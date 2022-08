Zoe Kravitz si rammarica di aver schiaffeggiato Will Smith all’Oscar: “È un momento spaventoso per avere un’opinione”

Zoe Kravitz Si è lamentata del modo in cui ha chiamato Will Smith per aver schiaffeggiato Chris Rock agli Academy Awards di quest’anno.

prossimo Il famigerato schiaffoE il Batman La star ha pubblicato una sua foto su Instagram sul tappeto rosso, insieme alla didascalia: “Ecco una mia foto nello show in cui sembra che stiamo aggredendo le persone sul palco in questo momento”.

Un commentatore all’epoca ha chiesto se Kravitz ha sostenuto Smith nel difendere sua moglie dopo che Rock ha fatto una battuta sui suoi capelli. L’attore 33enne ha risposto con una sola parola: “No”.

In una nuova intervista a Il giornale di Wall StreetKravitz ha impiegato un minuto per commentare la sua precedente reazione.

“Sono combattuta su quello che sto per dire ora, perché dovrei solo parlarne; ho sentimenti molto complicati al riguardo”, ha detto. “Vorrei aver gestito la cosa in modo diverso. va bene. “

Il post di Kravitz ha suscitato una reazione immediata da parte dei sostenitori di Smith. Ha cancellato la foto poco dopo.

“È un momento spaventoso per avere un’opinione o dire qualcosa di sbagliato o fare arte o dichiarazioni o idee controverse o altro”, ha detto.

Zoe Kravitz e Robert Pattinson in The Batman (AFP)

Ma ha aggiunto che il momento le ha ricordato che è un’artista. “Essere un artista non significa che piaci a tutti o che tutti pensino che tu sia sexy. Si tratta di esprimere qualcosa che si spera possa innescare una conversazione, ispirare le persone o farle sentire visibili”.

“Penso di essere in un posto in questo momento in cui non voglio esprimermi attraverso un commento o un tweet. Voglio esprimermi attraverso l’arte”.

In un video di YouTube pubblicato a fine luglio, Smith ha risposto alle domande dei fan sul fiasco di marzo Ha negato che sua moglie Pinkett Smith gli abbia chiesto di agire per suo conto.

Altrove nel video, Smith ha accennato al motivo per cui non si è scusato con Rock poco dopo l’incidente Mentre è sul palco riceve il suo primo Oscar come miglior attore.

Leggi Copia completa del video delle scuse di Will Smith qui.