proseguito i colloqui fino a giovedì sera, nonostante le aspettative di un accordo a portata di mano.

I negoziati sui prezzi massimi per le vendite di petrolio russo, una politica guidata dal Gruppo dei sette paesi industrializzati e altri stretti alleati dell’Ucraina, si sono trascinati per più di una settimana presso la sede dell’Unione europea.

I negoziatori dei 27 Stati membri dell’UE devono concordare un prezzo per consenso. Un certo numero di diplomatici e funzionari ha affermato che le ultime discussioni riguardavano un prezzo di 60 dollari al barile. È meno di quanto originariamente proposto dal G7, una vittoria per paesi filo-ucraini intransigenti come la Polonia che volevano un prezzo più basso per limitare le entrate petrolifere della Russia.

Un embargo quasi completo sul petrolio russo è entrato in vigore il 5 dicembre nell’Unione europea. Gli assicuratori e le petroliere dell’Unione europea – che costituiscono la metà della flotta globale – non potranno offrire i loro servizi per il trasporto del petrolio russo. Ciò non si applicherebbe agli acquirenti di petrolio russo, come la Cina e l’India, se spedissero e assicurassero le merci con società di paesi al di fuori del gruppo di cap-charge.

Temendo una crisi petrolifera globale, gli Stati Uniti hanno sostenuto una politica di massimale dei prezzi, che consentirebbe alle petroliere e agli assicuratori europei di continuare a facilitare le esportazioni di petrolio russo fintanto che il petrolio che trasportano o assicurano viene venduto a un prezzo pari o inferiore.

Il vantaggio di questo approccio, secondo i suoi promotori, è che la Russia perde alcune entrate in quanto è limitata al di sotto di quanto il suo petrolio normalmente recupererebbe sul mercato, ma ha un incentivo a continuare a vendere il suo greggio perché il prezzo è ancora abbastanza alto da generare reddito vitale. Un limite impedirebbe anche al prezzo del petrolio russo di salire al di sopra di un certo punto se i prezzi mondiali aumentassero.

Il prezzo del petrolio russo, noto anche come greggio degli Urali, ha oscillato tra i 60 ei 65 dollari al barile nell’ultima settimana e viene scambiato con uno sconto significativo rispetto ad altri tipi di petrolio.

La Polonia e alcuni alleati sono stati gli ultimi baluardi nei negoziati dell’UE. Hanno spinto per il prezzo più basso possibile per frenare le entrate petrolifere che aiutano a finanziare la guerra in Ucraina, oltre a frequenti revisioni dei prezzi e maggiori sanzioni contro la Russia.

Giovedì sera, questi punti erano apparentemente consolidati e i diplomatici dell’UE sono entrati in quello che speravano sarebbe stato l’ultimo round di colloqui prima che fosse raggiunto un accordo. Ma diversi diplomatici e funzionari dell’UE hanno affermato che la Polonia aveva chiesto l’estensione.

Wali Ademo, il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì di essere stato incoraggiato dai segnali che l’Unione europea si sta unendo attorno a un tasso. “Il mio punto è che concluderemo questo accordo”, ha detto Adeyou a un evento sponsorizzato da Reuters, aggiungendo di essere ottimista che la Polonia sosterrà un accordo che il resto dei suoi alleati appoggerà.

I diplomatici polacchi hanno espresso ottimismo sul fatto che un accordo fosse a portata di mano, mentre altri si sono lamentati del fatto che il processo si fosse già trascinato e minacciasse di far sembrare frammentati gli alleati europei dell’Ucraina.

Rapporto Alan Contribuire alla redazione dei report.