“Zenless Zone Zero” è un nuovo gioco di ruolo dello studio dietro “Genshin Impact”

Lo sviluppatore Hoyoverse sta lavorando a un nuovo progetto. Venerdì, lo studio ha condiviso il primo trailer di Zona Zero ZenlessGioco di ruolo d’azione in un moderno ambiente urbano. Ci ricorda titoli come E Scarlett Nexus, Il gioco mette i giocatori contro selvagge creature eteree provenienti da un’altra dimensione. In riferimento a L’azione si svolge a New Eridu, una delle poche città che è sfuggita alla devastazione causata da Ethereal.

In qualità di “agente”, dovrai organizzare un gruppo disparato di personaggi per combattere i mostri. Hoyoverse non ha dichiarato esplicitamente come intende monetizzare Zona Zero Zenlessma sembra che il gioco utilizzerà un sistema simile a quello in esso contenuto Effetto Jinshin. In altre parole, aspettati di usare i soldi del mondo reale per aumentare le tue possibilità di ottenere alcuni dei membri del party più forti del gioco. Zona Zero Zenless Non ha ancora una data di rilascio, ma puoi iscriverti alla versione beta di iOS e PC visitando il sito .