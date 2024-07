Mentre l’incendio di Thompson si allontana, un altro incendio in California richiede l’evacuazione

Un altro incendio in rapido movimento è scoppiato in California, questa volta vicino alla città di accesso al Parco nazionale di Yosemite, provocando evacuazioni obbligatorie e chiusure temporanee delle strade.

Il French Fire è l’ultimo incendio scoppiato in California nel corso di una stagione degli incendi particolarmente pericolosa. Proprio questa settimana, 23 fuoco In tutto lo stato, alcune città hanno cancellato i fuochi d’artificio del 4 luglio. La maggior parte degli incendi attivi sono stati contenuti per almeno il 50% e non sono state segnalate vittime.