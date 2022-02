Home » Luggage Guida definitiva per acquistare una zaino pc nel 2022 – I migliori 40 compilati! Luggage Guida definitiva per acquistare una zaino pc nel 2022 – I migliori 40 compilati! 0 Views Save Saved Removed 0

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore zaino pc? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi zaino pc venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa zaino pc. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Samsonite GuardIT 2.0 - Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm - 22.5 L), Nero (Black)

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Zaino porta PC 15.6 pollici: 30 x 20 x 44 cm, 22.5 L, 0.77

Interessante mix di 2 diversi poliesteri

Smart Sleeve in tutti i modelli

Tasca morbidamente foderata per occhiali da sole, biglietti e altri effetti di piccole dimensioni

Organizzazione interna ridisegnata per un elevato adattamento ai dispositivi elettronici di ultima generazione

MATEIN Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, 15,6 Pollici Zaino Porta PC con Caricatore USB Zaino da Lavoro, Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Scuola, Viaggio Regalo Uomo & Donna - Nero

34,99 € disponibile 2 new from 34,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈ USB CHARGING PORT DESIGN: Zaino per uomo con porta caricatore USB incorporato al di fuori e cavo ricarica all'interno, questo zaino per pc 15.6 pollici ti offre un modo più conveniente per ricaricare il telefono mentre cammini.

✈ DIMENSIONI: Le dimensioni esterne di questo zaino porta pc sono 18x12x7.8 pollici/ 45x30x19.8 cm si applica a computer fino a 15.6 pollici.

✈ FUNZIONALE & SICURO: Zaino per computer con tasca antifurto nascosta sul retro per proteggere i tuoi oggetti ed facilitare per portarli fuori. La parte posteriore dello zaino è progettata con una cinghia per il bagaglio in modo da poter fissare lo zaino sulla valigia. Adatto per lavoro viaggio scuola campeggio all'aperto. Miglior regalo festa del papà.

✈ MOLTE TASCHE & SCOMPARTO MULTI: Tasca più di 15, lo scomparto principale dello zaino scuola per PC può contenere laptop da 15.6 pollici iPad libri raccoglitori cartelle vestiti astuccio e materiale scolastico. Scomparto anteriore con tasche per penne portachiavi cellulare ecc. Rendi gli accessori organizzati e facili da trovare. Speciale zaino per pendolare uomo donna ragazzo ragazza.

✈ COMODO & ROBUSTO: Gli traspirante e regolabile spallacci in tessuto leggero riducono il peso dello zaino da viaggio. Lo zaino da viaggio è alla moda anche se pieno di imballato. Alleviare lo stress della spalla per una lunga camminata. Schiuma manico superiore imbottito per un lungo periodo di trasportare.

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile,Zaino per Laptop,Zaino Porta PC Impermeabile,Zaino per Computer Portatile 15.6 Pollici, Zaino Uomo con Caricatore USB,Zaino Lavoro Uomo per Scuola Viaggio,Nero

✈ DIMENSIONI - Lo zaino per laptop da viaggio 17.7 x 11.8 x 7.4 pollici si applica a computer fino a 15.6 pollici, nonché 15 pollici, 14 pollici e 13 pollici.

✈ TASCA MULTIPLA GRANDE PORTATA - Lo zaino business laptop ha 3 tasche MAIN e 9 tasche interne INTERNE e 2 tasche SEALED SIDE, fornisce uno spazio separato per il tuo laptop, iPhone, iPad, penne, chiavi, portafoglio, libri, vestiti, bottiglie e altro. Facile trovare quello che vuoi.

✈ USB CHARGING PORT DESIGN - Con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato, questo zaino USB ti offre un modo più comodo per ricaricare il telefono mentre cammini. Jack per cuffie: puoi ascoltare la tua musica preferita mentre sei in giro a mani libere .

✈ CONFORTEVOLE / DUREVOLE - Questo zaino da uomo è realizzato in tessuto Oxford resistente all'acqua e durevole con cerniere in metallo. Comodi spallacci in rete traspirante con abbondante imbottitura in spugna aiutano ad alleviare lo stress dalla spalla. Entrambi i lati della tracolla con design tascabile, possono appendere occhiali da sole e altri piccoli ciondoli. Questo libro borse per gli uomini Anche zaino per computer per le donne. Ed è un regalo ideale per uomini donne.

SONAMBULO Zaino Porta PC, Zaino PC Portatili Impermeabile Zaino Uomo con Porta USB,Zaino per PC Affari da 15.6 Pollici Portatile Notebook,Zaino Lavoro Uomo per la Scuola,Lavoro di Viaggio

GRANDE CAPACITÀ:Zaino per pc ha 2 scomparti principali,5 piccole tasche e 2 tasche laterali.L'interno dello zaino ha uno scomparto dedicato per tablet o laptop fino a 15,6 pollici con impugnature elastiche imbottite e antiscivolo per evitare di scivolare.Altri scompartimenti forniscono uno spazio separato per penne,chiavi, portafoglio,libri,vestiti,bottiglie,ecc.È facile trovare quello che stai cercando

Dimensioni: 16,9 x 13 x 13 x 5,9 pollici.Zaino per Laptop portatili fino a 15,6 pollici,così come per computer da 15,14 e 13 pollici,Può essere usato come zaino per computer,zaino per laptop,zaino per la scuola o zaino per adolescenti per l'outdoor,le escursioni,i viaggi,la scuola,gli affari,ecc

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ:Zaino lavoro è realizzato in nylon resistente,impermeabile e antistrappo.Il tessuto dello zaino di alta qualità impedisce la penetrazione dell'acqua e i graffi (non raccomandato in caso di pioggia intensa).Le cerniere eccellenti non si rompono facilmente.Assicura un uso sicuro e duraturo ogni giorno e nei fine settimana

COMFORT:Zaino pc 15.6 pollici Confortevole design posteriore con flusso d'aria poroso e spessa e morbida imbottitura multi-pannello. Spallacci in rete a nido d'ape per ridurre lo stress,spallacci ergonomici regolabili imbottiti e maniglie robuste per un lungo trasporto confortevole,le cinghie dello zaino permettono ai bagagli di scorrere attraverso il tubo verticale della maniglia per un facile trasporto.

Della Gao Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, Zaino Porta PC 15.6/17 Pollici Zaino Antifurto Impermeabile, Zaino Lavoro con Fessura USB, Zaino PC per Universita Scuola Viaggio, Nero

33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈【TASCA MULTIPLA GRANDE PORTATA】Questo zaino uomo lavoro con 3 tasche principali e 9 piccole tasche interne, uno scomparto imbottito separato può ospitare un laptop da 13, 14, 15.6, 17 e 17,3 pollici, iPhone, iPad, penna, chiavi, portafoglio, libri , vestiti, bottiglia e altro ancora. Trova facilmente quello che vuoi.

✈ 【Design a fessura per ricarica USB e fessura per auricolari】Con lo slot di ricarica USB, questo zaino USB offre un modo più conveniente per caricare il telefono mentre si cammina. Si prega di notare che questo zaino non contiene il power bank stesso. La fessura per le cuffie ti consente di collegare il telefono e goderti la musica in movimento a mani libere.

✈【Dettagli raffinati e design conveniente】La parte posteriore dello questo zaini da viaggio è progettata con una cinghia per il bagaglio in modo da poter fissare lo zaino sulla valigia, per rendere il tuo viaggio confortevole.Ergonomia e spallacci imbottiti regolabili, può alleviare efficacemente la pressione della spalla, così comodo da trasportare.

✈【Antifurto & Sicurezza】Questo zaino per computer con un blocco password (Nota: non impostare la password prima di leggere le istruzioni) e doppie cerniere in metallo, protegge portafoglio e altri oggetti all'interno del ladro e offre uno spazio privato. Le tasche RFID con protezione dell'identità proteggono la data codificata sulla maggior parte degli identificativi, delle carte di credito e dei passaporti.

✈【Materiale di qualità premium】 Questo elegante zaino per laptop è realizzato in tessuto idrorepellente di alta qualità e resistente. Perfettamente adatto come borsa da viaggio d'affari, zaino da viaggio all'aperto, borsa da campeggio o zaino per laptop / università per uomo e donna. Forniamo garanzia di qualità e servizio di rimborso. In caso di domande, ti preghiamo di contattarci, ti risponderemo entro 24 ore.

Besttravel Zaino PC Portatili,Zaino con tasca antifurto Impermeabile Zaino per Laptop con Porta USB,Zaino per Computer Affari da 15.6 Pollici Notebook,Zaino Lavoro Uomo per Casual Scuola,Nero

29,99 € disponibile 2 new from 29,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ 【USB e EARPHONE PORT DESIGN】 La porta USB integrata è comoda per ricaricare il tuo cellulare tramite la banca di alimentazione collegata (ti preghiamo di notare che devi preparare la tua power bank). Il design jack per cuffie per ascoltare musica ti aiuta a rilassarti mentre viaggi .

★ 【FUNZIONALE E SICURO】 Zaino per laptop con tasca antifurto nascosta sul retro per proteggere passaporto, portafogli, telefono e altri oggetti di valore in modo sicuro e pratico. La fascia da sole sugli spallacci facilita l'applicazione degli occhiali. La robusta cintura portabagagli ti consente di tirare valigia con una mano. Le maniche imbottite interne antiscivolo sono dotate di cinghie elastiche per il fissaggio del laptop e dell'iPad, che impediscono loro di scivolare e urtare.

★ 【LEGGERO E COMODO】 L'innovativo design del bilanciamento del peso ti fa sentire il 20% -25% in meno di peso. Ergonomia e spallacci imbottiti regolabili e manico robusto offrono un comfort di trasporto per un lungo periodo. Design in mesh spugna traspirante della schiena e cinghie, allevia lo stress della spalla, e mantiene fresco a lungo portare avanti. Molto adatto per la scuola, università, lavoro quotidiano, affari, viaggio, campeggio, escursioni e vita quotidiana.

★ 【MULTI-COMPARTMENT& TASCHE】 Questo zaino da 16,9 x 12,6 x 6,7 pollici (LxWxH) è costruito con un comparto dedicato per laptop da 15,6 pollici. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per libri, raccoglitori, file A4 e altre necessità quotidiane. Numerose tasche funzionali separabili rendono sicuro e organizzato tutto il tuo equipaggiamento al suo posto. Scomparto interno con tasca porta penna per rendere gli accessori per la scuola organizzati e facili da trovare.

★ 【ALTA QUALITÀ E GARANZIA】 Questo zaino è realizzato in tessuto oxford resistente all'acqua, antigraffio e antistrappo e in pelle sintetica microfibra traspirante e resistente all'usura. Con cerniere lisce su due lati e cuciture rinforzate per una durata duratura.

Vodlbov Zaino PC Portatili, zaino antifurto impermeabile Zaino Laptop Con porta USB, Zaino per Computer Affari da 17 Pollici Portatile Notebook,Zaino Lavoro Uomo Donna per Casual Scuola Viaggio,Nero

46,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤【GRANDE CAPACITÀ】Le dimensioni esterne dello zaino per laptop sono 46*31*18cm (18,1*12,2*7,1 pollici), si applica a computer fino a 17 pollici,nonché 15.6 pollici,15 pollici,14 pollici e 13 pollici. il peso è di circa 1,14 kg. Ci sono 3 tasche principali e 9 piccole tasche per laptop, iPad, vestiti, libri, raccoglitori, file A4, penne, portafogli, chiavi, ombrelli, bollitori e altre necessità quotidiane. Mantieni tutto organizzato e facile da trovare.

❤【Qualità eccellente e ottima fattura】Realizzato in tessuto jacquard Oxford impermeabile, resistente all'abrasione, antigraffio e traspirante. La trama del tessuto è morbida e delicata, la moda di fascia alta e il tessuto ha una resilienza automatica, che non è facile lasciare pieghe. Con l'ultima cerniera a due vie impermeabile e antideflagrante di alta qualità, puoi proteggere i tuoi bagagli anche se piove improvvisamente. Cerniere lisce e cuciture rinforzate per una maggiore durata.

❤ 【Design della porta USB e del jack per cuffie】 questo zaino da uomo ha una porta di ricarica USB esterna, un jack per cuffie e un cavo di ricarica interno. Per caricare il tuo cellulare, iPad o altri dispositivi, devi solo collegare la porta USB alla power bank interna (escluso power bank) di questo zaino per PC da 17 pollici. Il jack per le cuffie per ascoltare la musica è progettato per aiutarti a rilassarti mentre sei in movimento.

❤【Multi-funzione, sicurezza, antifurto】 Ci sono borse antifurto nascoste sul retro dello zaino per laptop, che possono proteggere passaporti, portafogli, telefoni e altri oggetti di valore in modo sicuro e pratico. Le tasche frontali e laterali dello zaino hanno cinturini riflettenti per garantire la sicurezza di uscire di notte. Lo scomparto del computer è dotato di una fascia elastica antiscivolo per fissare il computer. Puoi anche mettere lo zaino sulla valigia per risparmiare manodopera.

❤【Leggero e confortevole】 Il design ergonomico, la tracolla a forma di S regolabile e l'impugnatura morbida e robusta assicurano un uso confortevole a lungo termine. Gli spallacci e la schiena sono realizzati con una spugna in mesh 3D traspirante che assorbe e distribuisce rapidamente umidità e sudore,allevia lo stress della tua spalla e mantiene fresco per molto tempo avanti.Ideale per scuola, università, lavoro, affari, tempo libero, viaggi, vacanze di fine settimana, campeggio, shopping, ecc. READ Guida definitiva per acquistare una eastpak zaino nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Top Zayn | Zaino Uomo, Zaino Porta Pc Tablet Lavoro, Sportivo, Zainetto Uomo Porta Pc 15.6/17' Tablet 10.5', Antifurto Impermeabile,porta Usb Cuffie. Scuola Business, Viaggio,Aereo Nero.

15,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ QUALITÀ & SICUREZZA AFFIDABILE: Design unico nel suo genere, impermeabile e compatto. Grazie alle sue imbottiture ergonomiche, non avrai più problemi alla schiena e potrai portare il tuo zainetto lavoro uomo da viaggio. Cosa aspetti ancora?

✅ ZAINO INTELLIGENTE: Zaino porta pc intelligente: grazie al suo sistema di sicurezza con il lucchetto viaggio, sarà difficile aprirlo. Non rischierai di aver paura di viaggiare, perché finalmente avrai la sicurezza che hai sempre desiderato!

✅ GRANDE CAPIENZA: Questo zaino uomo sportivo lavoro con 3 tasche principali e 7 piccole tasche interne, può ospitare un laptop da 13, 14, 15.6, 17 pollici e molto altro ancora. Trova facilmente quello che vuoi nel tuo nuovo TOP Zayon per uomo.

✅ MATERIALI PREGIATI: Abbiamo realizzato la maggiore qualità possibile per i nostri zaini. Entrambi i lati della tracolla hanno un design tascabile. All'interno della borsa potrai inserire libri ed anche computer di varie dimensioni. Cosa aspetti?

✅ USB, MUSICA: Scopri TOP Zayn per l'utilizzo dell'uscita slot di ricarica USB: offre la possibilità di caricare il telefono mentre si cammina. La fessura per le cuffie inoltre, ti consente di collegare il telefono e goderti la musica dove vuoi.

Samsonite CC8x19005 Zaino Porta PC

2 used from 28,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Linea morbida, sottile e leggera, design moderno e un'organizzazione interna adatta a soddisfare ogni tipo di esigenza

Con i suoi colori vibranti e le sue funzionalità business è l'accessorio per chi è sempre in movimento

Tessuto a due toni con dettagli arancio e logo Samsonite in metallo

Spallacci ergonomici

XQXA Zaino PC Portatili,Zaino antifurto Impermeabile Zaino per Laptop con Porta USB,Zaino per Computer Affari da 15.6 Pollici Notebook,Zaino Lavoro Uomo per Scuola Viaggio

Porta USB e cuffie: con design con porta USB, questo zaino per laptop è comodo per ricaricare il telefono tramite la batteria esterna collegata (si prega di notare che è necessario preparare la propria power bank). Presa per cuffie per ascoltare la musica che ti aiuta a rilassarti durante la guida.

Materiale resistente e solido: questo zaino per computer portatile da uomo è realizzato in tessuto Oxford impermeabile, antigraffio e antistrappo. Ideale come borsa da lavoro professionale da ufficio, con ricarica USB, per ragazzi, ragazze, adulti.

Sicurezza e mani libere: lo zaino antifurto con tasca posteriore nascosta antifurto, protegge il passaporto, il portafoglio, il telefono cellulare e altri oggetti di valore in modo sicuro e pratico. Le robuste cerniere in metallo si chiudono e si aprono senza problemi e garantiscono un uso duraturo nella vita quotidiana.

Leggero e confortevole: il design a rete in schiuma a rete traspirante sulla schiena e sulle spalline, il che significa che è più comodo da indossare e allevia lo stress sulle spalle. Offre alla schiena un comfort molto imbottito. Adatto per scuola, università, gite nel fine settimana, viaggi occasionali, palestra, lavoro, viaggi, campeggio ed escursioni.

Zaino Laptop Donna, LOVEVOOK Impermeabile Zaino porta PC 15.6 Pollici, Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio, Vino Rosso

39,99 € disponibile 2 new from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTI BORSE: 42x30x14 cm, questo zaino per laptop ha una grande capacità con molti scomparti, informazioni dettagliate possono essere viste nella foto, è adatto a scuola, università, viaggi, lavoro e così via.

IMPERMEABILE: questo zaino business realizzato in tela di alta qualità, è resistente ai graffi, resistente e impermeabile, quando piove le cose nella borsa non si bagnano.

CON CONNESSIONE DI RICARICA USB: questo zaino uni ha una connessione USB, quindi puoi mettere power bank nello zaino e usare il tuo cellulare durante la ricarica.

FACILE DA VIAGGIARE: sul retro dello zaino da donna è presente una cinghia che consente di fissare lo zaino a una valigia trolley.

SERVIZIO CLIENTI: Se non sei soddisfatto dei nostri prodotti, ti preghiamo di contattarci, rispondere entro 24 ore, tutti i bagagli hanno 12 mesi di servizio.

Samsonite XBR Laptop Zaino 17.3 Pollici, Poliestere, sistema di protezione Laptop PillowTM, Nero.29 Litri, 51 cm

117,43 € disponibile 2 new from 117,43€

1 used from 93,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Leggera, forte e resistente, funzionale

Esclusivo comparto per laptop Smart Fit adattabile alle diverse dimensioni di laptop

Nuovo sistema di protezione Laptop PillowTM con tecnologia Shock Absorbing

Tracolle e spallacci ergonomici, maniglie morbide al tatto

Dimensione ottima del laptop: 28 x 42 x 4.5 cm (⌀ 43.9 cm)

Xnuoyo Laptop Zaino Antifurto, 15,6 Pollici Laptop Impermeabile Borsa da Scuola Portatile con Porta USB di Ricarica Interfaccia Cuffie Zaino da Viaggio per Il Viaggio per Uomini Donne(Nero)

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Resistente e Confortevole: Realizzato in resistente tessuto ecologico oxford e pelle PU. Morbido rivestimento interno attorno ai compartimenti di nylon per proteggere il vostro computer portatile e altri oggetti. Il lato posteriore spallacci e viene fornito con un design imbottito, facile e comoda da portare durante tutto il giorno

Design Anti-Theft: Le doppie cerniere metalliche proteggono il portafoglio e altri oggetti all'interno dal ladro e offrono uno spazio privato, inoltre puoi aggiungere un lucchetto sulle cerniere per offrire una doppia protezione. Non devi preoccuparti che i ladri aprano facilmente lo zaino quando sei in viaggio o in fila

Built-In porta USB Di Ricarica Design: Con il built-in di progettazione porta di ricarica e tra cui un cavo di ricarica, si può facilmente e comodamente ricaricare il telefono, tablet e altri dispositivi senza aprire la borsa. Inoltre, v'è una tasca per piazzare una banca di potere durante la ricarica. Porta di ricarica USB consente di caricare e giocare telefono allo stesso tempo quando si cammina. (Non incluso Banca di potere)

Portabilità e Convenienza: Offrendo comfort ergonomico e praticità di viaggio, questa borsa per laptop è dotata di una tracolla comoda per fissare lo zaino per laptop sul carrello del bagaglio, rendendo il viaggio e il viaggio più convenienti ovunque tu vada. Una maniglia superiore trasporto, una maniglia laterale trasporto, cinghie a doppio spalle e una tracolla regolabile sono anche presenti per offrire più opzioni e alleviare la pressione della spalla

Zaino Multiscomparto: 2 tasche principali, 6 tasche interne, 2 tasche anteriori e 1 tasca di carta, offrono spazio separato per laptop, telefono, iPad, chiavi, portafoglio, raccoglitore, libri, vestiti, bottiglie e altro ancora. 11,85 "L x 5,9" W x 17,3 "alta capacità si applica a computer fino a 15,6 pollici. Alta capacità 36L con speciale design di decompressione, facilita il trasporto dello zaino quando hai articoli fino a 33 libbre in borsa

Zaino Uomo, Zaino Porta PC 15,6 Pollici con Fessura Di Ricarica USB Zaino Lavoro, Impermeabile zaino scuola Superiore Università Multifunzione per Uomo & Donna - Nero

29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈ Zaino da viaggio da uomo con più di 10 tasche indipendenti per riporre e organizzare piccoli oggetti. 3 ampi scomparti principali con molte tasche nascoste offrono spazio per molte cose. Le tasche laterali offrono spazio per ombrelli o bottiglie d'acqua. Ideale zaino per gli studenti.

✈Dimensioni e materiale durevole: dimensioni dello zaino: 30 x 20 x 46 cm, capacità: 25 l, borsa imbottita per laptop per la maggior parte dei laptop da 13", 14", 15", 15,6" Zaino pc per ragazzi e ragazze, adolescenti, adulti, donne, uomini. Lo zaino business è realizzato in tessuto di poliestere di alta qualità con fodera ad alta densità per una migliore resistenza alla dentizione e all'acqua.

Besttravel Zaino Porta PC, Zaino PC Portatili con Anello antifurto.Zaino per Computer da 15.6 Pollici Notebook,Zaino per Laptop con Porta USB,Zaino Impermeabile da Uomo per Scuola,Lavoro o Viaggio

★【DIVERSI SCOMPARTIMENTI E TASCHE】Lo zaino è costruito con un comparto dedicato per laptop da 15,6 pollici. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per libri, raccoglitori, fogli A4 e altre necessità quotidiane. Numerose tasche funzionali separabili rendono sicuro e organizzato tutto il tuo equipaggiamento al suo posto. E’ presente, inoltre, una tasca porta penna per rendere gli accessori per la scuola organizzati e facili da trovare

★【PORTA USB】 La porta USB integrata è comoda per ricaricare il tuo cellulare tramite una qualsiasi power bank che potrai riporre all’interno dello zaino (ti preghiamo di notare che devi preparare la tua power bank), affinché tu possa rendere il tuo viaggio più semplice e completo

★【ALTA QUALITÀ】Lo zaino è realizzato in tessuto Oxford 600D impermeabile e resistente agli schizzi (non è consigliata l'esposizione a forti piogge o getti d’acqua diretti). Le cerniere sono lisce sui due lati e le cuciture sono rinforzate per una maggiore durata nel tempo

★【LEGGERO CONFORTEVOLE】 Lo zaino si presenta molto ergonomico grazie agli spallacci imbottiti regolabili.Il manico robusto offre un maggior comfort per il trasporto.Lo schienale invece è realizzato in una speciale spugna traspirante che permette di mantenere fresca tutta la schiena.Molto adatto per la scuola,università, lavoro quotidiano,affari,viaggio,campeggio,escursioni e vita quotidiana

BIGFOX Zaino Uomo, Zaino PC Portatile 15.6 Pollici Zaino Impermeabile, Zaino per Laptop con Porta di Ricarica USB, Zaino da Viaggio, Zaino Lavoro Uomo per Universita Scuola Viaggio, Nero (black)

Grande Capacità e Tasca Multipla: Le dimensioni esterne dello zaino per laptop sono 28*12*41cm (l*w*h); Capacità: 20L(Max). 1 scomparto imbottito per computer portatile può contenere un laptop da 14 a 16 pollici, e lo scomparto principale dello zaino scuola può contenere libri, raccoglitori cartelle, vestiti, ecc. Con 4 piccole tasche interne per penne, portachiavi, cellulare ecc. 1*Scomparto anteriore, 1*Tasca laterale anteriore con cerniera e 1*Tasche in destra adatta per ombrello compatto.

Design della porta USB: Questo zaino da viaggio con porta caricatore USB incorporato, offre un modo più conveniente per caricare il telefono mentre si cammina. Poiché la porta USB sullo zaino è rivolta verso il basso, non devi preoccuparti di bagnare la porta USB. (escluso power bank e cable usb)

Materiale di qualità: Zaino per computer è realizzato in nylon e fodera realizzato in poliestere, resistente all'abrasione, antigraffio e traspirante. Perfettamente adatto come borsa da viaggio, zaino per laptop / università per uomo e donna.

Leggera, Confortevole e Durevole: Comodi spallacci in rete traspirante con spugna può alleviare efficacemente la pressione della spalla. l'impugnatura morbida e robusta assicurano un uso confortevole a lungo termine. Ed è un regalo ideale per genitori, amici, figli. READ Guida definitiva per acquistare una zaino scuola nel 2022 - I migliori 40 compilati!

marcello Zaino Uomo Zaino per PC Portatile,Zaino Porta PC Impermeabile,Zaino Antifurto per Laptop,Zaino per PC 15,6 Pollici,Zaino Lavoro con Caricatore USB Jack per cuffie (Nero, 15,6 Pollici)…

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【USB CHARGING PORT DESIGN】: Offre un modo più comodo e più semplice per caricare il telefono, il tablet e altri dispositivi elettronici; Basta collegare la power bank al cavo di ricarica interno, quindi inserire la porta USB per collegare il dispositivo.

【DIMENSIONI】: Lo zaino per laptop da viaggio 19 x 13 x 8 pollici si applica a computer fino a 15.6 pollici, nonché 15 pollici, 14 pollici e 13 pollici.

【TASCA MULTIPLA GRANDE PORTATA】:Lo zaino business laptop ha 3 tasche MAIN e più tasche interne INTERNE e 2 tasche SEALED SIDE, fornisce uno spazio separato per il tuo laptop, iPhone, iPad, penne, chiavi, portafoglio, libri, vestiti, bottiglie e altro. Facile trovare quello che vuoi.

【 CONFORTEVOLE / DUREVOLE】: Questo zaino da uomo è realizzato in tessuto Oxford resistente all'acqua e durevole con cerniere in metallo. Comodi spallacci in rete traspirante con abbondante imbottitura in spugna aiutano ad alleviare lo stress dalla spalla. Entrambi i lati della tracolla con design tascabile, possono appendere occhiali da sole e altri piccoli ciondoli. Questo libro borse per gli uomini Anche zaino per computer per le donne. Ed è un regalo ideale per uomini donne.

【Situazioni】: 3 grandi scomparti e altri piccoli sacchetti sono adatti per computer, libri, documenti, documenti, ecc. È l'ideale per il tuo lavoro e lo studio. Sarebbe anche molto comodo da portare in viaggio d'affari.

LOVEVOOK Zaino Porta PC Donna, Zaino Antifurto Impermeabile Donna, Zaino per Laptop Portatile 15.6 Pollici, Zaino per Viaggi Affari, Grigio e Nero

36,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DIMENSIONI: 30 x 19 x 41, peso: 0,74 kg, Lo zaino computer può contenere laptop fino a 15,6 pollici.

PROTEZIONE DI SICUREZZA: Lo zaino da scuola per donna presenta uno scomparto imbottito per laptop che può fornire una buona protezione fisica al tuo laptop. La borsa antifurto sul retro è vicino alla porta di ricarica USB, quindi puoi inserire il telefono in carica mentre cammini.

DESIGN MULTI-TASCHE: il design multi tasche interno rende lo zaino per laptop più organizzato. Questo zaino da donna ha un'organizzazione sufficiente per mantenere le tue cose belle. Questo zaino per laptop ti consente di organizzare chiaramente ogni cosa in cui fai escursioni.

DUREVOLE E CONFORTEVOLE: lo zaino per laptop è realizzato in robusto materiale di nylon.Il design della tracolla in rete consente una circolazione d'aria sufficiente intorno alle spalle per mantenerlo fresco mentre cammini. Sul retro dello zaino da donna è presente una cinghia che consente di fissare lo zaino a una valigia trolley.

Questo elegante zaino è perfetto per l'università, i viaggi, gli affari, l'uso quotidiano e le attività all'aperto. Questo è uno zaino ideale per studenti delle scuole superiori e universitari, infermieri, medici, insegnanti e altri uomini d'affari. Questo è un bel regalo per donne, madre, ragazze, amici

KROSER Zaini per PC Portatili Zaino per Laptop da 15,6 Pollici Zaino per Computer Portatile Scuola in Nylon Impermeabile alla Donne Moda Zaino Casual con Porta USB per Viaggi/Affari/Uomini-Nero

【VANO MULTIFUNZIONALE】Spaziosi scomparti e tasche offrono spazio separato per computer, iPad, file A4, portafoglio, vestiti e altro ancora. Le tasche frontali con cerniera possono contenere alcuni oggetti piccoli ma di uso comune. Due tasche laterali possono contenere ombrello, tessuto, ecc.

【DESIGN USB ESTERNO】Porta USB integrata per l'uso quotidiano (escluso power bank)

【Durevole e confortevole】 l'hardware e le cerniere di alta qualità assicurano un effetto visivo e di utilizzo straordinario. Le maniglie in pelle vintage si abbinano bene al design classico. Leggero in molte occasioni: perfetto per la scuola, i viaggi, gli affari, l'uso quotidiano e le attività all'aperto.

【GRANDE CONVENIENZA】Una cintura per i bagagli ben annodata è abbastanza comoda per fissare lo zaino per laptop sul carrello del bagaglio, rendendo il viaggio e il viaggio più convenienti ovunque tu vada

Samsonite GuardIT 2.0 - Zaino Porta PC.17.3 Pollici (48 cm - 27.5 Litri), Nero (Black)

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Zaino porta PC 17.3 pollici: 32 x 20.5 x 48 cm, 27.5 Litri, 0.82

Interessante mix di 2 diversi poliesteri

Smart Sleeve in tutti i modelli

Tasca morbidamente foderata per occhiali da sole, biglietti e altri effetti di piccole dimensioni

Organizzazione interna ridisegnata per un elevato adattamento ai dispositivi elettronici di ultima generazione

Amazon Basics - Zaino per computer laptop con spallacci imbottiti e scomparti per tenere in ordine penne, chiavi, cellulare, adatto per la maggior parte dei computer da 17 pollici/43 cm (nero)

38,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande zaino multitasca, con tasca imbottita per computer portatili; ideale per la maggior parte dei laptop da 17” (43 cm). Lo zaino è inoltre dotato di una tasca TechSpot per il tuo tablet

Tasche laterali a rete per bottiglie d'acqua

Scomparti organizzativi per penne, chiavi e cellulare

Dimensioni interne: 30,5 x 11,5 x 44,5 cm (L x P x A); dimensioni esterne: 38 x 17,8 x 48.3 cm (L x P x A)

Tasca imbottita per computer con accesso posteriore; ideale per la maggior parte dei computer da 15” (dimensioni massime: 39,4 x 27,3 x 4,6 cm)

HEROIC KNIGHT Zaino Uomo Impermeabile per PC Portatile con Porta USB Zaino Laptop da 15.6 Pollici Ultraleggero Notebook Computer Zaino Lavoro Uomo per Uffico Università Scuola Viaggio Business-Nero

Design multifunzione:La tasca per laptop*2, tasca a rete *4, tasca normale*4. Tasca con zip di accesso rapido nella parte anteriore. La tasca per laptop si adatta a Macbook/Laptop 13'' 14'' 15'' e 15.6''. Comode tasche principali per iPad, caricatore, libri, ecc. Le tasche interne tengono il tuo portafoglio, cellurare, penne. La tasca frontale con cerniera e la tasca per monete della tracolla tengono il tuo carta e le chiavi . Tenere il vostro appartiene organizzato e più facile da trovare.

Impermeabile e antiurto - La zaino pc è fatta di nuovo tessuto Oxford che è ultraleggero, resistente all'acqua, durevole, garantisce un uso sicuro e duraturo. Lo zaino sottile da uomo ha una cintura interna antiurto per fissare il tuo laptop e iPad, impedendo loro di scivolare e urtare. La laminazione EVA sul retro dello zaino è antiurto, per proteggere il vostro computer portatile, oggetti preziosi ipad e altro ancora.

Design della Porta USB-Questo zaino università con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato,permettendoti di caricare il tuo cellulare, iPad, laptop e altri dispositivi elettronici.(Attizione: è necessario preparare prima la tua power bank)questo zaino scuola ti offre un modo conveniente per caricare il tuo telefono senza aprire lo zaino da viaggio

Pieghevole e Adatto Occasione - Lo zaino computer mantiene sempre la forma perfetta, non importa come lo pieghi, non lascerà un segno.Questo zaino laptop ha un design semplice e elegante ed è abbastanza versatile per tutte le occasioni.Perfetti per viaggi d'affari, fughe del fine settimana, università, shopping e altre attività all'aperto nella vita quotidiana.

Samsonite XBR -XBR ZAINO PORTA PC 15.6 Pollici Nero (Black) 48 x 37.5 x 25 cm

143,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Leggera, forte e resistente, funzionale

Esclusivo comparto per laptop Smart Fit adattabile alle diverse dimensioni di laptop

Laptop Pillow con tecnologia Shock Absorbing

Tracolle e spallacci ergonomici, maniglie morbide al tatto

Zaino Uomo 17 Pollici Grande 50L Impermeabile Zaino Porta PC Lavoro Antifurto Zaino Laptop Computer Notebook Borse Zaini per PC Portatili con Caricatore USB per Viaggio Ufficio Scuola Regalo - Nero

APPROVATO TSA E MULTIUSO - Comodo al Checkpoint, lo zaino extra large può essere aperto liberamente di 90-180 gradi per passare rapidamente attraverso la sicurezza dell'aeroporto e mantenere gli oggetti in ordine, progettato esclusivamente per i viaggi in aereo. Il grande zaino è perfetto per attività indoor/outdoor. Servito come una grande borsa per laptop, un grande zaino da scuola per ragazzi adolescenti, un grande zaino da lavoro, una borsa da lavoro.

DIMENSIONI E MATERIALE DUREVOLE - Dimensioni della borsa per laptop da uomo grande: 19,7x15,7x10,2, perfetta da mettere sotto il sedile in aereo quando si è in viaggio o in viaggio d'affari. Capacità: 50 litri, scomparto imbottito separato per laptop per 13,14 , 15,15.6 e laptop fino a 17,17,3 pollici. Lo zaino per laptop intelligente realizzato in tessuto di poliestere di alta qualità con fodera in nylon ad alta densità per una migliore resistenza agli strappi e all'acqua e zaino resistente.

PRATICO E CONVENIENTE - Lo zaino per laptop con ricarica USB con cavo di ricarica integrato offre un modo conveniente per caricare il telefono e altri dispositivi elettronici mentre si cammina. Inoltre, la cinghia per il bagaglio consente allo zaino di adattarsi al bagaglio/valigia, far scorrere il tubo della maniglia verticale del bagaglio per un trasporto più facile . Con una tasca antifurto nascosta sul retro proteggi i tuoi oggetti di valore dai ladri.

TRASPIRANTE E CONFORTEVOLE - Il pannello posteriore con imbottitura in spugna multistrato di questo zaino tecnologico aiuta la convezione dell'aria, la ventilazione e l'eliminazione del calore. Comodi spallacci larghi in rete traspirante con abbondante imbottitura in spugna aiutano ad alleviare lo stress dalla spalla. Buona scelta di zaini per la scuola per ragazzi, zaino da lavoro per uomo, borsa da lavoro per uomo e donna e zaino per laptop da uomo.

Xnuoyo Laptop Zaino Antifurto, 15,6 Pollici Laptop Impermeabile Borsa da Scuola Portatile con Porta di Ricarica USB e Porta per Auricolari Zaino da Viaggio di Lavoro per Ragazzi/Ragazze/Uomini/Donne

【Design della Porta USB & Auricolari】Con il design della porta USB, questo zaino per laptop business Xnuoyo è comodo per caricare il tuo cellulare dalla power bank connessa (tieni presente che devi preparare la tua power bank). Il design delle cuffie per ascoltare musica ti aiuta a rilassarti mentre viaggi

【Comodo e di Alta Qualità】Il nostro zaino da lavoro è realizzato in tessuto oxford 1680D antigraffio e antistrappo. L'intero pezzo di pelle PU nella parte anteriore dello zaino lo rende più bello e alla moda. Con cerniere lisce a doppia faccia e cuciture rinforzate per una lunga durata. Il sistema posteriore e la tracolla adottano materiale in mesh traspirante, mantengono la schiena asciutta anche se utilizzata a lungo

【Durevole e Multiuso】Le articolazioni della spalla e dell'impugnatura sono realizzate con cuciture in grassetto per renderlo più robusto. Le due maniglie spesse sono comode per il trasporto a lungo. Tasca interna per PC dotata di cuscino per ridurre l'impatto dall'interno e dall'esterno dello zaino del notebook e proteggere bene il laptop. Un ottimo compagno per scuola, università, weekend, viaggi occasionali, palestre, lavoro quotidiano, affari, viaggio, campeggio, trekking ed ecc.

【Approvato dalla TSA e Antifurto】Al checkpoint, questo zaino si sviluppa liberamente 0-180 gradi rendendo rapidamente te e il tuo bagaglio attraverso la sicurezza dell'aeroporto e mantenendo in ordine altri oggetti. Inoltre, la tasca laterale elastica nascosta ti darà più spazio per mettere l'ombrello o la bottiglia d'acqua e può essere ripiegata facilmente. La tasca antifurto posteriore è anche comoda e sicura per te

Xnuoyo Laptop Zaino Antifurto, 17.3 Pollici Resistente all'Acqua Zaino Porta PC con Porta USB di Ricarica Interfaccia Cuffie Zaino da Viaggio per Il Viaggio per Notebook Tablet da 12-17 Pollici, Nero

43,99 € disponibile 2 new from 43,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale di Alta Qualità & Durevole:I nostri zaini per laptop sono realizzati con Materiali tessili in poliestere e Oxford di alta qualità, resistenti all'acqua, resistenti all'abrasione, antistrappo, antiruggine e con cerniere in metallo antigraffio, che garantiscono un uso sicuro & a lungo termine ogni giorno

Design Anti-Furto & Riflessione Notturna:Utilizzare un blocco di codice fisso e una cerniera in Metallo Resistente per proteggere i vostri oggetti di valore all'interno. Non è necessario preoccuparsi di rubare facilmente per aprire lo zaino quando viaggi o ti alleni.Materiale riflettente notturno fluorescente sulla parte anteriore del cinturino e dello zaino per migliorare la sicurezza del decollo notturno

Un Sacco di Spazio di Archiviazione & Tasche:Uno scomparto per notebook separato contiene un laptop da 17 pollici e un MacBook / laptop da 15.6 pollici, 15pollici, 14 pollici e 13pollici. Una scatola spaziosa per le necessità quotidiane, ganci offshore chiave e accessori elettronici high-tech.Le prime due partizioni rendono più semplice la ricerca del tuo progetto. Ci sono due tasche su entrambi i lati dello zaino con una bottiglia d'acqua o altre cose da conservare

Porta di ricarica e porta per cuffie USB: puoi connetterti a smartphone e cuffie grazie a cavi doppi incorporati, ti consente di ascoltare la musica mentre sei in movimento e caricare il tuo telefono cellulare a mani libere con la tua power bank all'interno dello zaino. Il nostro zainetto per laptop per uomo e donna può funzionare come zaino da lavoro, zaino, borsa per computer, borsa da viaggio, borsa da scuola, zaino universitario

Design Ergonomico di Decompressione:Il pannello posteriore ergonomicamente sagomato offre ulteriore supporto per la schiena e comfort, riducendo il carico sulla schiena e facilitandone il trasporto a lungo. Lo zaino ha una fibbia fissa: quando porti molte cose pesanti, la cinghia non si allenta facilmente READ Guida definitiva per acquistare una tracolla uomo nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Della Gao Zaino Antifurto Zaino Porta PC Uomo Lavoro Impermeabile USB Zaini Laptop 17.3 Pollici Computer Notebook Portatile Borsa Multifunzionale Casual Viaggio Bussiness Nero

37,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈GRANDE CAPACITÀ - Lo zaino da viaggio per uomo possiede più di 20 tasche indipendenti per un grande spazio di archiviazione e organizzazione per piccoli oggetti. 3 spaziosi compartimenti principali con molte tasche nascoste possono ospitare un sacco di cose come forniture per il college, accessori da viaggio, vestiti, articoli di cancelleria, notebook, TASCA ZIP profonda laterale per un accesso facile.

✈DIMENSIONE E MATERIALE DUREVOLE - Dimensioni dello zaino college extra large: 12,6 * 7,8 * 19,6 (pollici), Capacità: 45L, scomparto per laptop separato imbottito adatto alla maggior parte dei laptop da 13, 14, 15, 15,6, 16, 17 e fino a 17,3 pollici / Ipad / Computer. Lo zaino per computer business realizzato in tessuto di poliestere di alta qualità antiurto con fodera in nylon ad alta densità per una migliore TEAR & WATER RESISTANT.

✈Antifurto e SICURO - Incluso un BLOCCO COMBINAZIONE PROTEFE ANTIFURTO e DOPPIA CERNIERA MENTALE, protegge il portafoglio e gli altri oggetti all'interno del ladro e offre uno spazio privato.

✈PORTA DI CARICA USB E LUCE NOTTURNA RIFLETTENTE - Con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato all'interno, questo zaino USB ti offre un modo più comodo per caricare il telefono mentre cammini. Il design NIGHT LIGHT REFLECTIVE sulla parte anteriore dello zaino manterrà tutto gli utenti sono al sicuro quando usano lo zaino nella notte o nella zona scura.

✈TRASPIRANTE E CONFORTEVOLE - Il pannello posteriore in mesh imbottito e traspirante di questo zaino da computer aiuta a convogliare, ventilare ed eliminare il calore. Comodi e ampi spallacci in mesh traspirante con abbondante spugnetta aiutano ad alleviare lo stress della spalla. Premium bookbags per uomo anche zaino da scuola per ragazzi adolescenti.

Mixroom Zaino Laptop Borsa per PC Portatile porta Computer Custodia Notebook 15.6" Con Attaco USB Colore Nero

❤ 【Porta USB per la ricarica】 Lo zaino ha una porta di ricarica USB esterna e un cavo di ricarica interno, è comoda per ricaricare il tuo cellulare dove e quando vuoi (ti preghiamo di notare che devi preparare la tua power bank).

❤【Multi-scomparti】 Può contenere molti oggetti, avendo 3 tasche frontali con la chiusura a cerniera, uno scomparto principale grande, contenente delle taschine per piccoli oggetti, e una tasca imbottita per laptop o tablet, dotata di una fascia adesiva per il fissaggio, questo impedisce il dispositivo di scivolare e di urtare.

❤【Leggero e confortevole】 L'innovativo design ergonomico ti fa sentire il 20% in meno di peso. Gli spallacci a forma di S regolabile e una impugnatura morbida e robusta assicurano un uso confortevole a lungo termine. Questi spallacci sono stati realizzati con una spugna in 3D traspirante che assorbe e distribuisce rapidamente umidità e sudore, alleviando lo stress delle tue spalle e li mantiene fresco.

❤【Spazioso】 Le dimensioni esterne dello zaino per laptop sono 40*28*12cm. Comodissimo per viaggi lunghi, ideale anche per la scuola, università, lavoro, affari, tempo libero, campeggio, shopping, ecc.

HP - PC Prelude Zaino, Tasca Protettiva Imbottita dedicata per PC Notebook e Tablet fino a 15.6" (39,62 cm), Elegante, Leggero e Resistente, Spallacci Imbottiti, Tessuto Impermeabile, Grigio

24,59 € disponibile 25 new from 17,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità: con PC Notebook e Tablet fino a 15.6" (39,62 cm)

Tasca Protettiva Imbottita dedicata per Laptop

Tessuto: Impermeabile

Design: Elegante, Leggero e Resistente, con Spallacci Imbottiti

Dimensioni: 31 x 10,5 x 45,5 cm

Gimars UPGRADE Design 3 in 1 Zaino Messenger Bag per Computer Portatile da 15.6"Borsa a Tracolla Uomo con Presa USB Antifurto Multifunzionale per Università Scuola Business Viaggio Aereo

36,99 € disponibile 2 new from 36,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 Modalità Personalizzate da Indossare--Zaino, borsa a tracolla e borsa a mano grazie al design convertibile della borsa.L’aspetto elegante e semplice adatta sia alla occassioni formali che informali. Spazio generoso contiene 2 scomparti principale, 1 scomparto frontale, varie tasche interne per raccogliere portafoglio, penne, occhiali vestiti ecc, un portachiavi integrato facilita la conservazione di chiavi. Lo zaino apre a 180° e resta chiuso solo il fondo in pelle.

Porta USB e Portachiavi Integrati--Grazie al design di ricarica integrato, si può caricare il cellulare, tablet e altri dispositivi facilmente senza aprire lo zaino, basta collegare il power bank via la porta USB. Inoltre, all’interno del compartimento c'è una tasca per appoggiare il power bank, quindi comodo, facile, ordinato ed elegante.

Design UPGRADE Pratico e Comodo+ 2 PAIA di Spallacci — Forniamo due paia di spallacci regolabili da cambiare. Una top maniglia, una maniglia laterale forniscono un comfort ergonomico e praticità di viaggio,le bretelle sono regolabile e possono essere unite per diventare una cinghia monospalla o essere sganciate trasformando lo zaino in una borsa da mano. Fibbie in plastica ABS aiutatno a fissare meglio la lunghezza impostate sulle bretelle rispetto a quelle in metallo.

Durevole e Pratico--Nostro zaino multifunzionale 3 in 1 è stato realizzato in nylon di alta densità e qualità che è abbastanza impermeabile per le piccole pioggie(non si consiglia di lasciare lo zaino sempre nell’acuqa né pioggia), mentre è efficacemente resistente sia ai graffi garantendovi una lunga durata dell’utilizzo. Carico massimo consigliato: 7KG.

Le Parole che Vogliamo Dire su La Versione Upgrade-- Come tutte le cose che capitano per la prima volta, gli errori ci stanno sempre, Durante questo periodo di vendita, basando sui feedback di clienti cerchiamo sempre di migliorare lo zaino. Per questa versione abbiamo migliorato la lunghezza di tracolla, le cerniere, il tessuto, i moschettoni, aggiunta pure un paia di spallacci in ricambio. Speriamo che questi lavori potranno essere apprezzati da voi.

