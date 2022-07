Home » Assortito Guida definitiva per acquistare una sbarre trazioni nel 2022 – I migliori 40 compilati! Assortito Guida definitiva per acquistare una sbarre trazioni nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

JX FITNESS Barra di Trazione Muro Sbarra Trazioni Multifunzione Pull Up Bar, 3 Occhielli per TRX e Sacca da Box, Barra Fitness 64,99 €

55,24 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔ Questo prodotto è potenziato, ispessito e esteso nel complesso, quindi ha una maggiore capacità portante ed è più sicuro: Realizzato in tubi in acciaio ispessiti di alta qualità aggiungendo tubo portante orizzontale, ampliando e allungando la piastra fissa, con il supporto triangolare, creando stabilità raddoppiata; la struttura circolare di tubo d'acciaio scivolosa può ridurre il rischio di ferita a causa di urto durante lo sport, facendo lo sport più libero. Sicuro da usare fino a 275 libbre

✔ Dispositivo multifunzionale: È in grado di soddisfare i vari tipi di presa della trazione alla sbarra, ma sono anche aggiunti anelli a mano, consente di sperimentare una varietà di metodi di fitness in combinazione con altre attrezzature per il fitness, come cintura di pugilato, cintura TRX, corda di resistenza, e così via.

✔ Maggiore spazio fitness: Se stai cercando una barra di trazione diversa dalla normale barra da montatura, la barra di trazione da parete è la scelta migliore. La barra di trazione da montatura limita le attività, ma questa barra può fornire un luogo fisso per lo sport e una struttura più stabile.

✔ Rafforza i muscoli e corregge la postura: La nostra barra di trazione può rendere la casa una palestra. È adatta per fare esercizi di trazione e dorsali, sollevare e appendere gambe e così via, esercitare il muscolo grande dorsale e il gruppo muscolare delle spalle, sagomare i muscoli addominali, rendendo una figura perfetta e sempre bella in qualsiasi vestito..

✔ 2 anni di garanzia: Questa barra di trazione è coperta da 2 anni di garanzia e un servizio post-vendita a vita. Si può acquistare senza preoccupazioni. In caso di eventuali domande e dubbi, contattarci.

ISE 5in1 Power Tower Workout Dip Station, Multifunzione Sbarra Trazioni per Dips, Chin Up, Ideale come Mentoniera, Addominali,Allenatori per Schiena e Tricipiti,Flessioni,Addominali e Cadute SY-5607 169,99 €

140,69 € disponibile 2 used from 120,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE】Una torre di potenza, conosciuta anche come sedia romana, stazione di immersione e potenza, stazione pull-up, supporto per pull-up o torre di potenza, è un dispositivo multifunzionale per l'allenamento (minimo 5in 1). Ideale come barra per trazioni, addominali, allenatori per schiena e tricipiti, anche per flessioni, sit-up, chip-up e tuffi.

【FLESSIBILITÀ】Dotata di maniglie push-up, postazione di abbassamento e barra per trazioni, la torre di guida indipendente è ideale per una varietà di esercizi di schiena, braccia, petto e addominali. Non hai più bisogno di dispositivi separati per questi tipi di allenamento. Le dimensioni ben progettate di 109x65x223 cm (LxPxA) non solo occupano molto spazio, ma soddisfano anche tutti gli esercizi quotidiani.

【ALLENAMENTO SICURO E CONFORTEVOLE】Per un allenamento antiscivolo abbiamo equipaggiato il nostro dispositivo multifunzione con imbottitura del braccio extra spessa e traspirante.Il materiale della maniglia aggiornato,la maniglia del materiale da immersione è più antiscivolo e resistente rispetto alla tradizionale impugnatura in schiuma,cioè non è necessario preoccuparsi della corrosione del sudore o dello scivolamento.ISE 5607 è comodo per i sit-up e il push-up antiscivolo e l'allenamento comple

【COSTRUZIONE STABILE】La robusta costruzione in acciaio solido garantisce stabilità. I tappi antiscivolo sui piedi, che proteggono anche il pavimento, sono fissati ai piedi per garantire che il dispositivo di allenamento sia sicuro. Grazie alla struttura del tubo in acciaio ispessito, ISE SY-5607 ha un peso totale di 28 kg, un peso di spedizione di 30 kg, quindi può resistere a più di 120 kg, puoi allenarti senza preoccupazioni. Crediamo che ottieni ciò per cui paghi.

【CHI SIAMO】 dal 2010 ISE ha stabilito in Francia; abbiamo un professionista Servizio clienti e team tecnico. Così puoi tranquillamente fare acquisti con noi. A ISE garantiamo la protezione dello shopping. ISE è impegnata nello sviluppo del marchio. Cerca SY-5607 su Youtube, la guida all'installazione come riferimento. Un anno di Garanzia. Se avete qualche problema, non esitate a contattarci.

Marbo Sport Sbarra trazioni autoportante, Struttura Calisthenics autoportante Regolabile in Altezza SmartGym SG-13 151,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piedini in plastica

Forza 150 kg / Maniglie push-up

Sette livelli di regolazione in altezza / Una base stabile

DATI TECNICI |Altezza 232 cm / Larghezza 122 cm / Lunghezza 102 cm / Altezza delle maniglie push-up 19 cm / Peso 23 kg / Carico massimo 150 kg / Diametro di presa 30 mm / Profili 40 x 40 mm / Regolazione altezza 7 livelli, min. 184 cm, max.226 cm, corsa ogni 7 cm / finire verniciatura a polvere

MARBO SPORT - MADE IN EU | Banchi di formazione | Macchine per la forza | Pull-Up barre | Bilancieri | Dischi | Accessori fitness

Grandma Shark Barra trazioni, Sbarra trazioni Fissaggio a Parete con 6 Maniglie Antiscivolo e Fissaggio con 8 Viti di espansione, per Il Fitness Domestico sicure e stabili (Carico Massimo 200 kg) 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Sicurezza d'uso] Questo prodotto utilizza un tubo in acciaio di alta qualità come corpo principale, inclusi 8 fori di fissaggio in grado di fornire una buona stabilità e sicurezza, il massimo può supportare 200 kg

[Uso-Comfort] Ci sono 6 aree coperte con materiale EVA sulla superficie dell'apparecchiatura, con caratteristiche morbide e antiscivolo, può offrirti l'esperienza più perfetta durante l'utilizzo

[Save-Space] Questa è una barra orizzontale montata a parete, quindi non occuperà spazio nella tua casa. (Si consiglia l'installazione su una parete solida e spessa per evitare il rischio di cadere)

[Scelta ideale] Con esso, non sarà necessario andare al centro fitness per completare l'esercizio su petto, addome, mani, spalle. Può risparmiare tempo e costi, è la scelta ideale in famiglia

[Servizio] In caso di domande sul prodotto, non esitate a contattarci. Ti risponderemo entro 24 ore

Cipriani sport Barra Sbarra trazioni a Muro Professionale Calisthenics Home Workout per Palestra Muscle up Pull up 120 x 90 Kit Fissaggio compreso 84,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

Barra Trazioni Porta, Kimimara Sbarra Trazioni Porta Regolabile per Ampiezza 70-92 cm, Carico 200kg, Barra per Trazioni per Allenamento a casa Esercizio, Pull Up Bar di Fitness A Casa 33,99 €

28,89 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Barra per trazioni regolabile】 La barra per trazioni può essere regolata in larghezza per adattarsi facilmente alla maggior parte del telaio della porta tra 70 cm e 92 cm. Adatto per porte standard, perfetto per casa, garage o ufficio. Peso massimo supporto 440 libbre (200 kg).(il tocco del cuscinetto in plastica con il telaio della porta è largo 6 cm).

【Protezione con blocco automatico】 Il blocco di sicurezza in metallo impedirà alle barre di trazione per l'allenamento della forza di ruotare durante l'uso, il che garantisce la sicurezza per te stesso. La struttura a semicerchio fa sì che la barra di sollevamento della porta possa sopportare il peso maggiore, più le due estremità contro il muro sono resistenti. Non preoccuparti mai stringere troppo la barra per trazioni e danneggiare gravemente il telaio della porta.

【NESSUNA viti e NESSUN trapano】 Utilizza la leva per tenere contro la porta in modo che non ci siano viti e nessun danno alla porta. Prestare attenzione a non utilizzare la porta della barra per trazioni su porte in vetro, porte incavate o altri fragili telai di porte.

【Molteplici modalità di esercizio】 Questa barra per trazioni regolabile è perfetta per una varietà di esercizi tra cui trazioni, sollevamenti delle gambe sospese, flessioni, addominali, allenamento della forza, allenamento della presa, esercizio di fitness e così via. Puoi rafforzare facilmente la schiena, le braccia, le spalle e gli addominali a casa. Adatto sia per uomini che per donne.

【Facile da installare】 La barra di sollevamento della porta è progettata con due dispositivi che impediscono lo scorrimento su ciascun lato. Bastano pochi minuti per installarlo e rimuoverlo sul telaio della porta. In caso di problemi durante l'uso, contattaci per risolvere il problema. READ Guida definitiva per acquistare una guanti da giardino prezzi offerte nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Ultrasport Sbarra Per Sollevamento A Due Vie, 65 x 6 x 5 cm, Nero 24,99 € disponibile 52 used from 17,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sbarra per sollevamento allargabile a 2 vie per il telaio porta - utilizzabile senza viti né fori: è sufficiente fissarla e allenarsi, materiale di montaggio sono in dotazione

La sbarra per allenamento dispone di una comoda impugnatura imbottita - per una presa sicura e un minore irritazione durante l'allenamento del torace - adatta per donne e uomini fino a 100 kg

A sinistra e a destra è dotata di estremità in gomma che evitano di lasciare segni sgradevoli nel telaio della porta, cosicché è adatta anche per l'uso in appartamenti in affitto

Struttura stabile in acciaio facile da utilizzabile grazie a sistema telescopico / diametro barra: ca. 28 mm, lunghezza: 63 - 93 cm, a regolazione continua per tenuta sicura del set training

Incluso materiale di montaggio - sbarra per sollevamento con portata fino a 100 kg - disponibile in 2 colori: nero e argento

Sbarra Trazioni Fitness Multifunzione 120,35 €

88,96 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La nuova sbarra trazioni Jim Fitness è una stazione multiuso per il tuo allenamento, perfetta per creare una vera e propria palestra in casa. Ideale per diversi tipi di esercizi, tra cui pull up, flessioni, sit up.

Con una varietà di stazioni e posizioni, puoi rafforzare tutto il tuo corpo. Allenamento bicipiti, tricipiti, schiena, nucleo addominale, gambe, spalle, con questa power station potrai scolpire un corpo perfetto!

Grazie alla sua resistente struttura in acciaio, garantisce un’ottima stabilità fino a 120kg.

Dotata di morbidi cuscinetti e Impugnature ricoperte in materiale antiscivolo per garantire il massimo confort durante l’allenamento.

le dimensioni ben progettate di 109x65x223 cm (LxPxA) non solo occupano molto spazio, ma soddisfano anche tutti gli esercizi quotidiani

ONETWOFIT Sbarra Multifunzione per trazioni da Fissare al Muro/Barra per Chin Up, Dip Station per Allenamento in Palestra a casa al Coperto OT126 84,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Per montaggio a parete】 Per il montaggio di questa barra per trazioni si consiglia di utilizzare un muro di cemento o un muro di mattoni. NON installare su muro a secco, pareti in cartongesso e alveolari.

【Realizzazione in acciaio resistente】 Questa barra di sollevamento da parete è realizzata in acciaio molto resistente, offre grande stabilità e rigidità, supporta fino a 200Kg di peso.

【Multifunzionale】 Può essere utilizzato per una varietà di esercizi che rafforzano efficacemente i muscoli del torace, delle braccia, della schiena come chin-up, push-up, dip station, sollevamenti delle gambe.

【Cuscino comodo e resistente】I cuscini dello schienale e dei braccioli sono ben imbottiti, ad alta densità, e offrono un ottimo comfort durante l'allenamento dell'addome, della vita, del torace e degli arti superiori.

【Facile da montare】 4 ganci di sospensione da 7 mm. Per il montaggio e l'installazione sono necessari: trapano a percussione con punta da 12 mm per pareti in cemento o mattoni.

ISE Barra Trazioni per Parete & Soffitto a Casa, Sbarra Trazioni a Muro Multifunzione, Multi-Grip Pull Up Chin Up Bar per Sacco da Boxe, Max 120KG, Materiale di Fissaggio incl, SY-165 43,99 €

36,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Attrezzi palestra casa】Braccia multifunzionali per muscoli addominali e dorsali e persino gambe nello studio domestico salvaspazio. La robusta stazione di allenamento ISEfit in acciaio verniciato a polvere è facilmente appesa al muro con i ganci a muro inclusi. NOTA: allineare il pezzo centrale con i fori della staffa prima di installare la staffa sulla parete.

【Dettagli】Materiale: schiuma ad alta densità, acciaio inossidabile | Dimensioni: 94 x 51 x 18 cm | Lunghezza della maniglia: 12,5 cm | Lunghezza massima del palo: 94 cm | Diametro del tubo: 3,8 cm | Carico massimo: 120 kg | Metodo di montaggio: montaggio a parete.Può essere usato per sacco da boxe(escluso il sacco da boxe).

【Stabile & Resistente】Grazie all'opzione di rotazione, può essere utilizzato sia come pull-up che come stazione di sollevamento a tuffo e gamba. Con un carico fino a 200 kg, l'asta è adatta a tutti gli atleti. 8 posizioni di impugnatura offrono una vasta gamma di esercizi praticabili.

【Protezione & Comfort】Imbottitura in schiuma spessa con gomma testurizzata e design ergonomico che non solo ti dà protezione del polso, ma anche una presa salda e una presa semplice e comoda per i massimi risultati. I muri in calcestruzzo e pietra sono i più adatti per l'installazione.

【Cosa Puoi Ottenere】Risposto alla tua e-mail entro 24 ore, 12-Mese Garanzia, restituzione della confezione originale per problemi di qualità entro 30 giorni, un manuale per 5 paesi (ITALIANO INCLUSO). ISE è stata fondata in Europa nel 2010, col professionale servizio clienti e team tecnico, la certificazione di qualità CE & EN957 garantisce il tuo acquisto con fiducia nel negozio ISE.

Barra Sbarra TRAZIONI Muro-Tetto, 100x100cm - Professionale, per Muscleup, Pullup - Autoportante - Made in Italy 92,00 € disponibile 2 new from 92,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sbarra trazioni muro professionale per home gym o palestre adatta per attacco a parete o a soffitto. MADE IN ITALY.

Solida e stabile. Resistente agli agenti atmosferici.

Presa ergonomica 33mm di circonferenza perfetta per le nostre mani.

Ottima per esercizi di trazione, sollevamento e sviluppo muscolare.

Semplice installazione e Massima sicurezza grazie ai 4 punti d'ancoraggio per lato. Carico MAX 385KG

Sbarra Trazioni, Barra per trazioni a Muro Barra barra trazioni da Muro per Addominali Workout 29,99 €

25,99 € disponibile 2 new from 25,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTIFUZIONE: La barra può essere utilizzata per allenare i muscoli addominali, dorsali e gambe. Perfetta per rafforzare i muscoli e correggere la postura.

RESISTENTE:I tubi sono realizzati in acciaio inspessito di alta qualità in grado di sorreggere fino a 130kg.

MANEGGEVOLE : I manubri sono inoltre rivestiti in modo da non far scivolare le mani durante gli esercizi. Imbottitura in schiuma spessa con gomma testurizzata e design ergonomico che non solo ti dà protezione del polso, ma anche una presa salda e una presa semplice e comoda per i massimi risultati.

COMPATTO: Rende un piccolo spazio del tuo appartamento un utile angolo multifunzionale per gli allenamenti giornalieri (52cm x 92 cm)

STABILE: grazie all'opzione di rotazione, può essere utilizzato sia come pull-up che come stazione di sollevamento centrale.

Sportstech Stazione Multifunzione + Sbarra trazioni, Sbarra per Dip & 2X Puleggia con moschettone | Supporto per Pesi | Potenziamento Muscolare in casa: Fitness e Sport a casa | FPR300/350 (Light) 470,44 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ : Il FPR300 con barra per pull-up, dip bar, rack per bilanciere e due maniglie per puleggia è il tuttofare ottimale per allenamenti di potenza efficaci. Da efficienti trazioni e dips a impegnativi bench press ed esercizi ad alta intensità, la Power Tower offre tutto ciò di cui hai bisogno. Così fa battere più forte il tuo cuore per l'allenamento e ti porta rapidamente e durevolmente a un nuovo livello di fitness!

✅ : cosa c'è di particolarmente ingegnoso nel FPR300? Dispone di un sistema di trazioni per la schiena all'avanguardia che include pesi variabili e moschettoni. Questo permette di attaccare non solo le due maniglie lat pull incluse, ma anche altri modelli di vostra scelta. In questo modo, si ha un'enorme varietà e si allena non solo il grande muscolo della schiena, ma l'intera muscolatura della parte superiore del corpo. Il fitness può essere così semplice.

✅ : Hai sempre sognato di avere muscoli d'acciaio? Allora gli squat e la panca sono proprio quello che ti serve! Che bello che lo Squat Rack FPR300 ha un rack integrato per il tuo bilanciere con pesi. Così puoi allenarti in poco tempo - e non preoccuparti della tua sicurezza grazie alla lavorazione curata. Il meglio: In combinazione con una panca per pesi separata, anche il bench press più intendo diventa un vero e proprio gioco da ragazzi.

✅ : Che tu sia un appassionato di Crossfit o di Calisthenics - vogliamo che tutti possano godere di un efficace Whole Body Workout completo. Ecco perché la stazione multifunzione FPR300 è dotata di punti di attacco rimovibili per fasce di potenza e altri tipi di corde per il fitness. In pochi secondi, puoi aggiungere innumerevoli esercizi al tuo programma di allenamento. In questo modo, godi della massima varietà e ti porti al limite.

✅ : Anche con i suoi elementi essenziali, l'ultramoderno Power Rack di SPORTSTECH combina una varietà di diversi attrezzi da fitness per la casa. Ma questo non è tutto: abbiamo progettato la stazione di allenamento compatta e di alta qualità in modo tale da poterla espandere a piacere. Quindi, invece di comprare attrezzature sempre più costose, godetevi variazioni di allenamento senza limiti e un allenamento fitness creativo di nuova generazione!

Sbarra per trazioni – Montaggio a parete Dip Station 4 in 1 Pull Up Bar, anelli e sacchi da boxe, attrezzi per il fitness, trazioni da parete con portata fino a 200 kg per allenamento di forza 57,99 € disponibile 2 new from 57,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sbarra per trazioni per tutti i muscoli: questo attrezzo fitness consente di utilizzare alternativamente braccia e spalle, schiena, petto o addome.

Attrezzature multifunzione per allenamento della forza: l'attrezzo multifunzione convince non solo con diverse impugnature, ma anche con funzioni aggiuntive per corde, anelli, sacchi da boxe e altri accessori.

Stabilità e sicurezza: la robusta struttura tubolare in acciaio garantisce un'elevata capacità di carico fino a 200 kg e un elevato livello di sicurezza.

Facile da montare: la barra da ginnastica per interni è facile da montare alla parete. Istruzioni complete e tutti gli accessori di montaggio sono inclusi.

Adatto per i principianti ma anche per atleti avanzati, uomini e donne.

Sportstech Barra di trazione con innovativa Funzione di bloccaggio | sicura & Veloce Senza Viti nel Telaio della Porta | Fino a 200 kg | Regolabile Fino a 90 cm KS260 / KS270 incl. eBook 49,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ : La nuova funzione Gear Lock con bloccaggio intelligente e il cuscinetto di supporto ettagonale offrono un'enorme stabilità durante ogni allenamento. In questo modo si beneficia - senza viti - di un elevato livello di sicurezza durante ogni allenamento. Inizia ora, e goditi un allenamento di forza efficace e spensierato!

✅ : La cosa migliore? La mini-bilancia ad acqua ultracompatta per un posizionamento orrizzontale perfetto! Fissare facilmente alla sbarra trazioni, equilibrare, e iniziare l’allenamento in maniera sicura. Non esiste metodo più preciso. Come tutti i prodotti SPORTSTECH, la barra premium convince grazie alla sua elevata qualità, alla sua stabilità e alla sua durata - per un divertimento di allenamento extra duraturo.

✅ '-: L'allenamento con la barra per trazioni KS270 permette un fitness variegato con più che solo esercizi pull-up. Che si tratti di esercizi di trazione, flessioni, addominali o stretching - rendete il vostro allenamento versatile come mai prima d'ora con il nostro manuale incluso e beneficiate del massimo divertimento di allenamento!

✅ : La barra orizzontale ultramoderna senza viti convince non solo per la sua stabilità e la distribuzione ottimale di potenza, ma anche per il suo aspetto elegante intramontabile. Il design minimalista rende la Pull Up Bar una vera e propria attrazione e non lascia segni sul telaio della porta grazie ai cuscinetti in materiale ABS!

✅ : Quasi nessun altro attrezzo sportivo a casa rende il vostro allenamento flessibile come questa barra di trazione. Grazie al meccanismo di chiusura extra veloce potrete allestire la vostra palestra su qualsiasi telaio di porta tra i 65 e 90 cm. In questo modo la KS260 riesce a supportare 150 kg di peso utente senza alcun problema. E grazie al design compatto è possibile portare la barra trazioni ovunque in un batter d'occhio! READ Guida definitiva per acquistare una lavatrici hoover nel 2022 - I migliori 40 compilati!

YISSVIC Barra per Trazioni da Porta 63-95cm Regolabile, Carico 100-200kg cm in Accaio per Allenare la Muscolatura 23,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Attrezzatura multifunzionale per l'allenamento dell'intero corpo, come flessioni, push ups, stretching etc

Lunghezza regolabile di 63-95cm, da usare tra due pareti o sotto lo stipite della porta

Barra trazioni in acciao inossidabile, tappi di gomma, imbottita di schiuma antiscivolo per la sicurezza

Il carico massimo senza viti e tensione è di 120 kg, la vite di montaggio può supportare 300 Kg quando la barra non è estesa, più si estende la barra orizzontale, minore è il peso supportato e minore è la fermezza

La barra è facile da installare e usare in ogni luogo, tra le porte, della camera, del bagno etc

GORILLA SPORTS® Barra Trazioni - da Muro, 121 x 61 x 40 cm, Carico Massimo 150 kg, in Acciaio, Nero - Sbarra per Trazioni, Pull Up Bar, Chin Up, Allenamento, Fitness, per Addominali Workout 74,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GORILLA SPORTS BARRA PER PULL-UP NERA - con stabile telaio in acciaio per l'automontaggio a parete

UTILIZZO / ALLENAMENTO - la barra orizzontale professionale è adatta per un efficace allenamento della parte superiore del corpo nella tua palestra di casa

VANTAGGI - alta qualità del supporto a parete - superfici dell'impugnatura appositamente scanalate per una presa salda - la lunghezza dell'impugnatura particolarmente lunga di 108 cm garantisce diverse varianti di presa per una gamma di diversi esercizi di allenamento per i muscoli del braccio, dell'addome e della schiena

DIMENSIONI - 121 x 61 x 40 cm, lunghezza impugnatura: 108 cm, spessore impugnatura: 3,5 cm, peso proprio 9 kg, capacità di carico massima: 150 kg

SPEDIZIONE - 1x barra per trazioni in acciaio con istruzioni di montaggio e accessori

Trend-Welt Türreck, Barra entroporta per trazioni, neroopaco, carico-300kg-nero Unisex-Adult, Nero (Mattschwarz), 72-105 cm 24,99 € disponibile 2 new from 24,99€

2 used from 20,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con impugnature in schiuma espansa, evitano la formazione di vesciche nelle mani

Con gommini di sicurezza trasparenti alle estremitá, non lascia segni sugli stipiti della porta

Lunghezza: 72-105 cm regolabile senza scatti (barra telescopica)

Con istruzioni per esempi di allenamento, video di montaggio e video con esercizi di allenamento Online

Inclusi supporti di metallo per eventuale fissaggio a lunga durata.

Barra per Trazioni Porta senza Viti, Sbarra Trazioni a Muro Regolabile per Ampiezza 75-108 cm, Carico 200kg, Trazioni alla Sbarra per Allenamento a Casa Esercizio, Pull Up Bar di Fitness a Casa 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sbarra Trazioni Porta Regolabile】La barra per trazioni può essere regolata da 75 cm a 108 cm, adattandosi alla maggior parte dei telai delle porte e delle pareti del corridoio. La gomma rettangolare da 5 * 7 cm, con una buona capacità di attrito, può essere fortemente assorbita dalla maggior parte dei tipi di porte e pareti senza danni, in modo da allenarsi e allenarsi a casa. Si prega di misurare le dimensioni del telaio della porta prima dell'acquisto!

【NO Viti e NO Perforazione 】Semplice da installare, basta ruotare la sbarra trazioni per premere contro il telaio della porta e stringere la serratura di sicurezza. Costruire in il misuratore di livello, puoi regolare l'angolo dell'orizzonte nel tempo e installare facilmente la barra per trazioni correttamente. Facile da rimuovere e installare, non preoccuparti di danneggiare il telaio della porta.

【Sistema di Blocco di Sicurezza】La sbarra trazioni da muro con blocco di sicurezza impedisce la rotazione della barra durante l'uso. Adottando il Traffic Proactive Safety Design, più pesante è il carico della barra, più sicuro è il trainer. Il carico massimo della barra per trazioni è di 200 kg quando è il 75 cm più corto e quando la sbarra per trazioni si estende a oltre 100 cm, i carichi non devono superare i 150 kg.

【Fitness a Casa Sicuro】Doppi imbottiture morbide e rimovibili, traspiranti e assorbenti l'umidità, proteggono le mani dall'usura e dalle lesioni durante l'esercizio. Il tubo in acciaio con filettatura ispessita ha carichi elevati e migliora l'effetto antiscivolo. Barra per trazioni ruotabile, facile da riporre, occupa poco spazio. E una buona scelta per il tuo allenamento a casa.

【Barra Multifunzione per Allenamento】La trazioni alla sbarra regolabile consente molti esercizi diversi modificando l'altezza. Perfetto per pull-up, chin-up, sit-up, push-up, allungamenti delle gambe e altri esercizi. Non esitate a contattarci se avete domande durante l'installazione. Saremo più che felici di aiutarti.

Marbo Sport Sbarra per trazioni a Muro o soffitto Barra trazioni 2 in 1 MH-D202 2.0 66,93 € disponibile 4 new from 61,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grazie allo speciale design, l'MH-D202 può essere montato sia a parete che a soffitto.

QUALITÀ AFFIDABILE | Attrezzatura sportiva di alta qualita, garanzia di infallibilita. Larga proposta di attrezzature per allenamento a prezzi competitivi. Ideale per lo sviluppo muscolare a allenamento di resistenza fisica a casa.

COMFORT E SICURO PER ALLENAMENTO | Precisione di lavorazione, verniciatura a polvere, elementi in metallo di qualita, piedini in plastica, tappezzeria resistente e ergonomica - questi sono sono alcuni di tanti pregi delle attrezzature Marbo-Sport.

MARBO SPORT - MADE IN EU | Banchi di formazione | Macchine per la forza | Pull-Up barre | Bilancieri | Dischi | Accessori fitness

Distanza dal soffitto 43 cm / Distanza dal muro 43 cm / Metodo di montaggio al muro/soffitto / Larghezza 108 cm / Fori di fissaggio 8 pz. / Diametro: 11 mm / distanza verticale: 184 mm / distanza orizzontale: 86 mm / Peso: 6,7 kg / Profili 40 x 40 mm / Carico massimo 150 kg

FFitness Barra | Attrezzo Multifunzione Trazioni alla Sbarra 2-Way Porta 83 – 130 cm Chin Up Pull Up Dips Trazioni Addominali Pettorali Sospensioni FSMDK822 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ La Door Bar FFitness 83 – 130 cm 2-WAY FSMDK822 è la sbarra per trazioni professionale da montare sugli stipiti di una porta che abbiamo una larghezza minimi di 83cm e massima di 130cm. Anche questa barra, come le altre multigrip, è una piccola stazione di forza compatta con cui poter effettuare un confortevole workout del busto in casa o anche in palestra.

✅ È utilizzata per rafforzare i muscoli di braccia, spalle, schiena, torace e tronco e, in particolare, tricipiti, bicipiti, pettorali o addominali. È estremamente stabile e molto flessibile e resiste a sollecitazioni fino a 100 kg.

✅ Numerosi sono gli esercizi che possono essere svolti con la door bar entroporta multifunzione professionale FSMDK822 FFitness, utilizzando il solo peso del proprio corpo come resistenza. Oltre alle molte variazioni per le trazioni (ad es. presa ampia, neutrale, stretta, ecc.) e torsioni e sospensioni da poter fare con la sbarra appesa, la door bar si adatta per flessioni, dips o sit-ups se collocata a terra tra gli stipiti (come in foto).

✅ La sbarra professionale FSMDK822 è caratterizzata da impugnature ergonomiche di schiuma rinforzate per una presa sicura e confortevole e passa sui telai di porte standard da 83 a 130 cm di larghezza. A sinistra e a destra è dotata di estremità in gomma che evitano di lasciare segni sgradevoli nel telaio della porta ed è adatta anche per l'uso in appartamento.

✅ È dotata di sistema telescopico, a regolazione continua per tenuta sicura del set training.

ScSPORTS, Sbarra Sollevamento da soffitto 39,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sbarra da trazioni efficace, per bicipiti, tricipiti, schiena e muscoli addominali

Le impugnature con rivestimento antiscivolo garantiscono una presa ottimale e una protezione per i palmi delle mani

Le diverse varianti di posizione consentono una varietà di esercizi e permettono di stimolare più gruppi muscolari

Fornita di tasselli ad alto carico per il montaggio a soffitto: garantiscono un capacità di carico massima di 150 kg

Costruita in solido acciaio, la sbarra è particolamente solida e robusta

Barra Sbarra per Trazioni Pullup & Muscleup-Bicipiti-100X50 cm-Made in Italy 110,00 € disponibile 2 new from 110,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MADE IN ITALY - Realizzato in Italia direttamente dal produttore, esperienza decennale nella creazione di strutture fitness su misura

ALTA QUALITÀ - Struttura che garantisce molti anni di duro utilizzo professionale, ideale per palestre e per gli atleti più esigenti

MISURE - Larghezza barra di 100 cm, Distanza dal muro 50 cm, Diametro tubo della sbarra di 30 mm

RESISTENZA - Portata massima fino a 320 kg.

TACKLY Sbarra Trazioni a Porta multifunzione autoportante - Attrezzi palestra casa - Trazioni alla sbarra da porta versatile con molteplici impugnature e possibilità di allenamento - Pull up bar 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche : : , é . .

★ , in quanto si può usare sia per esercizi di trazioni o sollevamento delle gambe come supporto per flessioni, sit-ups o addominali, e tutto grazie alla sua straordinaria versatilità!

★【 può essere utilizzato per Per allenare sia il treno superiore che quello inferiore, poiché può essere utilizzato sul telaio della porta o come supporto sul pavimento. Include anche un gancio per poter fare allenamento in sospensione.

★ ! Realizzata con barre trasversali rinforzate ad alta resistenza e sistema di contrappeso che garantiscono la massima stabilità e sicurezza durante gli esercizi.

★ e scegli tra una posizione di presa ampia, stretta o parallela!

Timebreak Sbarra autoportante, Stazione autoportante per trazioni G-Force, Pull up Bar Station Portable Altezza Massima 255 cm 169,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Maniglie interne insluse, regolabili in base all'altezza dell'utente. Il nuovo modello ha le barre superiori cromate per evitare graffi durante la regolazione dell'altezza desiderata!

Altezza regolabile: da 175 a 255 cm, fori e viti inclusi!

Lunghezza dell'impugnatura superiore: 120 cm, spessore asta 3 cm

Dimensioni spazio a terra: 128 x 82 cm, spessore stazione: 40 x 40 mm & 30 x 30 mm

Peso consentito: 250 kg

ZERRO Barra trazioni Sbarra trazioni Barra per trazioni a Muro Multifunzione Barra di trazione in Palestra a casa 86,97 €

75,97 € disponibile 2 new from 75,97€

Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una maschera viso nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Materiale:Le nostre barra per trazioni sono realizzate in acciaio resistente,offre grande stabilità e rigidità, supporta fino a 200Kg di peso.

Design confortevole:I cuscini dello schienale e dei braccioli sono dotati di comoda schiuma ad alta densità per offrire il miglior comfort durante l'esercizio

Multifunzionale:barra trazioni multifunzione Montaggio a parete, rimovibile.Allena efficacemente i muscoli della parte superiore del corpo, molto adatto per pull-up, push-up ed esercizi per la schiena

Facile da montare:Le istruzioni di montaggio complete e tutti i materiali di installazione inclusi dadi, viti, rondelle sono inclusi nell'acquisto.

Note di installazione:Si consiglia di installare su un muro di cemento o mattoni, non su un muro a secco.

FFitness Barra Trazioni Porta Professionale Sbarra per trazioni Regolabile 60-100 cm x Addominali Max 100kg 19,99 €

18,49 € disponibile 3 new from 18,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ APPLICAZIONE MULTIFUNZIONALE ▶ La barra può essere utilizzata per varie tipologie di allenamento, ad esempio per rafforzare bicipiti, tricipiti, muscoli della schiena, deltoidi, muscoli del core, addominali, pettorali, muscoli delle gambe. Adatto anche per crossfit, workout di forza e allenamento funzionale, stretching e sit-up.

✅ FACILE DA ASSEMBLARE ▶ I componenti laterali in gomma possono essere fissati al telaio della porta con le viti e la barra può essere inserita tra i due stipiti (fissare il componente di gomma con la vite sul telaio della porta e ruotare la barra in senso orario fino a quando l'estremità non si sarà incastrata nel telaio della porta).

✅ LUNGHEZZA REGOLABILE ▶ Barra da trazione regolabile da 60 a 100cm per adattarsi a porte standard o pareti solide, progettata per essere usata in case, garage o uffici.

✅ PRESA CONFORTEVOLE ▶ Il confortevole rivestimento in schiuma assorbe il sudore durante l’allenamento. È resistente allo strappo e antiscivolo, riducendo al minimo l'affaticamento della mano.

✅ FORTE E SICURO ▶ Realizzata in ferro ad alta resistenza, non si rompe, supporta un carico massimo di 100 kg.

homcom Barra per Trazioni Power Tower Stazione Fitness Multifunzione con Altezza Regolabile 171-219cm Nero Rosso 99,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RESISTENTE E SICURA: Il telaio metallico, realizzato in acciaio di alta qualità, è durevole, contribuisce a migliorare la stabilità e consente di sopportare meglio il peso e le sollecitazioni.

ALTEZZA REGOLABILE: Le due staffe sono dotate di 7 fori posti a 8cm di distanza uno dall'altro, per regolare le sbarre a diverse altezze e soddisfare ogni esigenza di esercizio quotidiano.

MULTIFUNZIONALE: Queste barre per trazioni consentono diverse posizioni di presa, così da eseguire vari tipi di esercizi come sollevamenti, barre parallele, addominali, flessioni, ecc.

VENTOSE: La stazione fitness multifunzione possiede 4 ventose alla base, per aderire con forza al terreno. Sicurezza e grande stabilità.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 98L x 84P x 171-219Acm.

homcom Barra per Trazioni a Muro, Stazione Allenamento Professionale per Casa o Palestra, Parallele in Acciaio con Imbottiture Antiscivolo, Max 120kg 66,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALLENA LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO: Questa sbarra per trazioni può essere installata in due modi, ed è progettata per eseguire esercizi come pull-up, sollevamento delle gambe, parallele e molti altri.

SICURO: La struttura di questa barra per trazioni è realizzata con tubi di acciaio riverniciato a polvere, progettati per sostenere fino a 120kg.

GOMITIERE E SCHIENALE IMBOTTITI: Con schienale e braccioli imbottiti, ti offre il massimo comfort durante il workout.

IMPUGNATURE IMBOTTITE: Grazie alle impugnature antiscivolo, la sbarra per sollevamento garantisce la massima sicurezza e una presa stabile anche durante gli esercizi più difficili.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 93L x 72P x 48Acm. Capacità di peso: 120 kg.

POWRX Sbarra trazioni a Muro Multifunzione (98 x 44 cm) Ideale per Esercizi in casa e Palestra Barra per trazioni con 2 Occhielli e Prese Antiscivolo + PDF Workout 45,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRODOTTO: Sbarra per trazioni 3 in 1 (Dimensioni: 98 x 44 cm) + PDF workout INTERATTIVO che riceverai, con specifico link, all'interno dell'email di conferma dell'ordine

MULTIUSO: Barra trazioni muro ideale per esercizi di tonificazione e potenziamento, tanto in casa come in palestra, dei tuoi muscoli bicipiti, tricipiti, dorsali, addominali e pettorali

SICUREZZA: Prese rivestite in morbida gomma ANTISCIVOLO in modo da facilitare il contatto tra la mano e la barra stessa per infinite possibilità di allenamento

BENEFICI: Con la nostra barra per trazioni potrai AUMENTARE la forza esplosiva, la resistenza e la massa muscolare, DIMAGRIRE grazie al condizionamento a livello metabolico e RAFFORZARE i muscoli della parte superiore del tuo corpo

CARATTERISTICHE: Pull up bar facile da montare; Peso: 6,5 kg; Capacità di carico: fino a 136 kg; Distanza tra gli assi verticali (60 cm); Distanza dal muro: 44 cm; Tasselli per fissaggio inclusi

