Guida definitiva per acquistare una tastiera gaming economica nel 2022 – I migliori 40 compilati!

Trust Gaming GXT 835 Azor Tastiera Gaming, Layout Italiano QWERTY, USB, Anti-ghosting, Tastiera Retroilluminata LED RGB per PC, Computer, Laptop, Mac - Nero 24,99 €

16,99 € disponibile 31 new from 16,99€

19 used from 15,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 modalità di colore LED combinate con luminosità regolabile

Anti-ghosting: fino a 8 pressioni simultanee di tasti

Commutatore modalità gioco: per disabilitare direttamente il tasto windows

Piedini antiscivolo in gomma, ad altezza regolabile in 2 fasi

12 tasti funzione multimediali

60% tastiera da gioco RGB cablata, 61 tasti mini tastiera portatile compatta con 11 Chroma RGB retroilluminato, ABS Floating Keycap, Full Anti-ghosting, USB Office/Game Tastiera meccanica 34,99 €

22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tastiera portatile al 60%】 Questa tastiera compatta conserva i 61 tasti comunemente usati, è leggera, di piccole dimensioni, semplice nell'aspetto e comoda da usare. Il design della mini tastiera ti offre più spazio sulla scrivania per spostare il mouse o posizionare altri dispositivi e puoi usarlo facilmente per i giochi o il lavoro.

【11 effetti di retroilluminazione】 8 effetti di luce singola e 3 effetti di retroilluminazione RGB possono far sì che la tastiera retroilluminata soddisfi diversi effetti di luce e goda di un'esperienza di gioco e digitazione più coinvolgente e colorata. Interruttore FN + K 3 tipi di modalità streamer; Interruttore FN + M 8 tipi di luce monocromatica; FN + Posso accendere o spegnere la retroilluminazione.

【Design ergonomico】 La tastiera dal design ergonomico è molto comoda da usare durante lunghe digitazioni e giochi. Per rendere più comodo l'uso del tuo ufficio o del tuo gioco, la tastiera può realizzare le funzioni di F1-F12 tramite FN + tasti diversi. La tastiera dell'interfaccia USB è plug and play, non è necessario alcun driver.

【61 tasti anti-ghosting】 Tutti i tasti della tastiera non hanno conflitti e ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, consentendoti di divertirti con giochi di fascia alta con una velocità di risposta rapida. Il design del tastierino mobile rende questa tastiera robotica molto adatta a giocatori, dattilografi, programmatori, scrittori, ecc.

【Forte compatibilità】 Perfettamente adatto per PC/WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IBM ecc. La tastiera al 60% è adatta anche per iPad/Mac/laptop/tablet/Apple/Acer/ Hp/Dell/Huawei/Lenovo/beginners/fire/cellulare e tutti gli ambienti, uso casa e ufficio.

UrChoiceLtd 60% Tastiera da gioco meccanica Tipo C cablata 68 tasti 18 Retroilluminazione RGB Tastiera impermeabile USB Tasti anti-ghosting completi per giocatori e dattilografi (neri) 45,99 € disponibile 1 used from 43,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【【Tastiera meccanica vera al 60% portatile】 Tasti meccanici professionali, tastiera da gioco compatta a 68 tasti, che offre più spazio sulla scrivania per spostare il mouse o posizionare altri dispositivi. Progettata ergonomicamente, la tastiera è molto comoda da usare durante lunghe sessioni di digitazione e giochi.

【RGB Retroilluminazione 】 18 tipi di effetti di retroilluminazione RGB, che ti danno un divertimento incredibile durante la notte quando giochi o scrivi. È possibile personalizzare la modalità di retroilluminazione e registrare gli effetti di luce desiderati.

【Interruttori blu】 Il classico design degli interruttori blu per fornire un feedback tattico più elevato e un suono “clic” più chiaro rispetto ai normali tasti. Ti garantirà una risposta precisa, comoda, indipendentemente dalla digitazione o dal gioco. perfetto per giocatori professionisti e dattilografi.

【Anti-ghosting 68 Tasti】 Consente a più tasti di funzionare contemporaneamente ad alta velocità. Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, ti consente di divertirti con giochi di alta qualità con risposta rapida, ideale per giocatori, dattilografo, programmatore, scrittore ecc.

【Chip IC da gioco】 Dotato di chip IC da console di gioco, risposta rapida, crea una vera tastiera meccanica da gioco da dentro e fuori. Interfaccia di tipo C, keycap di iniezione carburante ABS, buona trasmissione della luce, nessuna dissolvenza. speriamo di fornire ai clienti il ​​miglior servizio.

Mars Gaming MK218IT Tastiera H-Mech, anti-ghosting, con Illuminazione RGB, IT 10,90 € disponibile 2 new from 10,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Equipaggiato con la tecnologia H-Mechanical RED, MK218 fonde la pulsazione a lungo termine delle tastiere meccaniche con la morbidezza della membrana

Sistema di retroilluminazione RGB con fino a 16,8 milioni di colori, 9 effetti di luce e modalità speciale sensibile al suono ambientale

Anti-ghosting completo, 12 tasti funzione y connettore USB placcato oro

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero 81,99 €

44,99 € disponibile 30 new from 44,99€

12 used from 35,54€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Illuminazione RGB: tastiera gaming con cinque aree di illuminazione RGB separate con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16,8 milioni di colori su questa tastiera da gioco con ‎cavo USB

Resistente a Prova di Schizzi: tastiera di dimensioni standard con una membrana che ‎protegge da sporco, briciole e spruzzi d'acqua, per affrontare i problemi di chi gioca tutti i giorni

Tasti Alte Prestazioni: Tasti Mech-Dome progettati per una risposta ‎tattile superiore e prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche, sono ‎adattati all'esperienza di gioco dei gamer

Gaming Matrix Anti-Ghosting: prestazioni ideali per videogiochi con la tastiera per PC Logitech ‎G213, per mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco ‎simultaneamente

Controlli Multimediali Dedicati: controlla la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco ‎grazie ai controlli dedicati che riproducono, mettono in ‎pausa e silenziano musica e video istantaneamente

EMPIRE GAMING - Tastiera Gaming K300 QWERTY Italiana -105 Tasti Semimeccanica -Retroilluminazione LED RGB -19 Keys Anti-ghosting -12 Scorciatoie multimediali - USB con Filo 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% GAMING: la tastiera K300è dotata di 105 tasti QWERTY semi-meccanici di cui 19 tasti anti-ghosting e 12 scorciatoie multimediali. Puoi disabilitare il tasto Windows sulla tastiera per evitare di chiudere improvvisamente le tue partite.

RETROILLUMINAZIONE: Dotata di LED RGB, puoi aumentare o diminuire la luminosità della retroilluminazione dei tasti o sfruttare la modalità “Breathing” che dà alla tastiera questa impressione di respirare a colori!

NOTEVOLE ERGONOMIA: La tastiera è regolabile in altezza, per un maggiore comfort. Inoltre è dotata di cavo in nylon intrecciato, anti nodo, da 1,80 metri.

DESIGN IMPONENTE: La tastiera presenta una struttura compatta, solida e resistente appositamente concepita per durare nel tempo. I giocatori alla ricerca di hardware ad alte prestazioni a un budget accessibile saranno entusiasti.

COMPATIBILITÀ: da Windows XP a Windows 10. La tastiera è Plug-and-Play, si installa automaticamente collegando la porta USB. Dimensioni: 43,5 x 13 x 3 cm - Peso: 630 grammi.

THE G-LAB Combo ARGON E Pacchetto di Gioco 4 in 1 - Tastiera Gamer ITALIANA Retroilluminata, Mouse Gamer 3200 DPI, Cuffia da Gioco, Tappetino Mouse Antiscivolo - PC Mac PS4 PS5 Xbox 49,99 €

39,99 € disponibile 2 new from 39,99€

1 used from 20,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Confezione di gioco accessibile a tutti argon combo e è un pacchetto di gioco 4 in 1 Ottimo per tutti coloro che vogliono un equipaggiamento completo ad un prezzo accessibile; questo pacchetto di gioco è consigliato per giochi come fortnite o minecraft; argon combo e sarà il tuo miglior compagno di gioco; tutti i dispositivi argon combo sono compatibili con pc, ps4 e xbox one ed hanno una di 2 anni; in caso di problemi, il nostro servizio clienti in italiano ti risponderà in 24 ore

Tastiera ad alte prestazioni e retroilluminata; la tastiera da giocatore a 105 tasti con 6 tasti anti-ghosting evita conflitti ed azioni indesiderate; la digitazione è ottima: reattiva, precisa e veloce; il colore della retroilluminazione è regolabile e si può modificare la luminosità; cavo intrecciato ultra resistente, cuscinetti in gomma, tasti secondo la disposizione italiana. 12 tasti di scelta rapida multimediali e possibilità di bloccare il tasto windows durante il gioco

Mouse retroilluminato ultra-reattivo; mouse gamer USB con cavo ad alta precisione e sensore ottico ad elevata reattività, eccellente per tutti i tipi di gioco; sensibilità regolabile da 1200 a 3200 dpi; retroilluminazione intensa di 4 colori diversi, uno per ogni livello di dpi; frequenza di aggiornamento 125 Hz, cavo intrecciato ultra resistente e durevole; design ergonomico, impugnatura comoda per ogni tipo di mano; mouse da gioco leggero, pesa solo 153 g

Cuffia che ti immerge nei suoni; le cuffie da gioco audio sono di elevata qualità e ti donano un suono accurato e completamente nitido; dotate di cuscinetti in finta pelle, telaio regolabile, jack da 3,5 mm e separatoresono, compatibili anche con nintendo switch, tablet e smartphone; sistema xtra-bass per una migliore immersione del suono, in particolare nei giochi fps; queste cuffie da giocatore amplificano tutti gli effetti sonori per farti capire esattamente dove si svolge l'azione

Mouse pad antiscivolo; mousepad 300x230x2 mm realizzato in tessuto di elevata qualità e davvero molto resistente; la sua texture è liscia e confortevole per far scorrere ottimamente il mouse e la sua base in gomma antiscivolo da una migliore stabilità; guadagna precisione e velocità grazie alla sua superficie ottimizzata che permette di fare qualsiasi movimento col mouse, anche quelli più veloci; il mousepad da gioco facile da trasportare, si lava con acqua ed è molto resistente all'usura

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero 199,99 € disponibile 13 new from 199,00€

3 used from 161,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Switch meccanici 100% Cherry MX Speed RGB: Spingi al massimo con la risposta rapida da 1.2 mm e la durata degli switch meccanici CHERRY MX con contatti dorati

Sei Tasti Macro dedicati: Completamente programmabili con macro complesse e rimappature dei tasti, permettono di programmare speciali comandi di streaming utilizzando il software Elgato Stream Deck

Retroilluminazione dinamica e multicolore per ciascun tasto con LightEdge: Regola il colore e il livello di illuminazione di ciascun tasto, oltre a 19 zone, nel bordo superiore della barra luminosa

Anti-ghosting 100% con rollover completo dei tasti: Non importa quanto sono rapide le tue azioni di gioco, ogni digitazione verrà registrata correttamente

Telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico: Costruito per sostenere lunghe sessioni di gioco; con la leggerezza e la resistenza necessarie a una tastiera che vedrà tanta azione READ Guida definitiva per acquistare una puntatore laser per presentazioni nel 2022 - I migliori 40 compilati!

LYCANDER Tastiera Gaming italiana, con cavo USB (1.8m), 19 tasti anti-ghosting, retroilluminazione a LED 30,71 € disponibile 3 used from 13,54€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lycander tastiera da gioco, versione italiana, tastiera cablata - 19 tasti anti-ghosting, cavo da 1,8 m, retroilluminazione arcobaleno - lkb8154it

La tecnologia anti-ghosting consente a più tasti di funzionare contemporaneamente in tempi di risposta rapidi

La retroilluminazione a colori arcobaleno crea un'atmosfera di gioco professionale (con la semplice pressione di un pulsante, la retroilluminazione può anche essere disattivata per l'uso in ufficio)

Tastiera USB cablata, compatibile con PC / mac con porte USB; la lunghezza del cavo misura a 1. 8 metri; plug and play con nessun software aggiuntivo necessario

Nota: questo modello lkb8154it è in layout italiano (it). (altre tastiere in lingua europea sono disponibili anche nella variante)

Trust Gaming GXT 830-RW Avonn Tastiera da Gioco Illuminata, Nero [Layout Italiano] 29,99 €

19,90 € disponibile 42 new from 17,80€

1 used from 18,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tastiera con nove modalità di colore dell'onda arcobaleno con luminosità regolabile

Anti-ghosting ottimo fino a 6 pressioni simultanee di tasti

Tipologia alimentazione: usb

Cavo da 140 cm

Adatta per pc, pc portatile, ps4 e xbox one; tecnologia di connettività: Wi-Fi; dimensioni schermo: 75

Tastiera da Gioco Portatile Cablata al 60%, Retroilluminata 7 RGB, Layout QWERTY Tastiera a Membrana con Sensazione Meccanica con 19 Tasti Anti-ghosting Mini Compact 62 Tasti, per PC ps4 Mac/Blu 28,99 € disponibile 2 new from 28,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tastiera con layout del Regno Unito】 La tastiera da gioco cablata è un vero layout del Regno Unito. Il keycap adotta la tecnologia di incisione laser, che è resistente all'usura. La tastiera da gioco a membrana adotta un design del keycap con sensazione meccanica professionale, che ti dà la sensazione tattile di una vera tastiera meccanica evitando il fastidioso rumore causato dal corpo dell'albero.

【Tastiera da gioco al 60%】 Mini layout compatto a 62 tasti, dimensioni ridotte e grandi funzioni. Comprimi la forma del 60% senza ridurre la funzionalità della tastiera. La dimensione è di soli 11,8 * 4,3 * 1,2 inch, può essere facilmente installata anche nello spazio più ristretto, offrendo un'esperienza di gioco confortevole. Il peso netto della tastiera ultraleggera è di soli 16,93 oz, facile da trasportare.

【Tastiera retroilluminata RGB reale】 La tastiera da gioco retroilluminata RGB ha una varietà di fantastici effetti retroilluminati, premere PN + P per passare. La fantastica retroilluminazione in continua evoluzione contrasta con l'atmosfera di gioco e ti offre un'esperienza di gioco coinvolgente. L'effetto di retroilluminazione, la modifica della velocità e la luminosità possono essere regolati liberamente.

【Barra spaziatrice personalizzata】 Tastiera retroilluminata RGB dinamica, completa di barra spaziatrice retroilluminata radiante personalizzata e tasto ESC con logo ZIYOU LANG, il layout della riga inferiore standard evidenzia la tua unicità, permettendoti di distinguerti tra molti giocatori.

【Design ergonomico】 La tastiera adotta un design ergonomico ed è comoda da usare. Il volume compatto e leggero è facile da trasportare ed è la scelta migliore per viaggiare. Supporta Windows XP, Win 7/8/10, Mac OS e altri sistemi con ampia compatibilità. Collega e usa.

Tastiera Gaming Cablata, Rainbow Retroilluminata RGB Tastiera, Anti-ghosting per PC, Computer, Laptop, Mac -Italiano QWERTY + NUOVA VERSIONE 2022 29,99 € disponibile 1 used from 21,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tastiera PC Retroilluminata】La retroilluminazione colorata può metterti in una grande atmosfera di tastiera da gioco. Permette di scrivere senza avere la luce accesa in maniera comoda.

【Tastiera da Gioco Cablata USB】Realizzata in materiale metallico di prima qualità, maggiore durata e resistente agli spruzzi. La stampa del keycap adotta la tecnologia di intaglio UV del laser, il design ultra-sottile del keycap galleggiante, offrendo un gioco puro e fluido e un'esperienza di digitazione.

【Tastiera Ergonomica】La tastiera pc ha 104 tasti che sono stati testati per la durata con oltre 10.000.000 battute. Design del supporto del telefono, adatto per smartphone, iPad e altri dispositivi da tenere.

【Anti-ghosting e Tasti Multimediali】Il design non conflittuale di tutti i tasti permette di premere 19 tasti contemporaneamente per un'esperienza di gioco fluida e reattiva. 12 combinazioni di tasti multimediali facilitano la regolazione e il controllo dell'audio.

【Ampia Compatibilità】USB wired rainbow gaming keyboard progettato per i giocatori di PC, PS4, Xbox. È compatibile con Windows 95/98/XP/2000/ME/VISTA/7/8/10 e Mac OS. (Le funzioni multimediali non sono disponibili per Mac OS)

Rii Gaming RK100+ (Layout Italiano) - Tastiera Italiana da Gioco retroilluminata a LED (Arcobaleno) con Tasti multimediali, paragonabile a Una Tastiera Meccanica 24,99 €

19,99 € disponibile 1 used from 18,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tastiera Gaming cablata con LAYOUT ITALIANO altamente sensibile e reattiva.

104 tasti di elevata qualità con escursione profonda, paragonabile a quelli di una tastiera meccanica. Ogni tasto è garantito per durare per oltre 5 milioni di pressioni.

Retroilluminazione a LED con 5 colori ad effetto arcobaleno. La retroilluminazione ha intensità regolabile fino allo spegnimento totale ed è compatibile con tutti i dispositivi.

Piedini antiscivolo in gomma, altezza regolabile, elevata qualità costruttiva.

Collegamento tramite cavo USB (lunghezza del cavo 1,5 metri). Dimensioni tastiera: 43.0 x 13.6 x 2.6 cm.

Tastiera Gaming RGB 104 Tasti, Tastiera Gaming Meccanica Cablata, Anti-ghosting Switches Blu, Tasti Personalizzabili, impermeabile, Resistente, Ergonomia QWERTY Layout, Nero Tastiere da gioco per PC 31,49 €

25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Tastiera da gioco professionale per PC】 La tastiera da gioco meccanica a 104 tasti con interruttori personalizzati ha una velocità di risposta più rapida e una lunga durata. Fornisce inoltre una moderata resistenza ai clic, un feedback tattile chiaro e preciso, adatto per una connessione affidabile e prestazioni di gioco eccezionali,la scelta perfetta per diversi giochi.

【Tasti Alte Prestazioni RGB】 Illuminazione RGB a 20 colori e luminosità della retroilluminazione a 4 livelli, velocità di respirazione. I copritasti progettati con precisione .forniscono una retroilluminazione uniforme e cristallina. ottima per sessioni di gioco notturne, la tastiera ‎meccanica è dotata di tasti illuminati RGB per offrire illuminazione nitida, precisa, senza mai distrarre.

【Tastiera gaming meccanica professionale anti-ghosting】 TUTTI i 104 tasti sono privi di conflitti per le massime prestazioni di gioco. 12 tasti multimediali, a prova di spruzzi, antiscivolo, design con angolo di digitazione regolabile, connettore USB anticorrosione placcato in oro‎.tasti multimediali dedicati; tasti FN controllano volume, la traccia, riproducono, mettono in pausa, silenziano, attivano ‎illuminazione e la modalità gaming.

【Design ergonomico】 Ergonomico per massimizzare il comfort durante sessioni di gioco prolungate. in modo da ridurre la pressione sui tuoi polsi e non farli affaticare quando giochi a lungo. Costruzione durevole in metallo-ABS con tasti meccanici montati su piastra, durata e feedback tattile, Molto adatto per gli atleti di E-sport.

【Compatibilità potente】 Windows 10/Windows 8/Windows 7, Windows XP o Windows Vista, supporto per tastiera Mac OS. Funziona bene con tutti i principali marchi di computer e giochi per PC.Molto adatta per gamer professionisti e impiegati, e chi come la tastiera meccanica tranquilla. Forniamo una garanzia di 12 mesi e un servizio clienti cordiale.Ti assicuriamo di acquistare, in caso di problemi di qualità con il prodotto, non esitare a contattarci e ti risponderemo in buona fede.

Tastiera da Gioco, iAmotus a Una Tastiera Mano 35 Tasti Retroilluminazione a LED RGB Mini Portatile Gioco Controller con Poggiapolsi Design Ergonomico Compatibile con Windows, Mac (Nero) 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Tastiera da Gioco] La tastiera a 35 tasti è il 40% della dimensione media della tastiera. Tutti i pulsanti sono vicino al palmo della mano, design tastiera alta e bassa, per evitare un tocco accidentale, un posizionamento rapido e preciso. È il design perfetto per i giochi di tipo FPS / MOBA / RPG. Una tastiera con una sola mano progettata per il gioco ti offre un'esperienza di gioco speciale.

[Retroilluminazione] La tastiera del gioco utilizza la tecnologia di retroilluminazione a LED a colori a 24 bit a colori, la luce penetra nella fusoliera e il divario, la copertura e il flusso perfetti, offrendoti un'esperienza di colore più ricca e vera. Commuti il ​​controllo FN + ESC per un cambio rapido e semplice. Permette di minimizzare gli effetti delle radiazioni quando non è in uso.

[Ergonomico] La tastiera con una sola mano è dotata di un palm rest ergonomico che copre un'ampia gamma e allevia efficacemente l'affaticamento del polso. Inoltre, il suo materiale di stampaggio a iniezione ABS non è solo estremamente resistente, ma fornisce anche protezione contro il sudore e lo scivolamento. Lascia che la tua mano accetti la tastiera più comoda.

[Alta qualità] Mini tastiera portatile "dimensioni ridotte, grande energia", il tempo di vita di ciascun pulsante ha raggiunto 20 milioni di visite, compralo, equivale a un compagno di giochi a lungo termine. Inoltre, il corpo compatto ti consente di utilizzarlo a letto, sul tavolo o in qualsiasi altro luogo. Non solo è conveniente per il trasporto, ma consente anche di risparmiare spazio.

[Facile da usare] La tastiera con cavo USB non richiede alcun supporto software ed è veloce. Collega e usa. È una scelta eccellente per dispositivi PC, laptop e tastiera. È compatibile con Win XP, Win7, Win8, Win10, Linux e Mac OS.

Tastiera Meccanica da Computer Gaming, USB Cablata 82 Tasti Anti-Ghosting Blue Switch Tastiera Gioco Arcobaleno Multicolore Illuminata Backlit, Mechanical Keyboard Compatta Ergonomica Bianco 49,99 €

46,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 82 TASTI TASTIERA DA GIOCO MECCANICA: Tastiera da gioco AK33 leggera, piccola dimensione, design innovativo, facile da usare e completamente priva di pulsanti extra. Interruttori di alta qualità, 60 milioni di prove di battitura. Lunga durata, elevata durata e reattività

ANTI-GHOSTING: Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, consente a più tasti di funzionare contemporaneamente ad alta velocità. Eccellenti prestazioni di gioco e reattività, adatto per giocare o digitare velocemente, ottimo per giocatori, programmatori, dattilografi

DESIGN ERGONOMICO: Il design ergonomico compatto consente di risparmiare spazio sulla scrivania senza sacrificare le prestazioni e il comfort del gioco. Tasti nitidi aumentano l'interesse dei giochi e la mano non è facile da affaticare. L'estrattore keycap incluso semplifica la pulizia o la modifica dei keycap

RETROILLUMINATO MISTO LED: Illuminazione regolabile a LED misti arcobaleno a 7 colori, digitazione colorata ed esperienza di gioco, copritasti stampati ad iniezione a doppio scatto per una retroilluminazione cristallina. Chiave per caratteri intagliati a laser per un uso prolungato

DURATA E COMPATIBILITÀ: Realizzata in materiale ABS e metallo di alta qualità, con finitura opaca, è robusta e robusta e non graffia. Supporta il sistema informatico tra cui Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Windows XP, Windows VISTA, ecc

KLIM Tandem – Kit Tastiera e Mouse Gaming Wireless + Layout IT + Tastiera Retroilluminata Wireless Sottile, Durevole, Economica + Mouse Preciso per PC Mac XBox1 PS4 PS5 + Lunga Durata + NUOVO 2022 69,97 €

59,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ COMPLETA LIBERTÀ SENZA FILI. Sbarazzati di tutti i cavi che ingombrano la tua scrivania con il KLIM Tandem. Questi mouse e tastiera gaming wireless si connettono al tuo computer attraverso un singolo ricevitore USB per la massima convenienza. Grazie alla tecnologia all'avanguardia, avrai ottimi tempi di risposta su entrambe le periferiche del kit mouse e tastiera gaming e potrai utilizzarle fino a 10 metri di distanza.

✅ OTTIMO MOUSE PER L'UFFICIO ED IL GAMING. Grazie ad un'impugnatura ergonomica, lati antiscivolo, sensore preciso e regolazione dei DPI, il mouse wireless incluso nel kit soddisfa tutti i tuoi bisogni. Nota: in virtù della sua forma si raccomanda l'utilizzo soltanto per gli utenti destrimani.

✅ ALTA PERFORMANCE + DIGITAZIONE RAPIDA. Questa tastiera senza fili è tra le migliori disponibili sul mercato grazie ai suoi interruttori a membrana veloci ed al suo tempo di risposta molto rapido. Questo modello ha anche un tasto Funzione speciale grazie al quale puoi accedere a molte scorciatoie utili come la regolazione del volume direttamente dalla tua tastiera computer.

✅ REALIZZATO PER DURARE + DURATA DELLA BATTERIA ESTESA. Il set KLIM Tandem è realizzato in durevole plastica ABS. Tastiera wireless e mouse inclusi in KLIM Tandem hanno switch che resistono fino a 10 M di battiture e batterie integrate a lunga durata: a differenza di altri set wireless tastiera e mouse non dovrai mai sostituire le batterie! Potrai ricaricare tastiera mouse wireless comodamente con il cavo USB incluso. Nota: Ridurre la retroilluminazione aumenta di molto la durata della batteria.

✅ UN INVESTIMENTO + GRANDE VALORE + SOLIDA GARANZIA. Spendi ore ed ore al computer ogni giorno, questo kit di periferiche ti offre un valore incredibile per il suo prezzo e ti permetterà di migliorare produttività ed esperienza di gioco senza spendere troppo. In KLIM siamo molto fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti, motivo per cui ti offriamo una garanzia di 5 anni! È un acquisto senza rischi. Il nostro Servizio Clienti è sempre a tua disposizione e ti risponderà entro 24 ore. READ Guida definitiva per acquistare una puntatore laser per presentazioni nel 2022 - I migliori 40 compilati!

UK 61 60% Tastiera da gioco meccanica vera Tipo C Cablata 61 tasti Tastiera impermeabile USB retroilluminata a LED Retroilluminazione RGB Tasti anti-ghosting completi per computer/PC/laptop/MAC 47,99 € disponibile 3 new from 47,95€

1 used from 40,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tastiera meccanica cablata con layout britannico: la tastiera è layout britannico. Tasti meccanici professionali, tastiera da gioco compatta a 61 tasti, dando più spazio sulla scrivania per spostare il mouse o mettere altri dispositivi. Design ergonomico, più comodo durante lunghe sessioni di digitazione e gioco.

Retroilluminazione RGB e retroilluminazione personalizzata: 14 tipi di effetti di retroilluminazione RGB, per un incredibile divertimento di notte quando si gioca o si digita. Ogni lampada LED 256 livello PWM, con una varietà di effetti di luce freschi. È possibile personalizzare la modalità di retroilluminazione e registrare gli effetti di luce che si desidera.

Interruttore marrone: offre un feedback tattile e preciso, offre una grande sensazione tattile, sensibile e reattiva. 50 milioni di volte test della battitura, 60 +/- 15 grammi di forza della battitura e 4,0 +/- 0,2 mm, perfetto per giocatori professionisti e dattilografi.

61 tasti anti-ghosting: permette a più tasti di funzionare contemporaneamente con alta velocità. Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, consente di godere di giochi di alta qualità con risposta rapida, ideale per giocatori, dattilografi, programmatori, scrittori, ecc. Memoria flash, supporta lo spegnimento di archiviazione (64 k).

Design con tasti multimediali: con combinazione FN+tasti, facile accesso a calcolatrice, e-mail, browser web, volume, media, ecc. Interfaccia di tipo C, lunghezza del cavo di 1,6 m. Portachiavi a iniezione di carburante ABS, buona trasmissione della luce, non sbiadisce. Abbinamento perfetto con la serie Windows, compatibile con Android, Linux, iOS e altri sistemi operativi. Speriamo di fornire ai clienti il miglior servizio.

AJAZZ AK33 Tastiera Gaming Meccanica, 82 Tasti, 100% Anti-ghosting Switches Blu, Retroilluminazione RGB con 16.8 milioni Tastiera da Gioco per PC,Mac,Laptop,Nero. 79,99 €

51,84 € disponibile 4 used from 41,53€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Ergonomico】Questa tastiera gaming meccanica Il design ergonomico dell'arco e della pendenza offre agli utenti la sensazione più comoda della mano e riduce la fatica.

【RGB 19 Effetti di illuminazione & ABS】Disegno completo di illuminazione della tastiera di RGB, ha aggiunto 19 tipi di effetti di illuminazione.ABS tastiera a doppio colore, non facile da sbiadire, resistente all'uso.

【82 Tasti】 Disegno anti-fantasma con 82 tasti,consente a più tasti di lavorare contemporaneamente.

【Pannello in Lega di Alluminio】: doppio PCB integrato per la massima stabilità.

【Tasti Multimediali di Facile Accesso】: Fn + F1-F7, fornisce la chiave di blocco di Windows per il gioco, i controlli multimediali per l'intrattenimento.

Laelr Tastiera Gaming, RGB LED Retroilluminazione USB Tastiera Meccanica Design Compatto 61 Tasti Ergonomica Tastiera Cablato per Desktop, Computer, PC Gamer (Nero) 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✔Tastiera meccanica compatta a 61 tasti: questa mini tastiera meccanica ha un design molto semplificato, che può ridurre le dimensioni a 29,2 x 10,2 cm/11,5 x 4,0 pollici, pur mantenendo i pulsanti comuni. Le sue dimensioni compatte consentono di risparmiare spazio, quindi c'è più spazio sulla scrivania per spostare il mouse o posizionare altri dispositivi. Questa è la tastiera meccanica perfetta per l'ufficio o la casa.

✔Fredda retroilluminazione a LED arcobaleno: la retroilluminazione colorata può offrirti un'atmosfera di gioco eccezionale. Ci sono quattro modalità di luce costante / onda / corsa di cavalli / modalità di retroilluminazione respiratoria a tua scelta. Puoi anche regolare la luminosità della retroilluminazione in base alle tue preferenze, con 5 livelli di luminosità regolabili. Ogni keycap si illumina, permettendoti di suonare liberamente al buio.

✔Funzionamento semplice e ampia compatibilità: come dispositivo plug-and-play, la nostra tastiera da gioco cablata USB non richiede alcun supporto software ed è ideale per tastiere di PC, laptop e computer. Con cavo USB ad alta velocità da 175 cm/68,89 pollici e connessione USB non corrosiva.

✔Design ergonomico: la tastiera da gioco meccanica è conforme al design ergonomico, rendendo il polso più rilassato e comodo da usare sulla tastiera durante lunghe ore di digitazione e gioco per soddisfare le esigenze di gioco o lavoro a lungo termine.

✔ Comodo ed efficiente: più tasti della tastiera cablata del computer funzionano contemporaneamente e il gioco risponde rapidamente. Sono disponibili 14 combinazioni di tasti multimediali per il tasto Fn e altre combinazioni alfanumeriche per semplificare il lavoro o le operazioni di gioco e migliorare l'efficienza.

ASUS TUF Gaming K3 Tastiera Gaming USB, Meccanica, Switch Kailh Rossi, Illuminazione RGB, N-Key Rollover, Porta USB, 8 Tasti Programmabili, Top in Allumininio, Poggiapolsi, Layout Italia, Nero 116,88 € disponibile 35 new from 116,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tastiera meccanica RGB Aura Sync con una durata fino a 50 milioni di click per prestazioni e precisione a lunga durata, tasti illuminati singolarmente per una personalizzazione completa e sincronizzazione con i dispostiti Aura compatibili

Cento per cento anti-ghosting con tecnologia N-key rollover per prestazioni reattive e affidabili anche nei giochi più frenetici

I tasti combinati permettono il controllo immediato anche delle funzioni multimediali offrendo un controllo completo senza distrarti troppo dal gioco

Porta USB 2.0 per la connessione rapida di dispositivi di uso quotidiano come mouse e chiavette o per la ricarica di smartphone e tablet

Ideata per resistere ed essere comoda, lato superiore in alluminio resistente e poggiapolsi magnetico per un comfort imbattibile anche nelle sessioni di giochi più lunghe

THE G-LAB Keyz CARBON V3 Tastiera QWERTY Meccanica per il Gaming ad Alta Precisione – Switch Blue, Tastiera da Gaming RGB LED Multicolore, Anti-Ghosting Completo - PC/PS4/PS5/Xbox S/X NUOVO 2022 49,99 € disponibile 1 used from 31,65€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COLPO ECCEZIONALE. La tastiera meccanica Keyz Carbon V3 è dotata di Blue Switch ultra reattivi con un tempo di risposta di appena 1 millisecondo. Con i suoi interruttori blu, i più popolari sul mercato, questa tastiera offre una digitazione più rapida e precisa. Vedrai rapidamente che guadagni velocità di battitura. I tasti di questa tastiera forniscono feedback tattile e suono del clic. Se ami ascoltare il suono dei tuoi tasti, adorerai Keyz Carbon V3!

RETROILLUMINAZIONE RGB. Con la sua retroilluminazione multicolore molto brillante, il Keyz Carbon V3 brillerà sulla tua scrivania! Goditi 16 diversi effetti di retroilluminazione: 8 modalità preimpostate e 8 modalità di gioco. Questa tastiera ti offre anche la flessibilità di scegliere la velocità e l'intensità della luce degli effetti. Nessun software superfluo da installare, tutto può essere regolato direttamente sulla tastiera Keyz Carbon V3 con facilità tramite combinazioni di tasti.

TOTALE ANTI GHOSTING + 12 TASTI DI SCORCIATOIA. Con il Keyz Carbon V3, goditi il ​​totale anti-ghosting dei 105 tasti grazie alla tecnologia N-Key Rollover! Sarai in grado di eseguire combinazioni di tasti molto rapidamente senza alcun conflitto o azione indesiderata. Grazie ai 12 tasti di scelta rapida multimediali, risparmia tempo con tutte le funzioni essenziali del tuo PC. È anche possibile bloccare il tasto Windows per evitare urti accidentali del desktop nel gioco.

DESIGN ERGONOMICO + FACILE DA USARE. Oltre al suo aspetto molto piacevole al tatto, il Keyz Carbon V3 offre finiture pulite e un design ultra sottile. Facile da imparare, vedrai subito la differenza con una classica tastiera a membrana. Collegalo e funziona immediatamente senza bisogno di installare prima alcun driver. Questa tastiera da gioco meccanica è compatibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X ed è adatta a tutti i tipi di giochi: FPS, MOBA, RPG

DUREVOLE E GARANTITO PER 2 ANNI. Con la sua struttura interamente in metallo, il Keyz Carbon V3 è ultra robusto. Con un peso di 1 kg, è perfettamente stabile e non si muoverà affatto durante il gioco I tasti hanno una durata di 50 milioni di pressioni ciascuno. La tastiera è dotata di un cavo intrecciato rinforzato e di una USB placcata in oro. Offriamo una garanzia di 2 anni. In caso di domande o problemi, il nostro servizio clienti ti risponderà entro 24 ore per aiutarti.

Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero 149,99 €

114,92 € disponibile 36 new from 114,00€

6 used from 100,68€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Switch meccanici verdi Razer per battute precise con un feedback tattile e uditivo: Senti il feedback tattile e uditivo dopo ogni battuta, con un design classico e personalizzabile e punti di reset che ti garantiscono prestazioni migliori mentre giochi.

Alloggiamento trasparente per gli switch per effetti di luce Razer Chroma RGB ancora più luminosi: Il design completamente trasparente mostra davvero tutta la luminosità della Razer Chroma RGB, con le sue ampie personalizzazioni luminose e la maggior immersione grazie alla funzione di reazione dinamica con oltre 150 giochi integrati.

Tasti in ABS per resistere a un uso intenso: Realizzati con un processo di stampa per assicurare che le lettere non sbiadiscano, i tasti dispongono anche di pareti particolarmente spesse che li rendono estremamente resistenti e in grado di sopportare continue sollecitazioni.

Rotella digitale multi-funzione e tasti multimediali per un controllo a portata di mano: Configurali per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume: per il massimo della comodità mentre ti diverti.

Poggia polsi ergonomico per un maggior comfort durante il gioco: Il resistente poggiapolsi è allineato in modo perfetto, in modo da ridurre la pressione sui tuoi polsi e non farli affaticare quando giochi a lungo.

AJAZZ AK33 Tastiera Gaming Meccanica RGB, Keyboard Gaming con 16.8 milioni colorati 82 Tasti 100% Anti-ghosting Interruttore Rosso, Tastiera da Gioco per PC,Mac, Nero. 65,99 €

61,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Interruttore rosso】Lo speciale interruttore rosso modificato è più silenziosa e ha una pressione dei tasti inferiore, Corsa dei tasti più breve. Molto adatta per gamer professionisti e impiegati, e chi come la tastiera gaming meccanica tranquilla.

【Retroilluminazione RGB】16,8 milioni di combinazioni di colori, modalità di retroilluminazione multipla, nessun driver necessario. Tastiera Gaming Plug & Play con fattore di forma ridotto

【19 Effetti di illuminazione & ABS】Disegno completo di illuminazione della tastiera di RGB, ha aggiunto 19 tipi di effetti di illuminazione.ABS tastiera a doppio colore, non facile da sbiadire, resistente all'uso.

【82 Tasti 100% Anti-ghosting】Disegno anti-fantasma con 82 tasti,consente a più tasti di lavorare contemporaneamente.Ogni pulsante è controllato da un interruttore indipendente, che ti consente di divertirti con giochi di alta qualità che rispondono rapidamente.

【Pannello in Lega di Alluminio、Impermeabile】Doppio PCB integrato per la massima stabilità.Pannello in metallo spazzolato non solo ha una buona qualità, ma anche impermeabile, facile da ripulire spazzatura.

Trust Gaming Tastiera Meccanica GXT 1863 Thaz, Layout Italiano QWERTY, Interruttori Meccanici RED Outemu, 14 Modalità Colore, USB Plug & Play, PC/Computer 49,99 € disponibile 18 used from 39,62€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORMATO INTEGRALE – La tastiera meccanica da gaming Trust GXT 1863 Thaz è in formato integrale, con layout QWERTY e tastierino numerico.

SUPERVELOCE – Gli switch Outemu RED sono velocissimi! Con un punto di attuazione di soli 2 mm, vincerai ancor prima di renderti conto di aver premuto un pulsante.

COLORI STUPEFACENTI – Stupisci tutti nelle feste LAN o illumina la tua stanza. Con le 14 modalità, questa tastiera da gaming è l'anima della festa.

ANTI-GHOSTING – Grazi alla tecnologia N-key rollover anti-ghosting, ogni pressione dei tasti viene registrata. Gioca bene, vinci subito!

CONTINUA A GIOCARE – Attiva la modalità gaming per disattivare il tasto Windows. In questo modo avrai la certezza che il gioco non si interrompa, anche nelle partite più animate.

Razer Cynosa Lite Tastiera da Gioco con Illuminazione con RGB Chroma, del Tutto Programmabile, Layout Italiano, Membrane Lite, Nero 49,06 €

40,99 € disponibile 16 new from 37,19€

7 used from 29,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una puntatore laser per presentazioni nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Singola zona d'illuminazione Razer Chroma con 16.8 milioni di colori

Tasti da gaming con una sensazione tattile ottima ammortizzata

Tasti del tutto programmabili con registrazione macro al volo

Design robusto e resistente all’acqua per una sicurezza completa

Compatibile con Razer Synapse per una configurazione di alto livello

Urchoiceltd AK33 LED retroilluminato anti-ghosting USB Wired Gaming tastiera meccanica blu/nero interruttori per ufficio, Dattilografi e giocare (Bianca/Interruttore blu) 51,99 €

45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Anti-ghosting 82 Tasti】 Consente a più tasti di funzionare contemporaneamente ad alta velocità. Ogni tasto è controllato da un interruttore indipendente, ti consente di divertirti con giochi di alta qualità con risposta rapida, ideale per giocatori, dattilografo, programmatore, scrittore ecc.

【Interruttori blu】 Dandoti un feedback scattante e tattile, offre un'ottima sensazione tattile, sensibile e reattiva. Test di battitura di 50 milioni di volte, forza di battuta di 60 +/- 15 grammi e corsa di battuta di 4,0 +/- 0,2 mm, perfetta per giocatori professionisti e dattilografi.

【Design dei tasti multimediali】 Con FN + F1-F12, puoi accedere facilmente a calcolatrice, e-mail, browser web, volume, file multimediali ecc. Dimensioni compatte lungo l'intera tastiera e navigare facilmente, può anche risparmiare spazio sulla tua scrivania.

【Design ergonomico】 Dimensioni compatte ridimensionano l'intera tastiera e navigano facilmente, può anche risparmiare spazio sulla scrivania. Arco e pendenza ergonomici, quando si utilizza questa tastiera, le mani non si affaticano facilmente. L'estrattore per tappo kep incluso semplifica la pulizia o la sostituzione dei cappucci dei tasti.

【Durabilità e compatibilità】 Chiave carattere intaglio laser per uso prolungato. Realizzato in ABS di alta qualità e materiale metallico, con finitura opaca, è robusto e robusto. Supporta il sistema informatico tra cui Windows10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Windows XP, Windows VISTA, ecc.

Cooler Master CK530 V2 Tastiera Meccanica Gaming Tenkeyless -Retroilluminazione RGB per Tasto, Funzionalità al Volo, Telaio in Alluminio e Poggiapolso Incluso - Layout Italiano/ Switch Red 89,99 €

78,87 € disponibile 13 new from 78,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LAYOUT TKL DURABILE E PERSONALIZZABILE - La CK530 V2 è dotata di telaio in alluminio spazzolato con tasti design flottanti incisi al laser e presenta layout di tastiera compatta senza tastierino numerico (TKL) per eventuale personalizzazione dei tasti

SWITCH ALTA QUALITÀ - Tastiera con switch RED meccanici (lineare) classificati per oltre 50 milioni di pressioni con un'eccellente reattività gaming o digitazione - il rollover a chiave ibrida (6KRO & NKRO) assicura la registrazione di ogni premuta tasto

ILLUMINAZIONE RGB - La retroilluminazione a LED per tasto supporta fino a 16,7 milioni di colori sia attraverso i comandi da tastiera che attraverso il software MasterPlus+ Cooler Master (comprende funzioni di personalizzazione ed effetti aggiuntivi)

COMANDI AL VOLO - Le impostazioni si modificano facilmente in tempo reale attraverso i controlli on-the-fly in combinazione con il tasto FN (colori / effetti e macro / profili / multimedia) - tutto senza software e in programma per la massima comodità

POGGIA POLSO PER UN MAGGIOR COMFORT - La tastiera viene con comodo poggiapolsi Cooler Master in schiuma in tessuto a basso attrito per somministrare un sostegno aggiuntivo durante utilizzo lunghe sessioni

Trust GXT 860 Thura Tastiera Gaming Semi-Meccanica LED, Piastra Superiore in Metallo, Nero [Italia] 61,99 €

32,99 € disponibile 5 new from 32,99€

2 used from 24,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tasti semi-meccanici: uniscono alla morbidezza al tatto di una tastiera tradizionale l'aspetto e la sensazione di una tastiera meccanica

9 modalità di colore a onda arcobaleno con luminosità regolabile, speciale modalità di gioco per disabilitare il tasto Windows

Avanzato anti-ghosting fino a 16 pressioni simultanee di tasti. 12 tasti multimediali ad accesso diretto

Poggiapolsi staccabile, piedini in gomma antiscivolo

Piastra superiore realizzata in autentico metallo

KLIM Light V2 Tastiera Wireless + NUOVA 2022 + Sottile, Resistente, Impermeabile, Silenziosa + Tastiera Gaming Retroilluminata per PC Mac PS4 PS5 Xbox One + Batteria a lunga durata 39,97 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ PRESTAZIONI ECCEZIONALI + SEMPLICE DA USARE. Con il suo bassissimo tempo di risposta, KLIM Light V2 è tra le migliori tastiere da gaming wireless a membrana sul mercato. Usarla è facile, basta collegare il ricevitore USB e spostare l'interruttore al di sotto su ON. La tastiera è operativa fino a 10 metri dal ricevitore! Questo modello ha anche un tasto Funzione che consente di accedere a molte scorciatoie utili come il controllo del volume direttamente sulla tastiera.

✅ ITALY QWERTY + IDEALE PER IL LAVORO DA CASA. Questa tastiera wireless è stata concepita per essere il più silenziosa possibile, specialmente se raffrontata ad una tastiera meccanica. Ogni battuta produce un suono leggero, fornendo una piacevole esperienza di scrittura. Non darai fastidio più a nessuno a causa della scrittura rumorosa! BONUS: riceverai una copia gratuita dell'eBook "Aumenta produttività e qualità di gioco digitando più rapidamente" per e-mail dopo l'acquisto.

✅ ACCATTIVANTE. La tastiera è uno strumento essenziale per qualsiasi computer. Occupa una posizione di rilievo sulla tua scrivania e rimarrà lì 24/7. La retroilluminazione fissa ad arcobaleno di questa tastiera senza fili si farà sicuramente notare. Questo ti aiuterà molto a digitare in condizioni di scarsa luminosità se non sei abituato. La luminosità può essere regolata ed è presente una funzione di risparmio energetico che la metterà automaticamente in stand-by dopo due minuti di inattività.

✅ REALIZZATA PER DURARE. I tasti assicurano 10 milioni di battute, quindi potrai star tranquillo per il prossimo decennio! Questa tastiera retroilluminata è realizzata in ABS ed è leggerissima, pesa solo 560g. Al contrario di molte altre, KLIM Light V2 ha una batteria integrata di lunga durata, quindi non dovrai spendere un centesimo per sostituirle! Si carica in circa 6 ore con il cavo USB in dotazione. Nota: ridurre la luminosità della tastiera allunga la durata della batteria.

✅ UN INVESTIMENTO + SOLIDA GARANZIA. Trascorri ogni giorno ore sul tuo computer digitando. Questa tastiera wireless retroilluminata offre un valore incredibile per il suo prezzo e permette di migliorare la produttività e l'esperienza di gioco senza spendere troppo. In KLIM siamo molto fiduciosi della qualità dei nostri prodotti, motivo per cui ti offriamo una garanzia di 5 anni! È un acquisto privo di rischio. Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione e risponderà sempre entro 24 ore.

