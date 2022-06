Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una la miglior lavastoviglie da incasso nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una la miglior lavastoviglie da incasso nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore la miglior lavastoviglie da incasso? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi la miglior lavastoviglie da incasso venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa la miglior lavastoviglie da incasso. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon. Abbiamo inserito questa guida con la migliore la miglior lavastoviglie da incasso sul mercato nel 2022. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di diverse cose qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare la la miglior lavastoviglie da incasso perfetta. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nel nostro account del sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non ti addebiterai lo stesso.

Miele G 5260 SCVi Lavastoviglie completamente integrata, 5 programmi, a partire da 6 l, cassetto MultiFlex 3D QuickPowerWash, asciugatura AutoOpen, acciaio inox 1.560,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risultati migliori in meno di un'ora – QuickPowerWash

Design innovativo e massimo comfort – Cassetto 3D MultiFlex

Deodorante per acqua dolce a partire da 6,0 litri in programma Automatic

Inoltre risparmia fino al 50% di energia grazie al collegamento per acqua calda

Posizionamento flessibile e sicuro – Comfort cestino

Electrolux EEA27200L Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, Capacità 13 Coperti, 46 Decibel 346,50 €

336,50 € disponibile 10 new from 336,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Autosense, la selezione intelligente; con il programma autosense puoi avere sempre un ciclo di lavaggio interamente personalizzato; i sensori intelligenti regolano automaticamente durata, temperatura e utilizzo dell'acqua in base al livello di sporco di ogni carico; così avrai un lavaggio efficiente e risultati ottimali

Facile installazione con perfectfit; grazie alle cerniere scorrevoli perfectfit, l'installazione della tua nuova lavastoviglie non è mai stata così facile; le cerniere si adattano a tutte le altezze degli elettrodomestici da incasso ed eliminano perfino la necessità di tagliare lo zoccolo; così potrai avere la certezza che il tuo elettrodomestico si integri perfettamente nella tua cucina

Asciugatura tre volte migliore con airdry; la nuova tecnologia airdry si serve del flusso d'aria naturale per completare l'asciugatura, per risultati fino a tre volte migliori rispetto ai sistemi a porta chiusa; la porta si apre di 10 cm nella parte finale del ciclo, lasciando circolare l'aria per offrire ottimi risultati di asciugatura

Lavastoviglie inverter; lavastoviglie 60 cm

Cerniere sliding

Candy Brava CDSN 1L350PB Lavastoviglie da Incasso Semi Integrata, 13 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, 59.8x55x82 cm, Nero, Classe E 479,00 €

349,00 € disponibile 22 new from 349,00€

4 used from 235,48€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONNETTIVITÀ Wi-Fi: collega la tua lavastoviglie Candy all'app Candy Simply-Fi e scopri i programmi e le funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto e tramite comandi vocali

13 COPERTI: lasciati stupire dall'efficacia di lavaggio e dalla capienza della lavastoviglie da incasso Candy, studiata per adattarsi ad ogni tua esigenza

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 39 minuti a 60°

ECO LAVAGGIO: risparmia acqua e denaro grazie all'eco ciclo che garantisce risultati di lavaggio e asciugatura con un taglio sui consumi energetici e idrici

5 PROGRAMMI: Intensive 75°C - Universal 60°C - ECO 45°C - Zoom 60°C - Prelavaggio

Smeg Lavastoviglie da 60 cm 13 Coperti Classe D 480,00 € disponibile 6 new from 480,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number ST211DS Color Nero

AEG FSE63617P Lavastoviglie Da Incasso A Scomparsa, Capacità 13 Coperti, Grigio 759,99 €

546,31 € disponibile 23 new from 545,91€

1 used from 470,71€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per una pulizia completa il mulinello a doppia rotazione varia di continuo l'angolazione del getto per permettere all'acqua a raggiunge ogni angolo

Facile impostazione dei cicli grazie a QuickSelect che consente di controllare la lavastoviglie in maniera ottimale

Supporti AEG SoftGrip e SoftSpikes sostengono adeguatamente proteggendo i bicchieri da possibili danni

Tecnologia AirDry massimizza l'asciugatura con il flusso d'aria naturale e lo sportello si apre di 10cm quando si conclude l'ultimo ciclo di lavaggio

Controllo con uno sguardo con la tecnologia beam-on-floor che proietta una luce rossa sul pavimento mentre il ciclo è ancora in corso. Quando il carico è pronto per essere scaricato, la luce diventa verde

Electrolux EEA17200L Lavastoviglie Integrata Totale 60 cm, Tecnologia AirDry, 13 Coperti 449,99 €

340,13 € disponibile 10 new from 340,13€

1 used from 311,05€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tecnologia della lavastoviglie AirDry fa terminare ogni ciclo con una ventata di aria fresca, offrendo risultati tre volte migliori dei sistemi a porta chiusa

Il nostro programma di lavaggio veloce da soli 30 minuti è la soluzione ottima per i carichi leggeri

Il sistema di fissaggio brevettato PerfectFit semplifica le operazioni di installazione e garantisce un ottimo allineamento frontale e laterale della lavastoviglie, ad apparecchiatura già montata

Programmi di lavaggio: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Ammollo

Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Bosch Elettrodomestici Lavastoviglie Incasso a Scomparsa Totale, Serie 6, Silenziosa, di Facile Installazione, Veloce e Facile, 60 cm, 14 Litri, Inox 719,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Home Connect: lavastoviglie Bosch connesse per una vita più semplice; con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie connessa, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d’utilizzo direttamente dal proprio smartphone o tablet

Terzo Cestello: spazio per le posate e i piccoli utensili da cucina grazie al terzo cestello; grazie al terzo cestello le lavastoviglie offrono ancora più spazio; il Sistema Up&Down a 3 livelli offre massima flessibilità di carico, il cestello superiore può essere regolato in altezza a seconda delle necessità

Ecosilence Drive: il motore senza spazzole EcoSilence Drive della nostra Bosch lavastoviglie serie 6 è molto efficiente, veloce e silenzioso e adegua accuratamente la pressione dell’acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico; tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati ottimi

Programma Preferito: con il programma Preferito, si possono attivare i programmi di lavaggio più utilizzati e le opzioni preferite, combinandoli fra loro, in modo facile e veloce; può essere attivata con la App Home Connect o direttamente dal pannello di controllo della lavastoviglie silenziosa attraverso il pulsante dedicato

Sicurezza sopra le aspettative: Bosch ha sempre a cuore la qualità dei propri prodotti, la soddisfazione del cliente, ma soprattutto la sicurezza READ Guida definitiva per acquistare una oli di avocado nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Candy Brava CSIN 2D360PB Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 13 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, 59.8x55x82 cm, Nero, Classe E 420,00 €

349,90 € disponibile 12 new from 349,90€

5 used from 279,91€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONNETTIVITÀ Wi-Fi: collega la tua lavastoviglie Candy all'app Candy Simply-Fi e scopri i programmi e le funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto e tramite comandi vocali

13 COPERTI: lasciati stupire dall'efficacia di lavaggio e dalla capienza della lavastoviglie a scomparsa Candy, studiata per adattarsi ad ogni tua esigenza

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 39 minuti a 60°

PROGRAMMA NOTTE: lasciati stupire dalla silenziosità e dalle prestazioni di lavaggio del programma Notte a 55°C , ottima per il funzionamento nelle ore notturne e per poter usufruire delle tariffe energetiche agevolate

9 PROGRAMMI: INTENSIVO 75°C - UNIVERSALE 60 °C - ECO 45°C - RAPIDO 50°C - NOTTE 55°C - DELICATO 45°C - AUTO 55-65 °C - ZOOM 60°C - PRELAVAGGIO

Bosch Elettrodomestici SMV6EDX57E Serie 6, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm 1.029,00 €

631,57 € disponibile 23 new from 631,57€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più semplice.

Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel cestello superiore.

Cestelli Max Flex: flessibilità e comfort.

Terzo cestello Extra Space: più spazio per piccoli oggetti da cucina.

Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

Electrolux EEM28200L Lavastoviglie Integrata Totale 60 cm, Tecnologia AirDry e Cestello QuickLift, 14 Coperti, Bianco 451,99 €

432,54 € disponibile 4 new from 432,54€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vassoio portaposate MaxiFlex è progettato per ospitare utensili di diverse forme e dimensioni, permettendoti di lavare le tue stoviglie in un'unica soluzione

Sia che si tratti di caricare o togliere stoviglie, lo si fa comodamente con il cestello QuickLift

La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa

Il sistema di fissaggio brevettato PerfectFit semplifica le operazioni di installazione e garantisce un ottimo allineamento frontale e laterale della lavastoviglie, ad apparecchiatura già montata

Candy Brava CDIH 1L949 Lavastoviglie Slim da Incasso, Scomparsa totale, 9 Coperti, Partenza Ritardata, 45x56x82 cm, Classe F 449,00 €

304,90 € disponibile 21 new from 304,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SALVASPAZIO: la Lavastoviglie Slim da 45 cm Candy è la soluzione ottima per te che cerchi una soluzione flessibile senza rinunciare a qualità e capacità di lavaggio

PARTENZA RITARDATA: scegli l'orario per te comodo e programma l'avvio della lavastoviglie a scomparsa Candy con un ritardo di 3, 6, 9 ore

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 32 minuti a 45°

ECO LAVAGGIO: risparmia acqua e denaro grazie all'eco ciclo che garantisce risultati di lavaggio e asciugatura con un taglio sui consumi energetici e idrici

5 PROGRAMMI: INTENSIVO 70°C - UNIVERSALE 60 °C -ECO 50°C - RAPIDO 45°C - PRELAVAGGIO

Hisense HV603D40 Lavastoviglie Integrata Totale 60 cm, 14 Coperti con Terzo Cestello, 46db di Rumorosità, Partenza Ritardata, Total Acqua Stop, 7 Programmi, Bianco 340,00 €

280,25 € disponibile 28 new from 280,25€

1 used from 274,35€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe D

14 Coperti

46db Rumorosità

Acqua Stop contro allagamenti

Partenza ritardata fino a 24 ore

Candy Brava CDIMN 2D622PB Lavastoviglie da Incasso, a Scomparsa, 16 Coperti, Smart, Connettività Wi-FI, 60x55x82 cm, Classe E 430,00 €

386,00 € disponibile 9 new from 386,00€

1 used from 249,92€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONNETTIVITÀ Wi-Fi: collega la tua Lavastoviglie Candy all'app Candy Simply-Fi e scopri i programmi e le funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto e tramite comandi vocali

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 39 minuti a 60°

LA PIU' SPAZIOSA SUL MERCATO: con una capacità di 16 coperti, è possibile inserire all'interno fino a 201 pezzi e lavarli in un singolo ciclo

ADD DISH: aggiungere le tue stoviglie anche ad inizio ciclo non sarà un problema, grazie a questa funzione che ti permette di aprire la porta della tua lavastoviglie anche a ciclo già iniziato

9 PROGRAMMI: INTENSIVO 75°C - UNIVERSALE 60 °C -ECO 45°C - Rapido 50°C - NOTTE 55°C - DELICATO 45°C - AUTO 55-65 °C - ZOOM 60°C - PRELAVAGGIO

BOSCH Lavastoviglie SMV68TX06E da Incasso a Scomparsa Totale Capacità 14 Coperti 799,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe di efficienza energetica: D

14 coperti

Cestelli VarioFlex Pro & Vario cassetto Pro: massima adattabilità a tutti i livelli, Rosso sottolineato

TFT Display: programma selezione intuitiva con display chiaro, indicazione in tempo reale e informazioni sullo status

Silence programma e SuperSilence: incredibilmente silenzioso con 42dB, ancora più silenzioso nel programma Silence

ZEROWATT - Lavastoviglie Zerowatt da incasso ZD1L38-02 13 Coperti Classe F (vecchia classe energetica A+) 269,90 €

249,99 € disponibile 3 new from 249,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 32900745 Model ZD1L38-02/T Color Grigio

Electrolux EES47311L Lavastoviglie Integrata Totale RealLife 60 cm, Comandi QuickSelect con Connettività Integrata, Tecnologia AirDry 475,00 €

425,58 € disponibile 6 new from 425,58€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Copertura e pulizia completa con il Mulinello Satellitare: grazie ad un flusso d'acqua 3 volte più forte, comparato all'azione dei mulinelli standard, che raggiunge ogni angolo della vasca per una pulizia approfondita

Comandi QuickSelect con connettività integrata: le lavastoviglie connesse con comandi QuickSelect comunicano con te grazie all'App My Electrolux Kitchen

La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa

Grazie alla tecnologia TimeBeam potrai monitorare lo stadio di lavaggio delle stoviglie, con un semplice sguardo

La lavastoviglie ComfortLift elimina la fatica delle operazioni di carico e scarica, la nostra tecnologia solleva il cestello al livello della vita con un semplice movimento

Bosch Hausgeräte Bosch SMV4HVX31E Serie 4 Lavastoviglie Completamente Integrata, A++, 60 cm, 262 kWh/Anno, 13 MGD, Silence, InfoLight, Asciugatura Extra, VarioCassetto, Home Connect, Bianco 485,89 € disponibile 16 new from 485,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Home Connect: la lavastoviglie intelligente può essere controllata facilmente tramite smartphone o tablet. Con informazioni sullo stato di risciacquo e la funzione Silence on Demand e il programma preferiti, si mantengono il pieno controllo sulla lavastoviglie

Cassetto Vario: il terzo livello di carico della lavastoviglie completamente integrata offre non solo spazio per le posate. Grazie alle grandi aperture nel cassetto Vario è anche possibile riporre piccoli piatti

Asciugatura extra: con la funzione di asciugatura extra le stoviglie difficili da asciugare vengono accuratamente asciugate dalla lavastoviglie

InfoLight: anche senza pannello di controllo visibile, lo stato di scarico è sempre in vista. Un punto luce rosso sul pavimento indica se la lavastoviglie completamente integrata è ancora in funzione o è già pronta

Dimensioni dell'articolo (senza imballaggio) H x L x P (cm): 81,5 x 59,8 x 55 READ Guida definitiva per acquistare una tappo filtro per lavandino cucina nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Lavastoviglie da 60 cm Scomparsa totale, 13 Coperti, Classe A+ 300,00 €

279,00 € disponibile 9 new from 279,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche lavast. incasso 60cm, 13 coperti, A+

CANDY Lavastoviglie CELDIMN 2D620PBE da Incasso a Scomparsa Totale Classe A++ Capacità 16 Coperti [Classe di efficienza energetica A+] 409,00 €

369,90 € disponibile 18 new from 369,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lavastoviglie incasso 16 coperti

Classe energetica a++

Connettività wi-fi per gestirla ovunque tu sia, utilizzando anche la voce

Display 5 digit

9 programmi tra cui zoom 39': lava e asciuga le stoviglie in soli 39 minuti in classe a di lavaggio

Bosch Elettrodomestici SMV4EVX14E Serie Quattro Lavastoviglie, Bianco, 60 Cm 819,00 €

498,90 € disponibile 23 new from 498,90€

1 used from 463,98€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più semplice.

Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Candy Brava CDIH 2T1047 Lavastoviglie Slim da Incasso, a Scomparsa, 10 Coperti, 8 Programmi, Touch, Partenza Ritardata, 45x56x82 cm, Argentato 549,00 €

342,70 € disponibile 23 new from 339,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SALVASPAZIO: la Lavastoviglie Slim da 45 cm Candy è la soluzione ottima per te che cerchi una soluzione flessibile senza rinunciare a qualità e capacità di lavaggio

PARTENZA RITARDATA: scegli l'orario per te comodo e programma l'avvio della tua lavastoviglie da incasso Candy con un ritardo di 24 ore

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 32 minuti a 45°

GLASS PROTECTION: lasciati stupire dall'efficienza del lavaggio Glass, studiato da Candy per proteggere i tuoi bicchieri e le tue stoviglie in vetro

8 PROGRAMMI: INTENSIVO 70°C - UNIVERSALE 60 °C -ECO 50°C - Rapido 45°C - SPECIALE 45°C - VETRO 45°C -LAVAGGIO AUTO 45-70 °C - PRELAVAGGIO

Candy Brava CELDIMN 4S622PSE Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 16 coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, Sistema Acquastop, 59.8x55x82 cm, Inox, Classe C 550,00 €

428,99 € disponibile 18 new from 428,99€

6 used from 330,35€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Massima capacità fino a 16 coperti, pari a 201 stoviglie caricabili in lavastoviglie e lavabili in un unico ciclo

Classe energetica a+++-10%

Apertura automatica della porta, per un efficace asciugatura delle tue stoviglie

Programma zoom 39': lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in soli 39 minuti con il ciclo in classe a di lavaggio più veloce sul mercato, grazie al sistema ad alta pressione della tecnologia zoom 39'

Terzo cesto

ELECTROLUX Lavastoviglie KECB7300L da Incasso a Scomparsa Totale Classe A+++ Capacità 13 Coperti 953,99 € disponibile 3 new from 953,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Classe A+++ / 13 coperti / 8 programmi+3 opzioni

Partenza ritardata / Sensore torbidita' acqua / Mezzo carico / AutoOff

Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

Cesti flessibili RealLife con sistema sollevamento ComfortLift / Vassoio portaposate removibile

Silenziosita' 44 dB(A) re 1 pW

Miele G 5022 SCU BRWS, Lavastoviglie Sottopiano, A++, 14 Coperti, 45 db, 5 Programmi, Automatic, Bianco 722,89 € disponibile 1 used from 557,91€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche QuickPower Wash - Lavaggio classe A: I migliori risultati di lavaggio e asciugatura per stoviglie normalmente sporche in 58 minuti

Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda

Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort

ComfortClose - Praticità: Lo sportello si apre e chiude in modo particolarmente delicato e resta nella posizione desiderata.

Massima flessibilità grazie al cestino per posate aggiuntivo

Candy Brava CDIMN 2D620PB/E Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 16 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, Sistema Acquastop, 59.8x55x82 cm, Nero, Classe E 538,00 €

396,90 € disponibile 19 new from 396,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONNETTIVITÀ Wi-Fi: collega la tua lavastoviglie Candy all'app Candy Simply-Fi e scopri i programmi e le funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto e tramite comandi vocali

16 COPERTI: lasciati stupire dall'efficacia di lavaggio e dalla capienza della lavastoviglie a scomparsa Candy, studiata per adattarsi ad ogni tua esigenza

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 39 minuti a 60°

PROGRAMMA NOTTE: lasciati stupire dalla silenziosità e dalle prestazioni di lavaggio del programma Notte a 55°C , ottima per il funzionamento nelle ore notturne e per poter usufruire delle tariffe energetiche agevolate

9 PROGRAMMI: INTENSIVO 75°C - UNIVERSALE 60 °C - ECO 45°C - RAPIDO 50°C - NOTTE 55°C - DELICATO 45°C - AUTO 55-65 °C - ZOOM 60°C - PRELAVAGGIO

Indesit DIE 2B19A - Lavastoviglie a Scomparsa Total da 60 cm, N° Coperti 14 Coperti, A+ 297,43 € disponibile 21 new from 297,43€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche lavast.incasso, 60cm, 13 coperti,5 programmi,A+

Electrolux EEA27200L Lavastoviglie integrata totale 60 cm, tecnologia AirDry, 6 programmi di lavaggio, 13 coperti 550,99 €

390,89 € disponibile 23 new from 390,89€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa

Con il programma AutoSense puoi avere sempre un ciclo di lavaggio interamente personalizzato. I sensori intelligenti regolano automaticamente durata, temperatura e utilizzo dell'acqua in base al livello di sporco di ogni carico. Così avrai un lavaggio efficiente e risultati ottimali.

Il rivoluzionario sistema di fissaggio brevettato PerfectFit semplifica le operazioni di installazione e garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale della lavastoviglie, ad apparecchiatura già montata.

Programmi di lavaggio: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Ammollo

Silenziosità 46 dB(A) re 1pW, Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli), gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%), Sistema di sicurezza integrato Aqualock

Electrolux EES48300L Lavastoviglie da Incasso a Scomparsa Totale, 60 cm, Capacità 14 Coperti, 46 Db 484,50 € disponibile 12 new from 484,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il cestello della lavastoviglie MaxiFlex 700 ti permette di liberare la tua creatività e di usare tutti gli utensili della tua cucina; dai set di posate agli utensili imgombranti, puoi personalizzare la disposizione per inserire ogni tipo di stoviglie

Con SatelliteClean, in grado di offrire risultati tre volte ottima dei sistemi standard, i tuoi piatti usciranno spendenti della lavastoviglie Grazie al mulinello a doppia rotazione che modifica continuamente l'angolazione del getto d'acqua, anche le pentole grandi saranno pulite a fondo

Le lavastoviglie con cruscotto QuickSelect , ti aiutano a scegliere il ciclo di lavaggio adattp al carico, con un semplice tocco delle dita Scegli la durata del ciclo di lavaggio grazie all'apposito comando a scorrimento e poi lascia che sia la lavastoviglie ad occuparsi di tutto il resto

La tecnologia AirDry si serve del flusso d'aria naturale per completare l'asciugatura, per risultati fino a tre volte ottima rispetto ai sistemi a porta chiusa La porta si apre di 10cm nella parte finale del ciclo, lasciando circolare l'aria per offrire ottimi risultati di asciugatura

Il sistema di feedback luminoso Beam on Floor mantiene il silenzio in cucina Al posto di un segnale acustico che può essere coperto dal rumore di fondo, la nostra lavastoviglie ti indica chiaramente il suo stato proiettando un puntino nel pavimento Rosso quando è in fase di funzionamento, verde quando il ciclo è concluso

Candy Brava CELDIN 2L360PB Lavastoviglie da Incasso, a Scomparsa, 13 Coperti, Smart, Wi-Fi + Bluetooth, 60x55x82 cm, Classe E 411,90 €

363,52 € disponibile 19 new from 363,52€

1 used from 273,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONNETTIVITÀ Wi-Fi: collega la tua Lavastoviglie Candy all'app Candy Simply-Fi e scopri i programmi e le funzionalità aggiuntive come il controllo da remoto e tramite comandi vocali

13 COPERTI: lasciati stupire dall'efficacia di lavaggio e dalla capienza della Lavastoviglie da incasso Candy, studiata per adattarsi ad ogni tua esigenza

ZOOM: per te che sei sempre di corsa, Candy ha ideato il programma rapido per lavare le stoviglie leggermente sporche in soli 39 minuti a 60°

ADD DISH: aggiungere le tue stoviglie anche ad inizio ciclo non sarà un problema, grazie a questa funzione che ti permette di aprire la porta della tua lavastoviglie anche a ciclo già iniziato

5 PROGRAMMI: Intensive 75°C - Universal 60°C - ECO 45°C - Zoom 60°C - Prelavaggio

