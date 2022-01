Home » Cucina Guida definitiva per acquistare una tavolino da salotto nel 2022 – I migliori 40 compilati! Cucina Guida definitiva per acquistare una tavolino da salotto nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore tavolino da salotto? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi tavolino da salotto venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa tavolino da salotto. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

HOME DECO Factory Tavolino, Ferro, Nero/Trasparente, 40.5 x 40.5 x 39 cm 24,35 € disponibile 2 new from 24,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tavolino con orologio

Meccanismo di funzionamento

Richiede una batteria aa lr06 da 15 v (non inclusa)

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Ottima idea regalo per appassionati

Yaheetech Tavolino Tavolo Elevabile da Salotto Divano caffè Moderno con Piano Sollevabile Ripiano Inferiore Marrone 98 x 50 x 42-56 cm 129,99 €

89,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE ASSEMBLAGGIO: il seguente prodotto viene fornito con tutte le componenti necessarie per la sua montatura. Seguendo le istruzioni illustrate sul manuale d’uso, sarà molto facile da montare.

RIPIANO ElEVABILE: il piano del tavolo può essere facilmente sollevato per scrivere, leggere o cenare sul tavolo mentre ci si rilassa sul divano. Non è necessario sporgersi così in avanti per utilizzare il piano, infatti un meccanismo d’alta qualità consente al piano del tavolo di essere sollevato o abbassato senza sforzi e senza rumore.

SPAZIO EXTRA: è fornito uno scomparto nascosto proprio sotto la parte superiore in modo da riporre oggetti come riviste, laptop, sacchetti, bicchieri di carta, caffè, tè, libri e altri. Questo spazio aggiuntivo permette di avere questi oggetti quotidiani sempre a portata di mano, senza creare sporcizia; infine, il ripiano inferiore aperto può contenere telecomandi, tazze, biscotti e altri oggetti d’uso frequente.

SOLIDO E STABILE: questo tavolino è realizzato in MDF compatibile con CARB P2, con impiallacciatura in melanina e con un meccanismo in metallo pesante. Con una costruzione solida e materiali accuratamente selezionati, questo tavolino non traballa e rimane molto stabile dopo la montatura.

STILE MODERNO: questo tavolo moderno di forma semplice e di un colore piuttosto chic, è perfettamente compatibile con lo stile e con l’arredamento della tua stanza. Pratico e bello in piccoli spazi, funziona benissimo in salotto e anche in ufficio come tavolo da divano e da caffè.

VASAGLE Tavolini da caffè, Set di 2 Tavolini, Struttura in Acciaio Robusto, per Soggiorno, Camera da Letto, Marrone Vintage e Nero LET040B01 72,99 €

59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risalteranno senza dubbio: Moderni e industriali, i tavolini sono ideati per trasformare il tuo spazio. Guarda i piani rotondi vintage e le basi geometriche in metallo nero: attireranno l’attenzione degli ospiti appena varcata la soglia di casa tua

Per i momenti di relax: L'utilità non viene ridotta, anche quando è disegnata per lo stile. Che si tratti di fiori, merende o bevande... tutto trova il suo posto sugli ampi piani dei tavolini. E lo spazio al di sotto? Libri e riviste sono benvenuti

Insieme o separati? Spetta a te decidere! Utilizza i 2 tavolini uniti per una combinazione armoniosa in soggiorno, oppure separati in stanze diverse. Saranno utili in ogni caso

Semplice e facile: Con istruzioni chiare e parti etichettate, avrai finito di montare questo set di tavolini prima ancora di rendertene conto. Non preoccuparti se perdi una vite, ce ne sono di scorta nel pacchetto!

Cosa ricevi: Un set di 2 tavolini da caffè realizzati con struttura in acciaio resistente e pannello di truciolato di qualità per dare una svolta al tuo salotto

TemaHome Square Tavolino da Salotto, Bianco/Grigio (White & Concrete), 67 x 67 x 30.5 cm 89,90 €

59,28 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tavolino da soggiorno dal design moderno e funzionale

Il ripiano separato per le riviste ti aiuta a organizzare ogni cosa e a liberare il piano tavolo

Dimensioni: 67x67x30,5 cm (LxPxA)

Made in France

L'articolo viene spedito smontato, Montaggio veloce

HOMIDEA Dux Tavolino Basso da Salotto - Materiale in Legno - Tavolino da Divano - Tavolino da caffè Moderno in Un Design alla Moda con mensola (Antracite/Briarsmoke) 99,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Truciolare grado piatto E1 - 18 mm

Facile da pulire e resistente superficie

Basso moderno tavolino da salotto / caffè in un design alla moda con spazio di archiviazione aggiuntivo

Rettangolare e linguaggio di design chiaro

Dimensioni esterne (L / A / P):107 x 34,5 x 60 cm

AVANTI TRENDSTORE - Willi- Tavolino da soggiorno con piastra in vetro in ottica sabbiata, piedi in acciaio inossidabile. Dimensioni LAP 90x44x55 cm (Rotondo, Metallo/Vetro, 90x44x55 cm) 59,68 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Avanti Trendstore

Tavolino da soggiorno con piano tavolo in vetro trasparente ed un ripiano in vetro satinato, dal design elegante e moderno. Offre spazio per riviste e giornali e grazie alle sue dimensioni poco ingombranti è adatto anche per monolocali o mansarde. Questo tavolino da divano, con delle linee chiare e ben definite, è facile da abbinare ad altri mobili moderni già presenti nel soggiorno.

Materiale: Piano tavolo in vetro trasparente, ripiano in vetro satinato, colore grigio/turchese. Piedi in acciaio inossidabile, stabile e resistente.

Il prodotto viene consegnato smontato, istruzioni di montaggio comprese, le viti per il montaggio sono comprese.

Misure complete: LAP ca. 90x44x55 cm

Viosimc Tavolino da Salotto Bianco e Grigio, Tavolini da Salotto Moderni con Un Ripiano, Tavolino Soggiorno Elegante complemento di Qualsiasi Soggiorno 90x60x45cm 159,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ DESIGN MODERNO UNICO: Il nostro tavolino si integra in qualsiasi casa in stile contemporaneo. La natura artistica di questo tavolo fa sì che sia più di un mobile o un accessorio nella tua casa. Invece, il tavolo è un'opera d'arte che incanterà la tua famiglia e i tuoi amici durante molte ore di divertimento e di incontri.

✅ CARATTERISTICHE Questo moderno tavolino da caffè con ripiano portaoggetti è stato ideato pensando sia alla forma che alla funzionalità. Elegante complemento di qualsiasi soggiorno, la sua estetica piacevole si combina con le esigenze pratiche del XXI secolo, creando un arredamento ottimale per il salotto e il centro di intrattenimento. Riviste, telecomandi e altri oggetti moderni possono essere tenuti a portata di mano nello scomparto profondo di questo arredamento vintage.

✅ QUALITÀ INGEGNERIZZATA: Il tavolino è composto da un piano di alta qualità che può facilmente resistere all'uso quotidiano e arricchire l'arredamento del salotto. Sia che tu stia cercando un tavolino per appoggiare le tue bevande o altre amenità, sia che tu stia cercando un tavolino con funzione di portaoggetti, questo tavolo ha tutto ciò che ti serve.

✅ VERSATILITÀ A TUA DISPOSIZIONE: Una delle funzioni chiave che possiede rispetto alle altre scrivanie è la versatilità che porta nel tuo spazio. Questo tavolo da scrittura bianco e grigio può essere utilizzato anche come tavolino da salotto, o tavolo da cucina, oltre che come scrivania per computer per piccoli spazi, tavolo per portatile e tavolino da fumo.

✅ DIMENSIONI DEL PRODOTTO E CONSEGNA: Questo tavolo da caffè misura 90 x 60 x 45 cm (larghezza, profondità, altezza). Il tavolino viene READ Guida definitiva per acquistare una scrivania angolare nel 2022 - I migliori 40 compilati!

[en.casa] Set di 2 Tavolini da Salotto, Tavolini Sovrapponibili per Soggiorno, 2 Tavolini da caffè con Piano Tondo, Struttura in Ferro - Nero 152,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche I tavolini oltre la praticitá danno un tocco di bellezza al suo salotto. Sono ideali per servire spuntini, caffé o drink per accompagnare una chiacchierata tra gli amici. Il set é composto di 2 tavolini in misure diverse.

Descrizione: - Set di 2 tavolini da caffè con piano tondo - Struttura impilabile - Carico massimo 20kg/cadauno

Misure: - tavolino 1 (AxØ): 46 x 74 cm - tavolino 2 (AxØ): 41,5 x 58 cm - spessore del piano tavolo: 1,5 cm

Materiale: ferro Colore: nero

Prodotto di [en.casa]

Habitdesign 0F1640A - Tavolino da salotto Low Cost, tavolo da pranzo colore Rovere Canadese - Bianco Artik, misura 100 cm (lunghezza) x 45-56 cm (altezza) x 50 cm (profondità) 76,32 € disponibile 6 new from 76,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tavolino elevatore Low Cost è ideale per qualsiasi tipo di sala da pranzo, sala, salotto o sala d'attesa. Ha un compartimento interno ideale per riporre qualsiasi cosa in modo che non sia visibile, come ad esempio: il telecomando del televisore, il tablet, i caricabatterie, ecc.

Le misure sono: 100 cm (lunghezza) x 45-56 cm (altezza) x 50 cm (profondità). Ideale per qualsiasi tipo di stanza, essendo in grado di avere a portata di mano tutto ciò che ti interessa. Tavolo con funzione di sollevamento puoi lavorare, mangiare o quello che vuoi in modo confortevole.

Realizzato con agglomerato ad alta densità, melammina di alta qualità e lunga durata. Prodotto certificato dalla PEFC (Associazione spagnola per la sostenibilità delle foreste), l'arredamento è bianco Artik e quercia canadese, molto abbinabile a tutti i tipi di decorazione.

Mobili facili e veloci da pulire con un panno umido. Richiede il montaggio (include istruzioni e accessori).

2 anni di garanzia (vedi condizioni) con un servizio post-vendita di soddisfazione al 100%, sostituzione immediata e gratuita di parti perse o danneggiate.

Yaheetech Tavolino da caffè Vintage Tavolino Basso Rotondo Industriale Laterale da Soggiorno Struttura in Metallo Comodino Camera da Letto a 2 Ripiani Mobiletto da Divano Salotto Altezza 57 cm 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusto: questo tavolino con una solida struttura in ferro e resistenti pannelli in MDF, è in grado di sostenere fino a100kg. È possibile riporre tazze da tè, riviste, computer portatili, piccole piante, libri, vassoi per la cena, borse, chiavi, bicchieri, giocattoli, fazzoletti e i soprammobili di cui avete bisogno nella quotidianità.

Vantaggi: il tavolino è privo di spigoli, quindi non ci sono pericoli di eventuali urti accidentali. Inoltre, questo tavolino permette un migliore utilizzo dello spazio quando la stanza è affollata. Semplicemente perfetto per gli spazi più piccoli.

Multiuso: un tavolino a 2 livelli che si adatta a qualsiasi momento e situazione. Può servire come tavolino da caffè o tè a lato del divano in soggiorno, comodino in camera da letto, come mensola per le piante nel balcone o un'alternativa per soddisfare le vostre esigenze in corridoio.

Stile rustico: la maggior parte degli arredi moderni richiede un mobile con un tale stile. L'impiallacciatura in legno antico e la pregiata finitura in metallo nero portano un tocco di eleganza vintage alla vostra casa. Con unostile chic, il tavolino Yaheetech è adatto al vostro soggiorno, camera da letto, ingresso, balcone o ufficio.

Facile Utilizzo: per darvi una migliore esperienza possibile, abbiamo attaccato delle pedane al tavolo per ridurre i graffi accidentali sul pavimento o i rumori durante gli spostamenti. È inoltre possibile pulire facilmente la superficie resistente alla polvere, all'acqua e alle macchie con un pezzo di stoffa morbida.

BAKAJI Tavolino Divano Tavolo caffè da Salotto Rettangolare Design Moderno Industriale Struttura in Metallo con Ripiano Inferiore Piao d'appoggio in Legno MDF Scuro Dimensione 106 x 60 x 45 cm 69,90 € disponibile 2 new from 69,90€

5 used from 50,33€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dai un tocco moderno al salotto di casa tua con questo bellissimo tavolino da soggiorno in stile industriale.

Realizzato con una solida struttura in metallo di altissima qalità verniciato a polvere in un elegantissimo colore nero, dotato di piano d'appoggio in legno MDF scuro con effetto anticato che rende questo fantastico tavolino davvero unico nel suo genere, fornito inoltre di piano d'appoggio inferiore in metallo con una bellissima trama a rete perfetto per posizionare oggetti' arredo, riviste, pc e tutto ciò che si vuole.

Dal design moderno e minimale che strizza l'occhio allo stile industriale questo tavolino completerà e valorizzerà l'arredo del tuo salotto dando a quest' ultimo un tocco davvero speciale.

I materiali utilizzati e il suo design rendono questo fantastico tavolo un complemento d'arredo di altissima qualità perfetto per chi ama arredare i propri spazi interni con stile senza rinunciare alla funzionalità.

Dimensioni: 106 x 60 x 45 cm

Relaxdays Tavolino da Salotto, Tavolo Rotondo da Divano con 2 Ripiani, HxD: 48 x 40 cm, Metallo e MDF, Nero, Ferro, Marrone Scuro, 1 pz 44,90 € disponibile 1 used from 33,68€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piano d’appoggio: tavolino da divano per tutti gli ambienti della casa - con 2 ripiani spaziosi

Design: tavolo da salotto con struttura nera e ripiani in marrone scuro con effetto legno - vintage

Dettagli: tavolino in ferro e MDF - dimensioni H x D: 48 x 40 cm ca - spessore ripiani: 1,5 cm ca.

Spazioso: tavolo per il soggiorno con 2 ripiani per snack, bevande, telecomando, piantine e non solo

Smart: tavolo da salotto, ideale in corridoio come mobile porta telefono o in camera come comodino

Mattfy - Tavolo da caffè per caffè/te, sollevabile, tavolino da salotto o sala da pranzo, colore bianco, Dimensioni: 90 cm (larghezza) x 50 cm (profondità) x 46/57 cm (altezza) 56,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tavolino da salotto pratico e funzionale per il salotto e la sala da pranzo con superficie rialzata, per rendere più facile mangiare, prendere il tè o il caffè, leggere o lavorare dal divano

Dimensioni del tavolo chiuso: 90 cm (larghezza) x 50 cm (profondità) x 46 cm (altezza); dimensioni del tavolo: 90 cm (larghezza) x 50 cm (profondità) x 57 cm (altezza). Le guide metalliche ti permetteranno di azionare in modo semplice il sollevamento del tavolo

Con un design accattivante, è un tavolo molto funzionale, adattato alle esigenze di oggi. Le finiture sono di colore bianco, molto abbinabili a tutti i tipi di mobili e stili. Inoltre, grazie allo scomparto interno, si possono riporre oggetti al suo interno

Realizzato in truciolato ad alta densità e ad alta resistenza, con melammina di alta qualità e impermeabile di lunga durata. Questo tipo di materiale ha una superficie non porosa e molto resistente, quindi è un mobile facile e veloce da pulire con un panno umido

Prodotto in modo sostenibile in Spagna. Facile montaggio (istruzioni incluse)

[en.casa] Tavolino da caffè/da Divano (LxLxA) 120x60x45 cm Tavolino Basso da Salotto/Soggiorno con Gambe in Acciaio Nero e Piano in MDF di Forma Rettangolare - Effetto Legno Scuro 85,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tavolino basso da divano con le sue gambe di forma particolare aggiunge un tocco di stile all'ambiente in cui va posizionato.

Descrizione: - tavolino d'appoggio da salotto - struttura stabile grazie alle gambe in acciaio - piano tavolo di forma rettangolare - montaggio semplice e veloce

Misure: - Totale (LxLxA): 120 x 60 x 45 cm - spessore del piano tavolo: 1,8 cm

Materiale: - gambe: acciaio sinterizzato - piano tavolo: MDF rivestito in melaminico

Prodotto di [en.casa]

Yaheetech Tavolino da caffè Sollevabile 98 x 50 x 42-56 cm Tavolo Elevabile Moderno da Divanocon Ripiano Inferiore Salotto Soggiorno Nero 129,99 €

96,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number YA-00101213 Color Nero

vidaXL Tavolino da caffè Bianco 40x40x30 cm in Truciolato 28,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Bianco

Materiale: Truciolato

Dimensioni: 40 x 40 x 30 cm (L x P x A)

Assemblaggio richiesto: Sì

YIZHE Tavolino in Vetro Semplice ed Elegante, Tavolino da Soggiorno in Vetro con Piedi in Metallo, Tavolino Ovale con 2 Ripiani 90x50x43 cm 63,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design moderno: Tavolo ovale in vetro liscio, design semplice a tre strati, moderno ed elegante. È adatto per soggiorni, camere da letto e ideale per ricevere ospiti o gustare un caffè.

Grande spazio di archiviazione: Questo tavolino ha 3 livelli diversi e può essere utilizzato per riporre riviste, libri, telecomandi o altre decorazioni.

Robusto e resistente: Il tavolino da salotto vetro è realizzato in vetro di sicurezza temperato 6mm e tubo in acciaio inossidabile, che è più spesso e meno soggetto a crepe rispetto ad altri vetri ordinari. Le gambe in acciaio inossidabile sono robuste, facili da spostare e da pulire.

lto fattore di sicurezza: I bordi delle mensole in vetro sono elegantemente curvi per evitare graffi, soprattutto per il tuo bambino. I bordi arrotondati e morbidi del tavolo in vetro garantiscono un'esperienza utente sicura.

Pulizia: Rimuovere le superfici di polvere e macchie con uno straccio. Installazione: accessori e istruzioni sono inclusi, l'installazione è molto semplice e può essere completata in 15 minuti.

vidaXL Tavolino da Salotto Grigio Cemento 115x60x31 cm in Truciolato 56,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Grigio cemento

Materiale: Truciolato

Dimensioni: 115 x 60 x 31 cm (L x P x A)

Assemblaggio richiesto: Sì

Yaheetech Tavolino da caffè Sollevabile Tavolo da Divano Elevabile Moderno 104,5 x 49,5 x 49-62 cm Tavolino Basso con Ripiano Rialzabile Portaoggetti Salotto 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Guida definitiva per acquistare una scrivania angolare nel 2022 - I migliori 40 compilati! Amazon.it Caratteristiche Struttura di alta qualità: realizzato in MDF conforme a CARB P2 con laminazione resistente all'acqua, questo mobiletto garantisce sicurezza e durata. Inoltre, la struttura del tavolino è stata appositamente selezionata per rispettare l’ambiente, dunque non c’è da preoccuparsi per le emissioni di formaldeide.

Tavolo Sollevabile: con l'aiuto del meccanismo in metallo, il piano del tavolo può essere sollevato per offrire uno spazio di lavoro versatile anche quando si è seduti sul divano. Questo meccanismo di alta qualità assicura un sollevamento e un abbassamento in totale sicurezza e regolare.

Versatile: il design particolare e la finitura in quercia artigiana si abbinano magistralmente con qualsiasi arredo della vostra casa. Il tavolino da salotto può essere utilizzato in salotto vicino alla TV o per un buon caffè pomeridiano, in ufficio o in una sala di ricevimento.

Spazioso: lo scomparto aggiuntivo sotto il piano del tavolo da salotto è molto utile per riporre oggetti quotidiani come computer portatili, telecomandi, controller di gioco e simili, tenendoli a portata di mano e mantenendo tutto in ordine. I due ripiani inferiori possono contenere coperte, libri o un cesto di giocattoli.

Disign perfetto: questo mobiletto da salotto dispone di piccoli pastiglie in gomma, i quali possono essere attaccati tra il piano del tavolo e il supporto, garantendo dunque un sollevamento e abbassamento sicuri ed evitando incidenti.

Relaxdays Tavolino da Divano Effetto Cemento, con Ripiano, Tavolo Basso, per Salotto, MDF, Grigio, HxBxT 45 x 90 x 55 cm 49,90 € disponibile 2 new from 49,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stile: originale tavolinetto da sofà effetto cemento - per arredare il salotto in maniera audace

Dettagli: tavolino Grigio da soggiorno rettangolare - HxLxP: 45 x 90 x 55 cm circa - basso

Capiente: tavolinetto da divano con ampia superficie di appoggio - ripiano extra per telecomando e riviste

Montaggio: semplice da montare - Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi nella consegna

Pratico: tavolino versatile - si inserisce con facilità in ogni ambiente - stabile e resistente

Ribelli Tavolino appoggio Legno tavolino Cestino Contenitore tavolino da Salotto Nero Bianco Chiaro, Tavolo in Metallo:Bianco/Nero 63,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo tavolino in metallo convince con un design moderno e una lavorazione di alta qualità: la struttura a forma di pentagono può essere combinata con numerosi mobili e arredi

Il piano del tavolimo rotondo è in legno, il telaio è in metallo- il telaio nero è disponibile con piano in legno bianco o scuro, un telaio bianco con piano in legno chiaro

Il set è composto da due tavolini del peso di ca. 4,3 kg. Le dimensioni sono di ca. 50 x 50 x 40 cm e ca. 50 x 40 x 36 cm

Il tavolino in metallo in legno è disponibile in un set con due varianti che offrono molte possibilità: il tavolino si adatta perfettamente al soggiorno, camera da letto, ufficio, sala da pranzo e molte altre stanze

La consegna comprende tutto il necessario per il montaggio. Non sono richieste conoscenze specifiche, cosicché il tavolino di metallo viene assemblato dopo pochi minuti

Mobili Fiver, Easy, Tavolino da Salotto, Rovere Moro, 100 x 55 x 40 cm, Nobilitato, Made in Italy, Disponibile in Vari Colori 64,35 € disponibile 2 new from 64,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% MADE IN ITALY: Idea, Design, Progettazione e Produzione by Mobili Fiver.

DESIGN SEMPLICE: Tavolino basso, adatto a qualsiasi arredamento della vostra casa, disponibile in diversi colori.

SPECIFICHE: Facile da pulire, la superficie è leggermente ruvida e molto resistente.

MONTAGGIO: Facile da montare, nell'imballo sono incluse: scheda di istruzione e la ferramenta necessaria.

MATERIALE: Struttura in Nobilitato Melaminico di alta qualità

Deuba Tavolino da Divano 60x60cm Girevole Laccato Lucido 3 Piani tavolino da Salotto Bianco 140,95 € disponibile 2 new from 140,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ACCENTO PERFETTO PER IL TUO SALONE - attirerà ogni sguardo su di sè con le sue convincenti caratteristiche: il tavolino da divano 60x60cm laccato lucido bianco della marca CASARIA della casa DEUBA vi convincerà grazie alla sua funzionalità e al suo design moderno ed elegante. Gli amanti del design ne saranno incantati!

DESIGN LUCIDO MODERNO - Grazie al disegno laccato ad alta lucidità con questo tavolo da soggiorno metterai un accento deciso e moderno al tuo soggiorno. Con le sue linee armoniose si adatterà tranquillamente ad ogni tipo di arredamento e non passerà certamente inosservato.

PIANI GIREVOLI A 360° - Sia che tu accolga ospiti a casa tua, sia per una serata in relax da soli, grazie ai ripiani quadrati girevoli potrai adattare il tavolo ad ogni tua esigenza. Avrai tutto lo spazio per i tuoi telecomandi, giornali, merende, decorazioni e quello che vorrai metterci. Un pezzo assolutamente individuale che farà al caso tuo!

LAVORAZIONE AD ALTA QUALITÀ - Prodotto in MDF di alta qualità con una superficie liscia e lucida questo tavolino da divano è facile da pulire, basterà difatti un panno umido di cotone. I piedini d'appoggio regolabili in altezza (75-90mm) in acciaio spazzolato con salvapavimento completano il design atemporale del tavolo, oltre a conferirgli una maggiore stabilità anche su suoli non piani.

DATI TECNICI - Dimensioni piegato (LxLxA): 60x60x30,5cm / caricabile fino a 20 kg / Colore: bianco

HOMCOM Tavolini da Salotto Moderni, Set 2 Pezzi, Tavolini da Soggiorno in Acciaio e Vetro Temperato, Nero 89,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SET 2 TAVOLINI DA SALOTTO: Questo set include 2 tavolini da salotto di dimensioni differenti. Eleganti e raffinati, hanno uno stile essenziale ma dai dettagli curati. Perfetto per impreziosire ogni ambiente.

USALI INSIEME O SEPARATAMENTE: Scegli tu se posizionare i tavolini da salotto in due stanze differenti o se sistemare il set nello stesso ambiente.

FACILI DA PULIRE: Il piano d'appoggio è in vetro temperato, un materiale impermeabile, resistente e facile da pulire.

RESISTENTI: Costruiti in acciaio e in vetro temperato, i due tavolini da salotto sono robusti e durevoli.

DIMENSIONI: Dimensioni tavolino grande: 50L x 50P x 52Acm. Dimensioni tavolino piccolo: 42L x 42P x 42Acm. Capacità di peso: 30kg (singolo tavolino).

Mobili Fiver, Tavolino da Salotto Emma, Frassino Bianco, 50 x 33 x 40 cm, Nobilitato, Made in Italy 71,50 € disponibile 2 new from 71,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% MADE IN ITALY: Idea, Design, Progettazione e Produzione by Mobili Fiver.

DESIGN ORIGINALE: Tavolino pratico, moderno e bello, perfetto per il tuo salotto. Utile anche come porta-riviste o libri (sotto il piano) grazie alla forma a W. Diponibile anche in altri colori

VERSATILE: Tavolino perfetto sia in salotto fronte divano, che in una sala d'attesa che in camera da letto (come comodino). Dona un tocco di modernità e raffinatezza a tutti gli ambienti.

SENZA MONTAGGIO: L'articolo viene consegna pronto all'uso e non necessita di montaggio. La superficie è ben rifinita, resistente e facile da pulire.

MATERIALE: Struttura in Nobilitato Melaminico di alta qualità

Yaheetech Set 2 Tavolini da Camera da Letto Tavolini Laterali da Salotto a 2 Ripiani Coppia Comodini Vintage Industriale Tavolino Rotondo da Divano per Salotto Soggiorno 87,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusto: questo tavolino con una solida struttura in ferro e resistenti pannelli in MDF, è in grado di sostenere fino a100kg. È possibile riporre tazze da tè, riviste, computer portatili, piccole piante, libri, vassoi per la cena, borse, chiavi, bicchieri, giocattoli, fazzoletti e i soprammobili di cui avete bisogno nella quotidianità.

Stile Rustico: la maggior parte degli arredi moderni richiede un mobile con un tale stile. L'impiallacciatura in legno antico e la pregiata finitura in metallo nero portano un tocco di eleganza vintage alla vostra casa. Con unostile chic, il tavolino Yaheetech è adatto al vostro soggiorno, camera da letto, ingresso, balcone o ufficio.

Multiuso: un tavolino a 2 livelli che si adatta a qualsiasi momento e situazione. Può servire come tavolino da caffè o tè a lato del divano in soggiorno, comodino in camera da letto, come mensola per le piante nel balcone o un'alternativa per soddisfare le vostre esigenze in corridoio.

Vantaggi: il tavolino è privo di spigoli, quindi non ci sono pericoli di eventuali urti accidentali. Inoltre, questo tavolino permette un migliore utilizzo dello spazio quando la stanza è affollata. Semplicemente perfetto per gli spazi più piccoli.

Facile Utilizzo: per darvi una migliore esperienza possibile, abbiamo attaccato delle pedane al tavolo per ridurre i graffi accidentali sul pavimento o i rumori durante gli spostamenti. È inoltre possibile pulire facilmente la superficie resistente alla polvere, all'acqua e alle macchie con un pezzo di stoffa morbida.

VASAGLE Tavolino da Caffè Rotondo, Tavolino da Salotto, Piano in Vetro Temperato e Struttura in Acciaio, Tavolino da Divano in Soggiorno, Comodino, Balcone, Dorato LGT21G 83,99 €

79,99 € disponibile 2 new from 79,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lascia che il fascino operi! La struttura in metallo color oro e il piano in vetro trasparente creano una combinazione affascinante che sembra chic e dimostra stile e classe

Robusto e completo: 2 anelli e 4 gambe in acciaio formano la base stabile di questo nobile tavolino da caffè, un pezzo d’accento resistente ma grazioso per la tua casa!

Delicato, ma forte: Il piano di questo tavolino ha un vetro temperato di 6 mm di spessore, particolarmente robusto e resistente agli urti. Il ripiano può essere caricato fino a 70 kg

Piedini regolabili: Sia che voglia posizionare questo tavolino da caffè su un tappeto o sul tuo pavimento in legno duro, i piedini regolabili ti permettono di compensare piccole irregolarità e proteggono anche il pavimento dai graffi

Montaggio non un rompicapo: Grazie a una struttura semplice, parti numerate e facili istruzioni, starai già ammirando il tuo nuovo tavolino da caffè prima ancora di essertene accorto

SPRINGOS Tavolino rotondo in filo di metallo, 40 x 39 cm, design traforato, industriale, per interni 18,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FORM: il tavolino da salotto combina una interessante combinazione di 2 materiali - metallo e pannello di fibra a media densità e conferisce agli interni uno stile industriale e una leggerezza ottica. Le forme traforate sono attualmente i design più richiesti e ricercati, che si integrano perfettamente con l'architettura degli interni moderna

Funzionale: un tavolo in filo metallico può essere utilizzato in molti modi, come tavolino da caffè, tavolo decorativo, cestino per giornali o come pouff, in cui puoi nascondere la tua coperta preferita o un piccolo cuscino

Piano del tavolo: il tavolo in filo metallico è dotato di un piano rotondo rimovibile che può essere utilizzato a seconda dello scopo di utilizzo del tavolo. Il tavolino può essere utilizzato sia come accessorio decorativo che come oggetto d'uso

Struttura: il tavolo SPRINGOS ha una struttura davvero stabile e durevole, ma allo stesso tempo è estremamente leggero e delicato. Il mobile di design è caratterizzato da una stabilità che garantisce un utilizzo sicuro

Parametri: il tavolino è realizzato in filo metallico e un piano in MDF. L'altezza misurata insieme al piano del tavolo è di 39 cm, larghezza totale di 40 cm, larghezza del piedistallo/diametro di 27 cm. Tavolo in vimini leggero per interni moderni READ Guida definitiva per acquistare una scrivania angolare nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Tavolino a forma di C, tavolo in metallo legno, tavolo alto, tavolino da divano, tavolino da salotto, tavolo da camera da letto, tavolino da caffè di design moderno, tavolino bianco per laptop, libri 44,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un aspetto bellissimo: il tavolino a forma di C in grigio e bianco con una finitura nera opaca porta un tocco di colore alla tua casa. Il design moderno ed elegante è semplice e sostanziale, e il piano in MDF di 48x 30cm ti dà un sacco di spazio di superficie e ti fa risparmiare spazio.

Durevole e robusto: usiamo telai, viti e pannelli in ferro di alta qualità per un tavolino da salotto complessivamente durevole e robusto. È anche dotato di piedini per la stabilità e la resistenza alle scosse. Potete mettere il vostro caffè, pizza o computer portatile, libri, per il vostro uso quotidiano.

Il tavolo multiuso: un piccolo tavolo all'estremità del divano o accanto al letto, del peso di 2,75 kg, che è leggero e mobile e può essere collocato ovunque per il tuo lavoro e la tua vita in casa. Può anche essere collocato in soggiorno, camera da letto, studio o balcone.

Facile da usare: questo tavolino rettangolare può essere posizionato accanto al divano o accanto al letto, fornendoti molte comodità per il tuo lavoro e la tua vita a casa. Puoi usare il tavolo per lavorare, per rilassarti e assaporare il caffè e leggere un libro, e per goderti un buon pasto, tutto su questo piccolo tavolo, rendendo la tua vita più confortevole. E il tavolino è facile da pulire, con una sola passata.

Semplice da montare: puoi montare questo tavolo (dimensioni: 48 x 30 x 66cm) senza alcuna difficoltà, forniamo istruzioni chiare e facili da capire per montare il tavolino che ti faranno risparmiare più tempo e ridurre al minimo la difficoltà di montaggio.

Vicco Tavolino da divano Amato, tavolino da salotto, di colore cemento bianco 54,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta resistenza ai graffi grazie al rivestimento in resina melamminica.

Con pratico piano d'appoggio, per una superficie sempre ordinata.

Dimensioni complessive: 42 x 90 x 60 cm (H x L x P).

Design moderno dall'effetto sorprendente.

La struttura è estremamente stabile e resistente.

