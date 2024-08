Hillary Clinton dice che è ora che Kamala Harris frantumi il “soffitto di vetro”

Durante la corsa presidenziale del 2016, la signora Clinton è stata vittima di molti ostacoli simili. Ha dovuto affrontare una raffica di critiche per il suo aspetto, il suo vestito e la sua voce.

È arrivata alla corsa con più “bagaglio” rispetto al candidato medio, ha detto Deloris Hudson, rappresentante del DNC nell’Ohio.

Gli elettori hanno giudicato la signora Clinton non solo in base alle sue credenziali e ai precedenti come segretaria di stato, ma anche in base al suo rapporto con suo marito, l’ex presidente Bill Clinton, ha detto la signora Hudson.

La signora Hudson ha detto che molte donne hanno giudicato la signora Clinton per essere rimasta con suo marito dopo che suo marito aveva una relazione con la collaboratrice della Casa Bianca Monica Lewinsky.

“Una volta avvenuta la relazione, molte donne si sono chieste: ‘È una donna più forte perché è rimasta con il suo uomo?'”, ha detto la signora Hudson.

Ma alla fine, la sconfitta della Clinton contro Trump nel 2016 ha scatenato marce di donne in tutto il paese e ha spinto le candidate a registrarsi per candidarsi alle elezioni nel 2018. Ora, secondo il Pew Research Center, il 28,5% dei membri della Camera dei Rappresentanti sono donne, rispetto al solo 19,1% del 2017.

Nel frattempo, negli ultimi dieci anni, secondo i dati del National Opinion Research Center dell’Università di Chicago, la percentuale di americani che credono che gli uomini siano più adatti alla politica rispetto alle donne è costantemente diminuita.

Dopo diverse elezioni, la signora Harris non ha dovuto affrontare la stessa pressione della signora Clinton affinché fosse “tutto per ogni donna”, ha detto la signora McMorrow.

“Da allora, abbiamo visto più donne correre e vincere a tutti i livelli, il che ci consente maggiore libertà e flessibilità”, ha affermato.