Guida definitiva per acquistare una cuffie ps4 nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Nero/Rosso 61,99 €

34,99 € disponibile 63 new from 34,99€

24 used from 25,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Driver da 50 mm: Goditi un suono avvolgente e un'esperienza di gioco coinvolgente con questa cuffia gaming, grazie ai grandi driver audio da 50 mm

Microfono flip-to-mute 6 mm: i tuoi compagni di gioco ti riceveranno forte e chiaro con l’ampio microfono; silenzialo spostandolo verso l'alto

Compatibile con più Piattaforme: Cuffie gaming con microfono per computer PC/Mac tramite cavo 3.5 mm con console di gioco, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Smartphone

Design Sottile e Confortevole: Padiglioni in leggera finta pelle che ruotano di 90° per giocare per ore in comodità; la fascia per la testa mantiene la pressione lontano dalle orecchie

Compatibilità universale: ideale per tutte le superfici piane e tutte le cuffie ASTRO Gaming, è adatto anche a tutte le altre cuffie con microfono

Cuffie Gaming PS4 con Microfono, Cuffie Gaming PS5 PC con 50mm Altoparlante Bass Stereo RGB LED per Xbox One Mac 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Suono di alta qualità: le cuffie da gaming PS4 sono dotate di driver di alimentazione dinamico da 50 mm, offrono chiari surround 3D stero, offrono bassi chiari e profondi ed effetti sonori scioccanti per i giochi che ti faranno innamorare come se fossi davvero sulla scena del gioco. Farti sentire chiaramente la voce in direzioni, passi e ogni dettaglio nei giochi per un'esperienza di gaming super reale.

Design eccellente per il comfort: con morbida memory foam, le cuffie gaming antirumore possono ridurre il disagio, il surriscaldamento e la sudorazione. L'archetto regolabile con morbida imbottitura è progettato per un'ampia gamma di età dei giocatori.

Compatibilità multipiattaforma: questa cuffia gaming PS4 è perfettamente compatibile con altri dispositivi da 3,5 mm come PS4, PS5, Switch, PC, iPad, laptop o nuova Xbox One (si prega di notare che la vecchia versione di Xbox One richiede un adattatore aggiuntivo).

Microfono a cancellazione di rumore flessibile a 360 °: il microfono regolabile a 360 ° può facilmente captare bene la tua voce, riduce il rumore e garantisce una raccolta e una consegna chiara della voce. Questo cuffie ha un pulsante del microfono "mute a un tasto" e un controllo del volume rotante, che ti rendono più veloce e facile da controllare durante il gaming.

Cuffie da gaming RGB fantastiche: le luci colorate ti faranno invidia ai tuoi amici! Basta fare clic sul pulsante di commutazione per cambiare i colori e creare la propria atmosfera per giochi, film, musica e altro ancora.

Cuffie Gaming per PS4, PS5, Xbox One, con LED, Cuffie da Gaming con microfono e Bass stereo, tasto Microfono Mute, Controllo del Volume, Cuffie da Gaming con 3.5mm Jack per Laptop/Tablet/PC/MAC (blu) 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibilità Multi-Piattaforma】Cuffie professionali che possono essere usate su qualsiasi dispositivo dotato di ingresso Audio 3.5mm. Funzionano su PS5, PS4, Xbox One S, PC, laptop, Switch, PSP, mac, tablet e cellulare. E’ incluso un cavo splitter 3.5mm per maggiore compatibilità. Cerchietto regolabile adatto sia per adulti che bambini. Incontrano perfettamente le esigenze di gioco, lavoro, chat online, trasmissione e registrazione.

【Esperienza di gioco immersiva】Le cuffie da gioco PS4 con audio sorround sono dotate di driver audio da 50mm combinati con tecniche audio avanzate. I driver ad alta precisione creano un incredibile suono avvolgente, chiaro ed impressionante. Perfette per tutti i giochi e la musica, puoi facilmente distinguere il suono dei nemici come passi, spari e rumori ambientali.Perfette per immergersi nel gioco.

【Microfono a Cancellazione di Rumore Pieghevole】 Le cuffie hanno un microfono regolabile di 120°. Adottano una tecnologia di cancellazione di rumore avanzata per tagliare fuori con efficacia i rumori circostanti e offrire un dialogo pulito e chiaro con gli amici. Il controllo del volume e il tasto Mute sul cavo delle cuffie ps4 rendono facile regolare il volume e accendere/spegnere il microfono durante le partite.

【Design confortevole】Le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari di alta qualità, Design Ergonomico, I cuscinetti per le orecchie in pelle morbidamente piacevoli e la memory foam si adattano perfettamente alle tue orecchie, assicurando il massimo comfort anche dopo molte ore. La multi fascia per la testa è ergonomica, le luci a Led super fighe su entrambi i lati ed il microfono. L’USB serve ad alimentare le luci a Led.

【Supporto clienti eccellente】 I cavi intrecciati con resistenza alla trazione permanente riducono efficacemente la resistenza esterna e impediscono l'avvolgimento del cavo. Prima della spedizione, le cuffie gaming passano attraverso un rigoroso controllo della qualità. E’nostra preoccupazione fornire ai nostri clienti le cuffie da gaming di miglior qualità. Offriamo ai nostri clienti 12 mesi di risoluzione problemi professionale.

Cuffie da Gaming per PS4, Cuffie PS5 Cuffie Xbox One con Microfono, Bass Stereo, Controllo del Volume per PC Mac 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esperienza di Gaming Eccellente: questa cuffie gaming adotta un driver al neodimio magnetico da 50 mm ad alta precisione, combinato con una maggiore sensibilità e tecnologia audio ad alta frequenza, fornisce un campo sonoro vivido a tutti gli effetti e un suono simile allo shock. Puoi sentire i cambiamenti nel feroce campo di battaglia in modo più chiaro e comportarti in modo eccellente.

Microfono Chiaro: il nostro cuffie gaming microfono è progettato con cancellazione avanzata del rumore, può filtrare il rumore extra intorno a te, in modo da poter ottenere una migliore esperienza immersiva. E il microfono è regolabile a 360° e flessibile, puoi scegliere liberamente la posizione migliore per comunicare in modo efficiente con i tuoi compagni di squadra.

Comfort Ergonomico e per Tutto il Gaming: La cuffie gaming ps4 adotta un design ergonomico con morbidi cuscinetti per cuffie proteici e cuffie antirumore e archetto regolabile per adattarsi alle orecchie e alla testa. Riducono la sensazione di affaticamento generato dal gioco a lungo termine, offrendo un comfort duraturo.

Ampia Compatibilità: con jack da 3,5 mm, puoi usarlo su PS4, PS5, PC, Xbox One/S/X, laptop, Mac e altri dispositivi in base alle tue esigenze. (Nota: non compatibile con Xbox 360 e PS3, è necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo per la versione precedente di Xbox One, non incluso)

Cuffie Gaming PC Cool: 7 luci LED a conversione automatica possono creare una meravigliosa atmosfera di gaming e offrirti un'esperienza di gioco coinvolgente. Nota: il connettore USB è solo per l'illuminazione a LED, non influisce sul normale funzionamento delle cuffie gaming.

YINSAN TM7 Cuffie Gaming PS4 PS5, Cuffia Gamer con Microfono e Bass stereo Controllo del Volume, Illuminazione a LED Cuffie da Gaming per PC Xbox One PS4 Nintendo Switch Tablet Mac Smartphone (Rosso) 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Ergonomico e Luce a LED Cuffie Gaming】 Le cuffie da gioco con microfono regolabile che può essere posizionato in qualsiasi posizione, con un'efficace riduzione del rumore di fondo che migliora le comunicazioni vocali. Le luci a LED progettate per le cuffie abbagliano l'atmosfera di gioco, migliorano notevolmente la tua esperienza di gioco.

【Esperienza di Gioco Reale Cuffie PS4】 I due altoparlanti Hi-Fi da 40 mm sono progettati per produrre un paesaggio sonoro dettagliato ed equilibrato con una distorsione ultra bassa per giochi, musica, film, ecc. Le cuffie da gioco YINSAN offrono un campo sonoro dinamico, chiarezza del suono, puoi sentire tutta la forza di un'esplosione.

【Cuffie Gaming ad Alta Compatibilità】 Le cuffie da gioco YINSAN sono ben compatibili con PS4, PS4 Pro/Slim, Xbox One, Xbox One S/X, PC, Nintendo Switch/3DS, PSP, Laptop, Computer, Tablet, iPad, Mobile Phone. Regalo addizionale 1-to-2 3.5mm cavo jack splitter per I tuoi dispositivi se necessitano di due jacks per microfono e cuffia. Un Microsoft Adapter extra e' necessario (Non incluso) quando ci si connette con un Xbox One controller VECCHIA VERSIONE.

【Super Comfort Cuffia Gamer】 Costruito per il massimo comfort. I morbidi cuscinetti in similpelle e la fascia ergonomica consentono lunghe sessioni di gioco senza fatica. Regolatore di volume rotativo situato sui paraorecchie per un uso pratico. Il cavo intrecciato di qualità senza grovigli garantisce la longevità senza perdita della qualità audio.

【Cosa Ottieni】 1 x YINSAN Cuffie da gioco con Micro, 1 x 2-in-1 3.5mm cavo jack splitter, 1 x Cavo di prolunga USB, 1 x Manuale utente. Le nostre cuffie da gioco sono state testate prima della spedizione per assicurarti una migliore qualità. Se qualsiasi qualità dei prodotti, contattaci direttamente, ci impegniamo a trovare una soluzione al tuo problema entro 24 ore.

Cuffie da gioco PS4, PS5, cuffie PC, Xbox One Mac, Bassi, con microfono cancellazione del rumore, con jack da 3,5 mm 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Suono stereo surround 】Le cuffie gaming adottano un driver al neodimio magnetico da 50 mm ad alta precisione, combinate con una maggiore sensibilità e una tecnologia audio ad alta frequenza che garantisce un campo sonoro vivido, un suono chiaro e una piacevole sensazione sonora. Con queste cuffie gaming PS4 sono avvantaggiato e potrai portare il tuo gioco al livello successivo.

【Confortevoli cuffie da gioco per tutto il Giorno】Cuffie per gaming con comfort superiore e buona permeabilità all'aria, i cuscinetti proteici over ear hanno grandi prestazioni e capacità di dissipazione del calore, per garantire che ogni giocatore possa godere del comfort ottimale durante una lunga sessione di gioco.

【 Ompatibilità Multipiattaforma da 3,5 mm】Queste cuffie gaming sono compatibili con PS4, PS5, PC, Xbox One/S/X, Mac, tablet. Quando si collega alla PS4/PS5 non è necessaria alcuna configurazione, basta collegare e il gioco è fatto. (Nota: non compatibile con Xbox 360 e PS3, è necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo per la versione precedente di Xbox One, non incluso)

【Microfono con Cancellazione del Rumore】Il nostro microfono ha una funzione di cancellazione del rumore avanzata, può filtrare il rumore extra intorno a te, in modo da poter ottenere una migliore esperienza immersiva. Il microfono può essere girato di 120° e ruotato di 360°, puoi scegliere liberamente la posizione migliore per comunicare in modo efficiente con i tuoi compagni di squadra, oppure puoi nasconderlo o chiuderlo se non ti serve.

Migliore esperienza di gioco: cavo intrecciato ad alta resistenza, anti-groviglio, con pulsante di controllo del volume, che consente di regolare facilmente il volume. Le cuffie gaming ps4 con luce LED creano una meravigliosa atmosfera di gioco. Nota: il connettore USB è solo per l'illuminazione a LED, non influisce sul normale funzionamento delle cuffie. READ Guida definitiva per acquistare una samsung smartphone nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Pupatio, GM-1 - Cuffie Gaming per PS4, PS5, PC, Xbox One, Mac, Con Microfono Stereo Bass Deep, Con 3.5mm Jack, Controllo del Volume, Blu 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nuovo suono surround basso - Le nostre cuffie sono dotate di un potente driver magnetico al neodimio da 40 mm, che consente di distinguere meglio la direzione della sorgente sonora, ad esempio colpi, passi ostili ed effetti sonori nella scena, offrendo un'esperienza di gioco eccellente.

Noise Cancellation Mic & One Key Mute - Il microfono con un campo di rotazione di 120° può ridurre il rumore e ottimizzare la qualità del suono della comunicazione con i videogiochi. Quando non hai bisogno della voce, premere il pulsante di disattivazione per spegnere il microfono e proteggere la tua privacy.

Ampia compatibilità: può essere utilizzato con dispositivi di interfaccia da 3,5 mm come PS4, PS5, Xbox One, PC, Mac e smartphone. La perfetta compatibilità consente di utilizzare questo auricolare su diversi dispositivi.

Cuffie da gioco ultra confortevoli: la sua archetto retrattile e l'imbottitura elastica si adattano a qualsiasi testa. I cuscinetti auricolari proteici super morbidi e traspiranti possono bloccare i rumori ambientali, in modo da non sentire la presenza di cuffie e immergersi completamente nel gioco durante l'uso.

Garanzia & servizio - Quando riceverete il prodotto, riceverete un auricolare da gioco, un cavo di prolunga USB e uno splitter audio/microfono da 3,5 mm. Non esitate a contattarci se avete problemi durante l'uso. Risolveremo il problema il più presto possibile in modo da poter godere del perfetto servizio clienti.

THE G-LAB Korp COBALT Cuffie da Gaming PS4 - Microfono Cuffie Stereo, Ultra Leggero, Cuffie per Basso Elettrico - Mic Jack da 3,5 mm per PC PS4 Xbox One Mac Nintendo Switch Tablet Smartphone (Bianco) 19,99 € disponibile 10 new from 19,99€

4 used from 17,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Suono stereo di alta qualità; korp cobalt offre un'eccellente qualità audio, per consentirti di sfruttare al massimo l'esperienza audio dei tuoi giochi; queste micro cuffie da gaming beneficiano di un audio d'alta qualità e precisione, per una resa precisa e nitida, ed un'atmosfera ultra realistica; i bassi sono stati particolarmente potenziati con la tecnologia xtra-bass sound system, per un'esperienza audio più coinvolgente; non sarai mai sorpreso dai tuoi avversari

Microfono flessibile accurato; il microfono delle cuffie da gioco korp cobalt offre una resa perfettamente chiara della tua voce; in questo modo, potrai comunicare in modo più efficace con i tuoi compagni di squadra, indipendentemente dal gioco; questo microfono è flessibile, e puoi orientarlo e regolarlo alla distanza ideale dalla tua bocca; il telecomando dell'auricolare consente di aumentare, diminuire il volume del suono o disattivare il microfono

Leggere e confortevoli; con i suoi cuscini in tessuto extra morbido e traspirante, korp cobalt garantisce il massimo comfort; il tessuto lascia passare l'aria in modo da non surriscaldarti troppo; questi cuscinetti sono più morbidi, durano più a lungo, sono rimovibili e lavabili; la fascia regolabile rende questa cuffia adatta a tutte le taglie; korp cobalt pesa solo 237 g, risultando sicuramente il modello ideale se stai cercando un headset leggero e confortevole

Compatibilità multi-piattaforma; grazie al suo jack da 3,5 mm, le cuffie korp cobalt possono essere utilizzate su qualsiasi supporto molto facili da usare, collegale e funzioneranno all'istante; nessun driver o programma da installare in anticipo; puoi utilizzare queste cuffie da gioco su pc, ps4, xbox one, xbox one s, nintendo switch, mac, laptop, smartphone e tablet; viene anche fornito un adattatore dual jack per pc (audio e microfono) con il microfono delle cuffie

Resistente+ di 2 anni; in the g-lab, ci impegniamo a testare tutti i nostri prodotti per garantire la migliore qualità possibile; se il prodotto non ti soddisfa, ti consente di restituirlo gratuitamente entro 30 giorni e ottenere un rimborso completo; questo modello è garantito per 2 anni; siamo molto attenti all'opinione dei nostri clienti, il nostro servizio post-vendita italiano sarà sempre a tua disposizione per aiutarti se necessario, rispondendo entro 24 ore

FUNINGEEK Cuffie Gaming per PS4 Cuffie da Gaming con Microfono e Bass Stereo Cuffie da Gioco con 3.5mm Jack LED e Controllo Volume Gaming Headset per PS4/Xbox One/Switch/PC/Mac/Laptop/Tablet (Blu) 39,99 €

25,99 € disponibile 2 new from 25,99€

4 used from 16,78€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Plug e Play & Compatibilità PS4, Xbox One, PC】Cuffie per il vostro gioco preferito al pc, ma è compatibile con altre console di gioco come la PS4/Xbox One S/Xbox One/Switch/PC/Smartphone/Tablet/Laptop ecc. Funziona perfettamente con i dispositivi jack standard da 3,5 mm,xbox 360 non è compatibile.(tramite l’adattatore incluso)

【Clear Sound come Voce Sottile】Driver di neodimio magnetico ad alta precisione da 40mm, vi offre un chiaro campo sonoro. Sbarazzati delle scarse prestazioni audio, ascolta qualsiasi cosa, da ogni esplosione e esplosione ai passi discreti di un nemico, goditi il tuo mondo di gioco virtuale senza alcun compromesso.

【Il Microfono Funziona Perfettamente su PS4, Xbox One, PC】Un microfono regolabile in più posizione e flessibile per una migliore esperienza di gioco, per cui potrai regolare il microfono vicino alla bocca per rendere la conversazione più agevole. lampeggiante LED illumina le cuffie e il microfono, evidenziando l'atmosfera del gioco.Non si preoccupare l'auricolare non può essere illuminato quando funziona con il controller.(USB solo per led luminosi, non influenza il normale funzionamento dell'

【 Design Morbido Confortevole Anti-sudore】Riduce il sudore del calore, l'anti-sudore è più comodo. I padiglioni auricolari e gli inserti auricolari sono realizzati in morbida e morbida pelle morbida che avvolge confortevolmente le orecchie per garantire un comfort a lungo termine e un uso indolore.

【Attenzione】Le nostre cuffie da gioco sono state testate prima della spedizione per assicurarti una migliore qualità. Se qualsiasi qualità dei prodotti, contattaci direttamente, ci impegniamo a trovare una soluzione al tuo problema entro 24 ore.

Cuffie per giochi per PS4,PS5 Cuffie per giocatori a LED con microfono con cancellazione del rumore per PC, Mac, Playstation 4, Xbox One (Nero Blu) 49,99 €

25,99 € disponibile 3 new from 25,99€

1 used from 24,71€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Compatibilità multipiattaforma con Plug and Play】 Le cuffie Pacrate supportano PS4, PS4 Pro / Slim, controller Xbox One XS, Nintendo Switch / 3DS, PSP, PC (cavo splitter da 3,5 mm incluso nella confezione), laptop, computer, tablet , cellulare iPad. Plug and play. Nota: PS3 e Xbox One richiedono un adattatore aggiuntivo.

【VERO EFFETTO SUONO SURROUND PER ESPERIERE LE ESPERIENZE DI GIOCO】 Le cuffie da gioco Pacrate offrono eccellenti driver audio da 50 mm, in combinazione con una tecnologia audio avanzata. Offre un suono surround simulato di alta qualità per rendere l'esperienza di gioco ancora più intensa. Con i driver audio reattivi, puoi vedere meglio la direzione da cui proviene il suono, come il fuoco, i passi del tuo avversario e gli indicatori di scenario.

【Microfono antistatico e di cancellazione del rumore per comunicazioni cristalline】 Le cuffie da gioco Pacrate dispongono di un microfono sensibile e regolabile con tecniche di cancellazione del rumore. Filtra la maggior parte del rumore ambientale nella tua zona e consente conversazioni in tempo reale senza indugio. La tecnologia antistatica nelle cuffie da gioco previene il rumore statico.

【Vestibilità ergonomica】 Le cuffie da gioco Pacrate di tendenza hanno una vestibilità ergonomicamente ottimizzata. L'archetto imbottito, i cuscinetti morbidi e resistenti e il microfono regolabile individualmente garantiscono il massimo comfort. Anche dopo un uso intensivo per ore, il rivestimento in pelle sintetica e la fascia per la testa sono ancora comodamente stretti senza essere disturbati.

【Servizio clienti】 Ciascuna delle nostre teste da gioco è sottoposta a un severo test di qualità prima di essere spedita. Se hai domande, puoi inviarci un'e-mail tramite la pagina dell'ordine e ti aiuteremo rapidamente ed efficacemente entro 24 ore.

Cuffie Gaming PS4, Cuffie da Gioco Over Ear con Microfono, Controllo Volume e 3,5mm plug, Luce RGB Regolabile con Comando a Filo, Cuffie Gaming per PS4 PS5 Xbox One X/S Nintendo Switch PC TM-9 35,99 €

21,24 € disponibile 2 new from 21,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【RGB Luce Regolabile】GOOTOOP TM9 Cuffie Gaming PS4 sono dotate di luce RGB regolabile, è possibile regolare direttamente gli effetti luminosi di RBG inserendo l'interfaccia USB inclusa. Puoi regolare diversi effetti di illuminazione in base ai diversi giochi per offrirti un'esperienza di gioco migliore. Nota: USB fornisce alimentazione solo per luci colorate RGB

【Eccellente 50 mm Altoparlante】Il cuffie gaming con RGB utilizza tecnologia di risonanza audio avanzata, combinata con un 50mm driver audio ad alta precisione integrato, può trasmettere suoni ad alta frequenza più elevata e la risonanza di alti e bassi può offrire un'esperienza di ascolto più completa. Il suono del cuffie con microfono surround 3D può identificare la posizione precisa dei tuoi nemici e la risonanza di alti e bassi può migliorare la tua esperienza di gioco coinvolgente.

【Microfono con 360° Pieghevole】Il 360 ° microfono pieghevole del cuffie gaming xbox one con riduzione del rumore lo rende un auricolare ideale per tutte le occasioni. Può piegare il microfono vicino alla bocca per ottenere una comunicazione più precisa e non c'è più distanza tra la comunicazione con gli altri. Il volume delle cuffie da gaming può essere regolato dalla rotella di scorrimento sul cavo, che è più comodo e conveniente

【Design Comoda e Resistente】Le cuffie per ps4 adotta un design ergonomico, un archetto telescopico durevole e regolabile, ben progettato, che è flessibile e può essere attorcigliato. Il memory foam sull'archetto a forma di U ti aiuta ad alleviare la pressione sulla parte superiore e ad eliminare la sensazione di carico sulla sommità della testa. Il design del cuscinetto auricolare delicato sulla pelle e traspirante assicura che non ti sentirai stanco dopo averlo indossato per diverse ore.

【Compatibilità multipiattaforma】Il cuffie per PC con microfono adatto a tutti i dispositivi di interfaccia da 3,5 mm plug and play. L'auricolare supporta PS4, PS5, PS4 Pro, Mac, PC, laptop, PSP, Nintendo Switch, tablet, iPad, telefono cellulare. In caso di domande, contattaci immediatamente. Ti risponderemo entro 24 ore.

YINSAN TM3 Cuffie Gaming PS4, Cuffie PS5 da Gioco con Cavo USB Audio Jack da 3,5 mm, Cuffie Over Ear con Microfono Luce LED e Controllo Volume,Gaming Headset per PS4 Xbox One Nintendo Switch PC (Blu) 24,99 €

22,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nuovissima Esclusivo Gaming Cuffie: Super compatibilità con le ultime console del momento. Compatibile con la PS4,Xbox One X e S, Nintendo Switch, con il PC, Smartphone, Laptop, Tablet ecc. Dotato dell’interfaccia audio da 3.5mm. Incluso un cavo adattatore PC. ATTENZIONE: la connessione al vecchio controller Xbox One richiede un adattatore Microsoft aggiuntivo (non incluso).

Altoparlanti da 50 mm di Alta Qualità: Driver di neodimio magnetico ad alta precisione da 50 mm che offrono un'offerta sonora perfetta e una chiarezza del suono, shock acustico, ogni esplosione che senti vicino. Anche nei frenetici sparatutto multiplayer, le tattiche possono essere negate e ascoltate precisamente da quale direzione tira il prossimo attacco dell'avversario.

Design Ergonomico: I cuscinetti per le orecchie in pelle morbidamente piacevoli e la memory foam si adattano perfettamente alle tue orecchie, assicurando il massimo comfort anche dopo molte ore. Ogni partita è un piacere senza compromessi.

DURATA: I cavi intrecciati con resistenza alla trazione permanente riducono efficacemente la resistenza esterna e impediscono l'avvolgimento del cavo. YINSAN cuffie gaming equipaggiata con un controller del volume rotante, un pulsante Mic mute, più comodo da usare.

Cosa ottieni: YINSAN Cuffie da gaming, cavo splitter per jack 2-in-1 da 3,5 mm, Cavo di prolunga USB, manuale d'uso (include italiano). Le nostre cuffie da gioco sono state testate prima della spedizione per assicurarti una migliore qualità. Se qualsiasi qualità dei prodotti, contattaci direttamente, ci impegniamo a trovare una soluzione al tuo problema entro 24 ore.

GAMURRY Cuffie Gaming per PS4,Gaming Headset,Cuffie da Gioco con Cavo USB Audio Jack 3,5 mm,Cuffie Over Ear con Microfono Luce LED e Controllo Volume,per PS4 Xbox One S,PS vita,PC,etc(nero rosso) 24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔【Suono chiaro e realistico】40 millimetri di grande unità di azionamento del diaframma, portare il suono più scioccante, qualità del suono chiaro e trasparente,vi porterà nel campo di battaglia gioco realistico, provare l'emozione dello shock liscia, potente e chiara.LED Cuffie da gioco con luci abbaglianti, accendono la passione per il gioco e aumentano il divertimento del gioco. (usb solo per luci a led, non influenza il normale funzionamento dell'auricolare)

✔【Design speciale】Microfono omnidirezionale pieghevole ad alta sensibilità ad eliminazione del rumore con una risposta in frequenza più ampia, che riduce ampiamente il rumore di fondo e migliora la qualità della comunicazione tra i membri del team.Telecomando integrato per controllare il volume ed escludere il microfono.Archetto regolabile in acciaio potenziato per adattarsi a tutte le dimensioni della testa.

✔【Confortevole, leggero e traspirante】Cuoio morbido pu + memory foam pad + cuffie leggere.Comodo da indossare, ridurre la pressione sulle orecchie, Design del paraorecchie completamente avvolgente e chiuso, che isola efficacemente i rumori esterni,in modo da potersi concentrare sul gioco.

✔【Plug e Play & Compatibilità Multipiattaforma】Adatto a tutti i dispositivi di interfaccia da 3,5 mm. Supporto PS4/Xbox One S/PS vita/PC/Laptop/IOS device/Android device,etc.Note: Questo prodotto non è compatibile con Xbox 360 e PS3, richiede adattatori Microsoft aggiuntivi (non inclusi) per la connessione ai controller Xbox One precedenti.Per ulteriori dispositivi compatibili, consultare la pagina dei dettagli.

✔【Quello che otterrete】1 x GAMURRY cuffia da gioco, 1 x cavo splitter per jack 2-in-1 da 3,5 mm, 1 x confezione regalo confezionata, 1 x manuale (incluso italiano).Inoltre vi offriamo un perfetto servizio post-vendita, se avete problemi con la qualità del prodotto, contattateci direttamente e vi forniremo una soluzione entro 24 ore!

Cuffie Gaming PS4 PS5 PC Xbox One Bass Deep con Microfono Cancellazione del Rumore con 3.5mm Jack per Mac 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number GM-1 Model GM-1 Color rosso

Picozon Cuffie da Gioco con Microfono per Cuffie da 3,5 mm per PS4, Playstation Vita, Mac, Laptop, Tablet, Computer, telefoni cellulari 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design leggero per il massimo comfort.

Interruttore silenzioso

Compatibilità: PS4, iPhone, iPad, PC, Mac, telefoni cellulari e altri dispositivi richiedono un jack da 3,5 mm.

Ottimo per l'uso in ufficio, in classe o a casa: chat video / vocale, giochi, attività commerciali, intrattenimento e molto altro!

Nota: questo auricolare non è un auricolare USB. READ Guida definitiva per acquistare una macchina fotografica bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth, Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Mobile, Nintendo Switch - Nero 59,99 € disponibile 63 new from 59,99€

36 used from 44,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Versatile: Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, per offrire più libertà di gioco su PC, smartphone, Nintendo Switch, dispositivi di gioco PlayStation

Leggere: grazie ad un design leggero con un peso di soli 165 g, le cuffie circumaurali senza filo per gaming sono comode da indossare per tutto il giorno

Alta Qualità della Voce: fatti sentire forte e chiaro grazie ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo

Suono Immersivo: la cuffia colorata offre un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato grazie a driver da 40 mm; compatibilità con Dolby Atmos, Windows Sonic per un autentico suono surround

Lunga Durata della Batteria: con la batteria da 18 ore di G435 non c'è bisogno di interrompere il gioco per ricaricare, così puoi giocare, parlare con i tuoi amici e ascoltare musica tutto il giorno

ShinePick Cuffie Gaming PC, Gaming Headset con Microfono, Jack Audio Stereo da 3,5 mm, con Luce LED, Cuffie da Gioco per PS4 / Xbox One/Xbox One S/Xbox One X / PS4 Slim / S4 PRO/PC 12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Suono Stereo 3D di Alta Qualità】 Design del cuffie gaming usb bambini per PC chiuso e driver da 50 mm con Fornisce un suono surround stereo a 360 °, L'unità di trasmissione di grandi dimensioni offre una maggiore sensibilità, Offre un'esperienza più coinvolgente, puoi sentire tutta la forza di un'esplosione, esplosione di granate , ecc, sei l'eroe del mondo dei videogiochi, goditi il ​​tuo mondo di gioco virtuale.

【Cuffie da Gioco dal Comfort Incomparabile】 Cuffie da gioco con morbido blocco proteico + cuscinetti cuffie in memory foam. Copre l'intero orecchio ed elimina il suono esterno in modo molto efficace. Design leggero da 280 g, vestibilità comoda e indolore per offrire un'esperienza di gioco eccellente per un uso prolungato. beats cuffie PS4 con microfono ti allevia dalla pressione dell'orecchio, dal mal di testa e dal sudore quando giochi a lungo.

【Effetto di Illuminazione RGB Unico】 Le cuffie xbox one headset sono dotate di 7 luci a LED convertite automaticamente che creano una meravigliosa atmosfera di gioco, cambiando gradualmente colore, molto cool. Utilizzato al buio, può creare un'atmosfera coinvolgente e migliorare l'esperienza di gioco.È dotato di un pannello di controllo del volume e di un interruttore mute per tenere i controlli a portata di mano per una rapida regolazione del suono.

【Microfono Silenzioso Regolabile a 360 °】 Microfono ad alta sensibilità con il quale è facile da regolare a piacimento in base alle proprie esigenze. Inoltre, viene adottata la tecnologia di riduzione del rumore, che blocca il rumore di fondo, rendendo la tua voce forte e chiara. Facilitare la comunicazione tra te e i tuoi compagni di squadra.

【Cuffie multicompatibilità】 Gaming pc headset Applicabile a tutti i dispositivi di interfaccia xbox one da 3,5 mm Compatibile con Xbox one, PS4, Switch, iPad, PC, telefono, laptop, usa la vecchia Xbox One richiede un adattatore Microsoft (non incluso) Cavo da 2 m con un mini controller.

Cuffie Gaming Cuffie PS4 PS5, Cuffie Bass Deep Stereo per Xbox One PC Mac con Microfono Cancellazione del Rumore 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Surround Bass Sound】 Le cuffie da gioco aggiornate la più recente tecnologia di effetto sonoro e i driver magnetici al neodimio offrono un surround di alta qualità con ampio campo sonoro rendono l'ambiente più realistico e preciso la posizione del nemico. Gli alti chiari e i bassi sonori ti fanno sentire come sul campo di battaglia del gioco e sperimentare il brutto del gioco.

Microfono con cancellazione del rumore: il microfono per cuffie da gioco offre una tecnologia di cancellazione del rumore di alta qualità, che può filtrare dal rumore nella vostra zona. Questo microfono ha un angolo regolabile di 120°, che può ricevere suoni ad alta sensibilità, è possibile avere conversazioni in tempo reale con i vostri colleghi di squadra nel gioco senza ritardo.

Cuffie da gioco super confortevoli: le cuffie da gioco utilizzano comodi cuscinetti in pelle morbida e memory foam per ridurre i danni all'udito e il calore e il sudore e offrire un'esperienza confortevole. Assicurati che ogni giocatore possa godere del comfort ottimale in un lungo periodo di gioco. L'archetto imbottito e regolabile è adatto a qualsiasi giocatore. La luce LED sull'auricolare PS4 contribuisce all'atmosfera del gioco.

【 Compatibilità multipla 】 Questo auricolare da gioco con jack audio da 3,5 mm è compatibile con PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox One S/X, Xbox 360, Switch, laptop, Mac, tablet, telefono. La parte USB serve a alimentare i LED delle cuffie. Non pregiudica in alcun modo le prestazioni.

【Migliore esperienza di gioco】 Le cuffie da gioco dispongono di un cavo USB intrecciato ad alta resistenza, anti-avvolgimento, con regolatore del volume girevole e pulsante microfono silenzioso. Con il pratico controllo del volume è possibile regolare il volume in qualsiasi momento in base alla scena di gioco. È possibile accendere o spegnere il microfono a seconda delle necessità. Il cavo intrecciato è lungo 1,5 m, in modo da poter muoversi liberamente mentre si indossano le cuffie.

decoche GM-6 Cuffie da gioco per PS4 PS5 PC Xbox One, Cuffie PS4 con microfono, 3D Surround Sound, cancellazione del rumore, LED RGB, nero 26,99 € disponibile 2 used from 24,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità multipiattaforma: queste cuffie da gioco con una presa audio da 3,5 mm sono compatibili con PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox One S/X, computer portatili, Mac, tablet, telefoni. Quando si collega alla PS4/PS5 non è necessaria alcuna configurazione, basta collegare e il gioco è fatto. Il jack USB alimenta solo le luci RGBcon la corrente.

Stereo Surround Sound: le cuffie da gioco dispongono di un eccellente cancellazione del rumore e di un driver al neodimio ad alta precisione da 50 mm, un suono 3D stereo surround che garantisce un campo sonoro vivido, un suono chiaro e una piacevole sensazione sonora. Con queste cuffie PS4 sarai avvantaggiato e potrai portate il tuo gioco al livello successivo.

Microfono per la cancellazione del rumore: il microfono per cuffie da gioco utilizza la più recente tecnologia di cancellazione del rumore per rimuovere il rumore e trasmettere una comunicazione di alta qualità. Il microfono può essere girato di 120° e ruotato di 360° e registra i rumori ad alta sensibilità, consentendo di inviare o ricevere messaggi chiari durante un gioco senza ritardi.

Confortevoli cuffie da gaming: cuffie da gioco con comfort superiore e buona permeabilità all'aria, i cuscinetti proteici Over Ear hanno grandi prestazioni e capacità di dissipazione del calore, per garantire che ogni giocatore possa godere del comfort ottimale durante una lunga sessione di gioco. Le cuffie PS4 sono dotate di archetto regolabile adatto per ogni giocatore.

Migliore esperienza di gioco: cavo intrecciato ad alta resistenza, anti-groviglio, con pulsanti di controllo del volume e pulsante muto, che consente di regolare facilmente il volume e di disattivare il microfono. Le cuffie da gioco con luce LED RGB creano una meravigliosa atmosfera di gioco.

REDSTORM Cuffie Gaming PS4 con Microfono e Bass Stereo, Cuffie da Gioco Over Ear Professionali, Cancellazione del Rumore e Luci LED, Gaming Headset Per Switch/Xbox One/PC/Tablet/Smartphone Grigio 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Eccellente qualità del suono】Il driver al neodimio magnetico da 50 mm ad alta precisione offrono un suono incredibilmente surround per i giochi. bassi chiari, precisione di posizionamento acustico migliora notevolmente la capacità del giocatore di distinguere la posizione del suono. Perfetto per una varietà di giochi: come Halo 5 Guardians, Solid Metal Gear, Call of Duty, Star Wars Battlefront, Overwatch World of Warcraft Legion e molto altro ancora.

【Compatibilità multipiattaforma】Adatto a tutti i dispositivi con jack da 3,5 mm. Supporto PS4, PS4 Pro/Slim, Xbox One, Xbox one serie X, PC, PSP, PS3, laptop, tablet, iPad, computer, telefono cellulare. Nota: le versioni precedenti di PS3 e Xbox One richiedono un adattatore aggiuntivo per il supporto.

【Confortevole e leggero】il design retrattile per cuffie per PC e la morbida imbottitura consentono di trovare la migliore vestibilità senza restrizioni e molto durevole. Cuscinetti in morbida pelle e design leggero 290g Può ridurre la pressione sulle orecchie, evitare mal di testa e sudorazione.

【Micro controllo regolabile】 Questo auricolare per giocatori è regolabile, flessibile e omnidirezionale, raccogliendo la tua voce a 120 gradi. CONTROLLI AUDIO ESTERNI: Il pulsante muto e i controlli del volume sono montati in un resistente cavo intrecciato di tipo militare che è veloce e comodo.

【Design unico di luci LED】I colorati effetti di Luci LED portano un'atmosfera di gioco più forte, più fresca e più abbagliante nella battaglia di gioco. Indossarlo sulla testa è assolutamente accattivante, soprattutto al buio. La porta USB viene utilizzata solo per alimentare le luci LED nel casco.

BENGOO G9900 Cuffie Gaming Cuffie da Gioco Per Controller PS4 PS5 Xbox One PC, Cuffie da Gaming con Isolamento Acustico Microfono Regolabile fino a 720 gradi, per Nintendo Sega Dreamcast Sony PSP 15,99 €

13,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con molte piattaforme: supporta PS4, PS5, New Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo DS e 3DS, Sony PSP, laptop, tablet, iPad, Super Nintendo, Sega Dreamcast, Gameboy Advance. nota che è necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo (non incluso) quando ti connetti con un controller Xbox One di vecchia versione. Le cuffie da gioco G9900 sono perfette per vari giochi come Halo 5 Guardians, Metal Gear Solid, Call of Duty, Star Wars Battlefront, Overwatch, World of Warcraft Legion.

Microfono con cancellazione del rumore a 720° - Il microfono del G9900 possiede un chip di riduzione del rumore che può ridurre la maggior parte del rumore ambientale intorno a te e fornire una conversazione in tempo reale senza alcun ritardo, ti consente di ricevere o consegnare chiaramente messaggi che ti isolano mentre gioco d'azzardo. Il microfono flessibile a 720° può essere regolato a qualsiasi angolazione come preferisci, trasferendo la voce di qualità fantastica mentre giochi o chatti.

Ottimo design umanizzato e luci a LED bianche - Design ergonomico con cuscinetti sovrauricolari con proteine dell'aria superiori, confortevoli e di buona qualità. Gli archetti regolabili e i comodi padiglioni in similpelle consentono di indossarli a lungo tempo senza fatica. Nel frattempo, è adatto a varie forme della testa. La presa USB è per le luci a LED rosse, che potrebbero evidenziare bene la tua atmosfera di gioco.

Controllo del volume e del silenziamento sull'orecchio senza sforzo - Controllo della funzione sull'auricolare di Volume +/-, un tasto di disattivazione dell'audio, che è comodo per regolare le impostazioni dell'auricolare in qualsiasi momento. Mai preoccupato che ci sarebbe stata un'operazione complessa per interrompere il tuo gioco. Con l'archetto regolabile, l'auricolare potrebbe adattarsi meglio alle tue orecchie, non rigido come il tradizionale.

Subwoofer stereo circostante: suono chiaro con bassi potenti, splendido isolamento dal rumore ambientale e driver magnetico al neodimio da 50 mm ad alta precisione, che offre un suono particolarmente chiaro con una gamma dinamica completa e bassi ricchi. E ti fa sentire chiaramente la voce di ogni dettaglio nei tuoi giochi per un'esperienza di gioco 3D coinvolgente.

Turtle Beach Recon 70 Cuffie Gaming Multipiattaforma - PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch e PC 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Leggerezza e comfort - Il design all'insegna della leggerezza assicura il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Microfono Flip-up - Il famoso microfono Turtle Beach ad alta sensibilità che capta la tua voce in modo forte e chiaro e attiva il mute quando viene sollevato.

Cuscinetti premium - cuscinetti rivestiti in pelle sintetica per un comfort assoluto, risposta dei bassi potenziata e riduzione dei rumori ottimale.

Compatibilità multipiattaforma - progettate per PS4 Pro e PS4, funzionano ottimamente con Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili.

Fnatic REACT - Cuffie da gioco per Esports con driver da 53mm, struttura in metallo, suono stereo preciso, microfono staccabile, Jack da 3.5mm [PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X] [playstation_4] 84,99 €

51,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Suono eSport: Driver da 53 mm per un suono direzionale preciso con camere sonore individuali per i bassi e le frequenze medio-alte

Tutto il giorno a giocare: Padiglioni auricolari in pelle sintetica, grandi e morbidi, di prima qualità. I padiglioni e l'archetto sono imbottiti in memory foam sovradimensionato per un maggiore isolamento acustico senza fare pressione sulla testa

Microfono Broadcaster: Crystal Clear Communications con un grande microfono staccabile. Interruttore mute one-touch e controllo del volume sul cavo per un controllo immediato

Realizzate per durare: Le cuffie con struttura in metallo sono resistenti e durevoli abbastanza per resistere a lunghe sessioni di gioco, fatte per essere a prova di momenti di stress

Compatibilità multipiattaforma: Adatte a tutti i dispositivi di interfaccia da 3,5 mm. Supporta PC /SWITCH /PS4/XBOX ONE /Wii U/Mac/Mobile

Flyroy|Cuffie Gaming per PC cuffie ps4 e ps5 xbox one Cuffie con microfono|Headset pc Professionali|Regolabili e Imbottite Cuffie microfono Suono Potente Led Blue 3.5 mm jack e USB Cavo 2 mt bianche 32,99 € disponibile 3 used from 29,75€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [FULL IMMERSION] Grazie alla chiarezza del suono e al subwoofer stereo surround delle nostre cuffie da gaming sarai completamente immerso nei tuoi videogiochi o nel film che stai guardando. Esperienza sensoriale unica!

[CONFORTEVOLI E SICURE PER L’UDITO] Le nostre headphones per computer hanno una morbida e comoda imbottitura sui padiglioni e sull’arco e sugli auricolari garantendo comodità, ma anche sicurezza per l’udito grazie all’innovativa forma delle cuffie con microfono per pc

[REGOLABILI e FLESSIBILI] L'arco delle nostre cuffie pc è regolabile, per adattarsi a tutti i gamer o appassionati di cinema ed è flessibile per aumentarne la solidità. Puoi usarle per skype o per ascoltare musica con un audio fantastico. La fascia e i cuscinetti in memory foam per un comfort eccezzionale.

[MICROFONO PROFESSIONALE] Realizzato con materiali premium il nostro headset ha un microfono omnidirezionale e con cancellazione dei rumori di fondo. Opzione silenziare microfono. Sono inoltre leggere e di colore bianche con rgb.

[COMPATIBILITA] Sono compatibili con ps4, ps5, Nintendo Switch, Xbox One X e S, 3DS, PSP, PC, TV, Smartphone, Tablet, iPad, laptop, notebook. Usa le cuffie pc con microfono o per xbox wireless headset READ Guida definitiva per acquistare una amazon basic nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Orzly Cuffie da Gioco Bass Stereo per PS5 Playstation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC, Mac, Laptop Hornet RXH-20 Cuffie Gaming con Microfono [Edizione Abyss] 42,99 €

24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COMPATIBILE MULTI-PIATTAFORMA - Compatibile con PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch / Switch Lite e Stadia, laptop, tablet, tramite cavi da 3,5 mm. NOTA: è necessario un adattatore Microsoft aggiuntivo (non incluso) per funzionare con i controller Xbox One di prima generazione. La presa USB è solo per l'illuminazione a LED.

SLEEK AND COMFORTABLE DESIGN - Lightweight headset (360 grams) provides a comfortable fit that conforms to your head. The Soft over-ear thickened foam ear-cups give you maximum comfort during extended use. Features a Light aluminium frame, sturdy construction, and suspended headband.

DESIGN ELEGANTE E CONFORTEVOLE - Le cuffie leggere (360 grammi) offrono una vestibilità comoda che si adatta alla tua testa. I morbidi padiglioni in schiuma ispessita sopra l'orecchio offrono il massimo comfort durante l'uso prolungato. Dispone di un telaio in alluminio leggero, costruzione robusta e archetto sospeso.

MICROFONO A CANCELLAZIONE DEL RUMORE - Il nostro microfono utilizza la cancellazione del rumore di fascia alta per ridurre i rumori ambientali e di sottofondo indesiderati per garantire che la tua voce sia ascoltata chiaramente e ad alta voce. Con una rotazione di 120 gradi, il microfono può essere regolato in base alle proprie preferenze o ruotato verso l'alto quando non ne hai bisogno.

COMANDI DI FACILE ACCESSO - I controlli audio in linea mantengono tutte le funzioni delle cuffie come i controlli del volume, l'interruttore di accensione / spegnimento del microfono e i controlli LED in una posizione comoda e intuitiva di facile accesso.

PS4 Stereo Gaming Headset [PlayStation 4 ] [Edizione: Germania] 39,99 € disponibile 8 new from 37,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Inline volume control for simultaneous Chat & Game sound adjustment

Soft Mesh ear cushions provide comfort and reduce ambient noise

Fully adjustable headband/ 40mm Speaker Drivers

1.2 Metre Cable with 3.5mm jack connection cable

Inline Microphone and Mic Mute option/ Removable Mic

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu 81,99 €

49,99 € disponibile 65 new from 48,99€

5 used from 40,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Driver Audio da 50 mm: prova un'esperienza di gioco immersiva e cinematica più coinvolgente con ‎questa cuffia gaming grazie all’audio dettagliato prodotto dai grandi driver da 50 mm

Cuffie DTS:X 2; 0: audio Surround che va oltre i canali 7; 1 per individuare i nemici in ‎qualsiasi posizione, con nitidezza; Sentiti al ‎centro dell'azione! Richiede il software Logitech G HUB

Microfono Flip-to-Mute da 6 mm e Controllo Volume: i tuoi compagni di gioco ti riceveranno forte ‎e chiaro con il grande microfono a braccio da 6 mm; Controllo del volume sulla punta delle dita

Una Cuffia Con Microfono Per Tutte Le Piattaforme Gaming: per il tuo PC, Mac ‎con DAC USB, cavo 3,5 mm e con console PlayStation 4, Xbox One, Nintendo ‎Switch, dispositivi mobili tramite cavo 3,5 mm

Gioca Per Ore Con il Massimo Comfort: massima comodità, copriorecchie e fascia per la testa in leggera similpelle deluxe riducono la pressione, ‎e possono ruotare fino a 90 gradi

Black Shark Cuffie Gaming per PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, All-in-1 Cuffie da Gaming con Microfono Pieghevole Ultra Chiaro, Driver Dinamici da 50 mm, Cuscinetti Isolanti, Controlli in Linea - Goblin X1 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Suono di gioco immersivo】: Driver da 50mm che forniscono un'accurata esperienza di audio posizionale e ti permettono di individuare istantaneamente l'origine di qualsiasi suono, aumentando la tua consapevolezza durante le sessioni di gioco

【Connettività multipiattaforma da 3,5mm】: Goditi un'esperienza di gaming stupefacente su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox e dispositivi Android grazie all'output audio da 3.5mm o alle porte separate per audio e microfono (utilizzando l'adattatore incluso). Il connettore USB è l'unico usato per alimentare l'illuminazione RGB

【Microfono pieghevole ultra chiaro】: Un pattern di cattura omnidirezionale assicura l'acquisizione della voce e una chiarezza migliorata, con il design pieghevole del microfono che ti permette di posizionare il punto migliore direttamente davanti alla bocca

【Cancellazione rumori avanzata】: I cuscinetti per le orecchie a memoria di forma bloccano i rumori esterni, impediscono il surriscaldamento e l'aumento della pressione per un conforto che dura tutto il giorno

【Convenienti controlli in linea】: Il preciso controllo analogico in linea del volume ti permette di spegnere il microfono con un semplice gesto

Razer Kraken Gaming Headset Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One + Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Verde 79,99 €

58,44 € disponibile 25 new from 57,99€

30 used from 31,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DRIVER DA 50 MM CON CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA: Goditi una chiarezza del suono di livello superiore con bassi profondi e potenti, per un’immersione sonora profonda; ascolta ogni dettaglio, dai passi furtivi di un nemico che tenta di prenderti alle spalle alle esplosioni violente e sconvolgenti

IMBOTTITURE AURICOLARI OVALI CON INFUSIONE DI GEL REFRIGERANTE: I cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante riducono l'incremento di calore, mentre gli orli in similpelle offrono un isolamento acustico superiore; Il design ovale assicura una vestibilità ottima sulle orecchie

MICROFONO RETRATTILE UNIDIREZIONALE: Il microfono unidirezionale offe una comunicazione cristallina con il team; è retrattile e flessibile, per poterlo estrarre dalla cuffia quando serve e regolarne prossimità e posizione

SCANALATURE RIENTRATE NASCOSTE PER LE STANGHETTE DEGLI OCCHIALI: Una rientranza su entrambi i lati dei cuscinetti auricolari permette alla montatura degli occhiali di affondare, onde evitare una sensazione di pressione ai lati della testa

CORPO IN ALLUMINIO DI BAUXITE con IMBOTTITURA SPESSA: Il corpo in alluminio di bauxite delle Razer Kraken è leggero, flessibile ed resistente; un’imbottitura spessa della fascia allevia la pressione sulla testa, per un comfort duraturo

BINNUNE Cuffie Bluetooth Gaming Wireless con Microfono per PS4 PS5 PC PlayStation 4 5, Batteria da 48 Ore, 2,4 Ghz USB Gamer Headset 52,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Ideale per Gioco Wireless] Caratterizzato da wireless senza perdita a latenza ultra bassa a 2,4 GHz per una trasmissione audio di lungo raggio senza ritardo (solo 38 ms di latenza), con risultato di un suono sincronizzato di alta qualità, in modo che tu non possa perdere nemmeno una nota.

[Collega e Usa] Le tue cuffie da gioco wireless trasmettono audio dal tuo PC in modo senza fili con una chiave USB, senza alcuna associazione coinvolta ed è semplicemente un'esperienza collega-e-usa.

[Microfono con Cancellazione di Rumore] La tecnologia wireless 2,4G e il microfono con cancellazione di rumore consentono alle cuffie di trasmettere un audio di qualità completa, così che il tuo compagno sentirà una voce forte e chiara dalla tua parte.

[Streaming Audio ad Alta Fedeltà] La tecnologia 2,4G supporta lo streaming audio di qualità DVD a 16 bit 48kHz, il driver audio da 50mm offre un'esperienza di gioco più immersiva e senza fili.

[Durata della Batteria di 48 ore] La batteria di grande capacità garantisce una durata della batteria di 48 ore che ti consente abbastanza tempo di gioco continuo per giochi di lunga sessione.

