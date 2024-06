I Panthers hanno sconfitto i Rangers in Gara 6 per raggiungere le finali della Stanley Cup

La Florida, che la scorsa stagione ha perso contro i Vegas Golden Knights in cinque partite, affronterà gli Edmonton Oilers o i Dallas Stars. Edmonton guida la serie 3-2 in 7.

“L’anno scorso siamo arrivati ​​a questo punto ed è stato fantastico”, ha detto il capitano dei Panthers Alexander Barkov. “Volevi fare tutto il possibile per tornare qui. Sappiamo tutti che non è un grosso problema, nemmeno un giorno. Devi iniziare a macinare in estate, in ritiro. … Avevamo tutti lo stesso obiettivo , per rimetterci in forma e ritornare Eccoci di nuovo

Sam Bennett e Vladimir Tarasenko hanno segnato, e Sergey Bobrovsky ha effettuato 23 parate per i Panthers numero 1 della Atlantic Division.

Artemy Panarin ha segnato e Igor Shesterkin ha effettuato 32 parate per i Rangers, che erano la testa di serie numero 1 della Metropolitan Division e hanno vinto il President’s Trophy come migliore squadra della NHL nella stagione regolare.

“Era difficile segnare e stavamo producendo la qualità che volevamo produrre”, ha detto l’allenatore del New York Peter Laviolette. “Lo sappiamo dalla strada. [Florida] Dal primo e secondo turno per finire la stagione. Non hanno rivelato molto. In definitiva, è qualcosa che siamo stati in grado di fare costantemente durante tutto l’anno. Controllare i punteggi, i giochi. Partite con un goal basso e un goal. In definitiva, trovare il prossimo obiettivo all’interno di una partita può essere diverso”.