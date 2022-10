Zuckerberg a Meta cerca “pazienza” poiché i costi spaventano gli investitori

(Bloomberg) — Meta Platforms Inc è scesa di quasi il 20% nel trading pre-mercato dopo che il CEO Mark Zuckerberg ha detto agli investitori di essere pazienti con gli investimenti in aumento del gigante dei social media in scommesse non provate in un momento già difficile per le società di pubblicità digitale.

Le azioni della società sono crollate prima dell’apertura della borsa di New York giovedì dopo aver fornito una previsione trimestrale deludente delle entrate. In una telefonata di mercoledì, Zuckerberg ha cercato di giustificare i costi gonfiati di Meta per finanziare la sua versione della realtà virtuale, il metaverso, così come l’intelligenza artificiale che sta alimentando importanti cambiamenti nei suoi social network.

Gli investitori, che quest’anno hanno già fatto scendere il titolo del 61%, non lo stanno ancora acquistando. Zuckerberg si è detto fiducioso che le più grandi scommesse di Meta in aree come video brevi, messaggistica aziendale e metaverso fossero dirette nella giusta direzione: non poteva dire con certezza quanto sarebbe stato grande il pagamento.

“Penso che risolveremo ciascuna di queste cose a intervalli di tempo diversi”, ha detto Zuckerberg. “E apprezzo la pazienza e credo che coloro che sono pazienti e investono con noi finiranno per essere premiati”.

Si sta rivelando difficile da vendere quando un’azienda si aspetta che i suoi ricavi già deboli siano inferiori a quanto previsto dagli analisti e che i costi siano maggiori. Mercoledì, Meta ha dichiarato che i ricavi del terzo trimestre sono diminuiti del 4,5% rispetto all’anno precedente, solo la seconda volta che le vendite dell’azienda sono diminuite, la prima è stata l’ultimo trimestre. Negli ultimi tre mesi dell’anno, Meta prevede che questa tendenza continui. La previsione della società per il quarto trimestre è arrivata in fondo alle stime degli analisti.

Meta ora prevede che le spese totali per quest’anno saranno comprese tra 85 e 87 miliardi di dollari. La società ha dichiarato mercoledì che nel 2023 quel numero salirà da $ 96 miliardi a $ 101 miliardi.

Meta è già alle prese sia con una flessione della spesa del marketing a causa dell’incertezza economica, sia con un cambiamento nella politica sulla privacy di Apple Inc. Ciò ha reso tutta la pubblicità sui social media meno efficace. L’azienda ha ridotto i costi rallentando le assunzioni e restringendo le priorità per concentrarsi sul mantenimento delle sue piattaforme di social media pertinenti e sull’espansione delle sue offerte di realtà virtuale.

L’azienda, che ha cambiato nome da Facebook a Meta un anno fa, sta anche scommettendo molto sui luoghi di ritrovo del metaverso alimentati dalla realtà virtuale che Zuckerberg ritiene ospiteranno il futuro del lavoro e della comunicazione. Questo sforzo sta perdendo miliardi da Meta e la società prevede di perdere più soldi nel business del metaverso il prossimo anno.

Meta non è l’unica società Internet con un mercato pubblicitario debole; Sia Alphabet Inc. e Snap Inc. Per un colpo altrettanto forte con risultati poco brillanti. È l’unica azienda che sta aggiustando il funzionamento delle sue piattaforme di social media spendendo circa uno ogni 10 dollari che guadagnano in vendite su un ipotetico futuro che è ancora lontano anni.

Nell’ultimo anno, Meta ha cambiato le esperienze di Facebook e Instagram per mostrare più contenuti selezionati tramite algoritmi e meno post delle persone seguite dagli utenti. Dà anche la priorità ai brevi video, chiamati Reels, in risposta alla popolare app TikTok di ByteDance Ltd.

I prodotti dei social media legacy di Meta devono rimanere abbastanza popolari da generare entrate pubblicitarie che finanzieranno la visione del metaverso di Zuckerberg. Nel terzo trimestre, il 4% in più di persone al giorno ha trascorso del tempo sulle piattaforme Meta, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con 2,93 miliardi di utenti attivi giornalieri. Mensilmente, il colosso della tecnologia ha registrato 3,71 miliardi di utenti attivi della famiglia di app, che comprende anche Messenger e WhatsApp.

Mercoledì, la società ha pubblicizzato che Instagram ha superato i 2 miliardi di utenti attivi mensili e ha affermato che quelle persone trascorrono più tempo a guardare Reels e gli esperti di marketing trascorrono la pubblicità lì, a un tasso implicito di $ 3 miliardi di entrate all’anno. Ma Reels sta scivolando le entrate, a $ 500 milioni nell’ultimo trimestre, poiché il nuovo prodotto rompe altri spazi pubblicitari che generano entrate a tassi più elevati. Zuckerberg ha detto che potrebbero volerci 18 mesi prima che cambi.

“Quello che gli investitori sentono in questo momento è che ci sono troppe scommesse demo rispetto alle scommesse sottostanti”, ha detto Brent Thill, analista di Jefferies LLC, durante la chiamata sugli utili con i dirigenti di Meta.

Zuckerberg ha già chiesto pazienza. Nel 2015, le domande degli investitori si sono concentrate su quando WhatsApp, Instagram e Messenger guadagneranno soldi. La differenza all’epoca era che quelle app avevano già centinaia di milioni di utenti ciascuna.

“Meta ha bisogno di trasformare il suo business”, ha affermato Debra Aho Williamson, analista di Insider Intelligence. “Come Facebook Inc., è stata un’azienda rivoluzionaria che ha cambiato il modo in cui le persone comunicano e il modo in cui i marketer interagiscono con i consumatori. Oggi non è più così innovativo”.

