Guida definitiva per acquistare una kenwood cooking chef km094 nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Kenwood KM094 Cooking Chef Impastatrice Planetaria 736,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale corpo macchina: Alluminio pressofuso

Materiale ciotola: Acciaio inox

Materiale utensili di miscelazione: Acciaio inox

Velocità di lavorazione: Velocità variabile + Pulse – 3 velocità di mescolamento

Dimensioni ciotola: 6,7 l capacità totale; 3 l capacità in cottura

Sistema ingranaggi completo Originale per Planetaria Impastatrice Kenwood KM094 (Cooking Chef) 166,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ricambi Originali. L'articolo si adatta al modello indicato. Verifica la compatibilita' dell'articolo con il prodotto in tuo possesso. In caso di dubbi, contattaci.

Kenwood scatola ingranaggi + puleggia planetaria Cooking Chef KM070 KM080 KM098 105,00 €

100,00 € disponibile 3 new from 100,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Assieme scatola ingranaggi con coperchio del mozzo e dado di tenuta per robot da cucina Cooking Chef KENWOOD.

Nuova versione, l'attacco del perno potrebbe essere diverso da quello in vs. possesso (controllare foto)

Modelli: KM070, KM080, KM082, KM083, KM084, KM086, KM096, KM094, KM098 Ghiera: KW715268

controllare il Perno Fruste, se è diverso ordinare: KW711987

CESTELLO COTTURA A VAPORE COOKING CHEF KENWOOD KW714715 STEAMER BASKET ASSEMBLY 29,95 € disponibile 9 new from 24,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RICAMBIO ORIGINALE KENWOOD COTTURA PIATTI A VAPORE COOKING CHEF

Kenwood KAH359GL Accessorio Frullatore per impastatrici planetarie, in vetro Thermoresist, lame in acciaio inox facilmente removibile, capacità 1,6L, Grigio trasparente 120,00 €

69,90 € disponibile 36 new from 61,24€

1 used from 59,85€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Frullatore in vetro Thermoresist è resistente agli shock termici: permette di lavorare miscele calde e fredde senza nessuna difficoltà

Le speciali lame MultiZone possono mescolare tutto, dalla frutta al ghiaccio

Il gruppo lame in acciaio inox è facilmente removibile per una facile pulizia

Dotato di un pratico bastoncino per il mescolamento dei composti

Capacità max. 1,6 l

Kenwood KAX980ME Accessorio Sfogliatrice per Impastatrice Planetaria, Made in Italy, Acciaio inossidabile, Adatta per i Modelli d'Impastatrice Planetaria Kenwood Modelli KCC, KVC, KVL, KMX 142,00 €

63,70 € disponibile 52 new from 56,19€

12 used from 52,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche VERSATILE: Dotata di 10 livelli diversi, è regolabile per preparare un'ampia varietà di pasta fresca e ricette: sfoglie per lasagne al forno, sfoglie per fare ravioli, tortellini e tanto altro

DUREVOLE: Struttura in acciaio cromato con rullo in acciaio inox per facilitare lo scorrimento della sfoglia

PERSONALIZZABILE: Grazie ai tagliapasta opzionali è possibile realizzare anche altri formati di pasta lunga: fettuccine, tagliolini, trenette, spaghetti quadrati

COMPATIBILE: Adatta per l'impastatrice planetaria Kenwood di ultima generazione, modelli KCC+KVC+KVL+KMX

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente READ Guida definitiva per acquistare una prolunga usb nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet, Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina Mixer, con frullatore in vetro Thermoresist 1.6L, potenza 1500W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento 1.199,00 €

899,00 € disponibile 2 new from 899,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTUITIVO: Cooking Chef Gourmet è dotato di un display intuitivo con 24 programmi automatici per permetterti di realizzare ricette in maniera semplice e veloce

VERSATILE: Il Cooking Chef Gourmet può cuocere da 20°C fino a 180°C, permettendoti di esprimere la tua creatività in cucina: prepare pane, pizza, focacce e dolci facilmente a casa tua

POTENTE: Cooking Chef Gourmet 1500W con ciotola in acciaio inossidabile da 6,7L, manici termoisolati, per miscelazione ed impasto; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

5 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per composti spugnosi, Frusta gommata e Gancio mescolatore per cottura

IN DOTAZIONE: frullatore in vetro Thermoresist 1,6L per ingredienti caldi o freddi; Food Processor con 6 dischi in acciaio inox, ciotola da 1,2L in Tritan; cestello per cottura a vapore

KENWOOD CIOTOLA CONTENITORE RECIPIENTE FOOD PROCESSOR IMPASTATRICE AT647 KAH647 35,90 € disponibile 11 new from 27,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number NFG361266 Model NFG361266

Kenwood AT320A Accessorio Tritatutto per Impastatrice Planetaria 50,98 € disponibile 61 new from 38,00€

4 used from 44,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tritatutto ha dotazione 4 vasetti di vetro con coperchio per riporre comodamente in frigo quanto appena lavorato

Indispensabile in cucina per tritare, sminuzzare e frullare piccole quantità di ingredienti; ideale per trtitare finemente la frutta secca o il caffè, per sminuzzare le erbe aromatiche oppure per miscelare le marinate; sminuzza la pappa per i bambini e può essere usato anche per ridurre in polvere piccole quantità di biscotti o di pane

Lame in acciaio inox removibili per una semplice pulizia

Adatto per tutti i modelli Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KAX950ME Accessorio Tritacarne per Impastatrice Planetaria, Dotata di tre dischi in acciaio e 2 adattatori per salsicce, Compatibile con i modelli della serie KCC+KVC+KVL+KMX, Acciaio, Argento 152,00 €

69,70 € disponibile 49 new from 62,00€

19 used from 55,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRATICO: Consente di preparare in casa il proprio trito, selezionando il tipo di carne che si preferisce; prepara salsicce, macinato e hamburger fatti in casa e dai vita alle tue ricette

VERSATILE: Sistema di trafila a lama circolare con 3 dischi in acciaio: trito fine (3 mm), trito medio (4.5 mm), trito grosso (8 mm)

ACCESSORI INCLUSI: Grazie ai 2 adattatori per insaccare in dotazione è possibile realizzare salsicce artigianali di varie dimensioni

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood KAX643ME Accessorio Tagliaverdure con 5 Rulli per Impastatrice Planetaria 109,02 € disponibile 25 new from 98,10€

1 used from 221,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Affetta e sminuzza a bassa velocità, ottimo per tagliare frutta e verdura, grattugiare formaggi stagionati, sminuzzare nocciole o cioccolato; funziona IN CONTINUO e la ciotola stessa può essere utilizzata come recipiente di raccolta

TAGLIAVERDURE con struttura in metallo è dotato di 5 RULLI MONOTAGLIO IN METALLO per sminuzzare fine e grosso, tagliare fine e grosso, grattugiare

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood Chef Gelatiera AT957 - Sorbettiera, 1 litro, Compatibile solo con macchine CHEF XL 105,00 €

92,73 € disponibile 16 new from 86,24€

3 used from 150,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciotola in Kenlyte, contenitore refrigerante e pale mantecatrici

Il contenitore refrigerante va riposto nel congelatore almeno 24 ore prima di essere utilizzato

Coperchio con apertura e convogliatore per il versamento degli ingredienti

Capacità di produzione gelato per ciclo max. 1 l

Cestello removibile; Spatola in dotazione

Kenwood CCL450SI KCook Multi Smart Robot da Cucina con Funzione Cottura e Bilancia Connessa, 10 Accessori Inclusi, 6 Programmi Preimpostati, ciotola da 4,5L, 12 Velocità, 1500w, Argento/Nero 669,00 €

639,90 € disponibile 11 new from 639,90€

23 used from 364,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scegli la ricetta dall'APP KENWOOD il tuo kCook Multi Smart comincerà a cucinare per te, eseguendo la ricetta passo dopo passo; Metti tutti gli ingredienti nella ciotola e avvia la ricetta con la semplice pressione di un tasto; Non c’è niente di piu’ semplice; Cucina Smart, Vivi Semplice

ROBOT DA CUCINA con funzione COTTURA e BILANCIA INTEGRATA ultra precisa da 1g; fino a 6 kg.; il risultato viene inviato al tuo smartphone per dosaggi sempre precisi; La precisione in cucina è un fattore imprescindibile per la riuscita ottimale di una ricetta

DUE POSTAZIONI PER LE TUE PREPARAZIONI: ACCESSORIO DIRECT PREP permette di affettare e grattugiare direttamente nella ciotola KCook Multi durante la cottura oppure in un contenitore separato

MASSIMA VERSATILITA’: 6 programmi preimpostati automatici, ampio range di temperatura da 30 a 180°. Capacità ciotola da 4,5L che consente di preparare fino a 8 porzioni; Ti aspettano oltre 1000 ricette per trovare ispirazione e rimanere aggiornati sull’avanzamento della preparazione; Tu prepari gli ingredienti; Sarà poi l’App a pensare al resto

ACCESSORI INCLUSI: 5 dischi per tagliare e grattugiare, cestello per la cottura a vapore da 7,2l, 2 lame in acciaio inossidabile, frusta, pala mescolatrice, adattatore per la cottura lenta READ Guida definitiva per acquistare una tappeto elastico per bambini nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Kenwood 26538A Accessorio Ciotola in Kenlyte per Impastatrice Planetaria 25,00 €

16,10 € disponibile 12 new from 15,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ciotola in Kenlyte - capacità 6,7 l

Adatta per tutti i modelli Major, anche Cooking Chef ma solo nella funzione a freddo (per impastare, mescolare, montare...) e non per cuocere.

Kenwood KVL4170S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, con Frullatore e Tritacarne, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento 407,61 € disponibile 28 new from 407,61€

1 used from 286,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: Sorprendere i tuoi amici non è mai stato così semplice: KVL4170S garantisce i migliori risultati in cucina. Struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1200W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile da 6,7L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto.

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

ACCESSORI INCLUSI: Frullatore in vetro termoresistente da 1,6L per preparare tanti succhi pieni di vitamine e minerali, e Tritacarne per deliziosi hamburger e salsicce fatti in casa!

PERSONALIZZABILE: Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare tante ricette diverse con una sola macchina

Kenwood Ravioli Maker KAX93.A0ME, Accessorio per Ravioli Fatti in Casa Dolci o Salati, Made in Italy, Accessorio per Impastatrice Planetaria, Incluso pennello per la pulizia e cucchiaio, Acciaio Inox 150,00 €

125,00 € disponibile 21 new from 125,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PASTA RIPIENA: tanti sono i formati di pasta in Italia, dai più classici a quelli tipici di determinate regioni; un soffice impasto di pasta fresca avvolge un cuore ripieno dal ricco sapore di carne, pesce, formaggio, verdure ma anche alla frutta e alimenti dolci; un primo sostanzioso, a tutti gli effetti un piatto diverso, capace di raccontare la storia della regione che la ospita; prepara la tua pasta ripiena a casa grazie all’accessorio per ravioli di Kenwood, sarà facile creare ravioli dolci o salati dal ripieno delizioso, creando ricette senza glutine o vegane

SEMPLICE: per far passare la pasta attraverso l’accessorio per ravioli è sufficiente far ruotare la manopola, mentre il ripieno scende dalla tramoggia superiore; ottenere ravioli dall’aspetto ottimo è semplice: i bordi incisi in ogni foglio li rendono facili da staccare e pronti per la cottura una volta riposati, aggiungi il ripieno nella tramoggia e rabbocca se necessario

MADE IN ITALY: l’accessorio per ravioli Kenwood in acciaio è realizzato in Italia

IN DOTAZIONE: incluso nella confezione il pennello per la pulizia per pulire l’impasto secco rimasto sull’accessorio e un cucchiaio di plastica per comprimere delicatamente il ripieno e impedire la formazione di bolle d’aria nelle tasche dei ravioli

COMPATIBILE: adatti per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood con attacco frontale serie KCC - KVC - KVL - KMX

Kenwood AT281 - Chopper per Robot Prospero (Alluminio) 59,26 € disponibile 7 new from 52,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lunghezza: 23,0 cm

Larghezza: 18,0 cm

Profondità: 20,0 cm

Garanzia : 1 anno

Colore: alluminio spazzolato e grigio

Kenwood KVL6330S Impastatrice Planetaria Chef Elite, Robot da Cucina Mixer con Sfogliatrice, 1400 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento 630,87 € disponibile 3 new from 630,87€

1 used from 303,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROFESSIONALE: Sia sperimentando o creando una piatto tramandato da generazioni, Chef Elite permette di creare pietanze di altissimo livello. Struttura in metallo pressofuso, finitura silver

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1400W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto.

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

ACCESSORI INCLUSI: Sfogliatrice in acciaio inox per creare della deliziosa pasta fresca e lasagne fatte in casa.

PERSONALIZZABILE: Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare tante ricette diverse con una sola macchina

