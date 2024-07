22 morti nel crollo di un edificio scolastico in Nigeria | notizia

Un portavoce della Polizia di Stato di Plateau ha detto che 132 persone sono state salvate e che i feriti sono in cura in vari ospedali.

Almeno 22 persone, compresi studenti, sono state confermate morte dopo il crollo di un edificio scolastico a due piani nella Nigeria centrale, hanno detto i funzionari, mentre i soccorritori cercavano più di 100 persone intrappolate tra le macerie.

L’edificio della Saint Academy nella comunità di Busa Fuji, nello stato di Plateau, è crollato venerdì, poco dopo che circa 15 persone, molte delle quali quindicenni, erano arrivate per le lezioni, hanno detto i funzionari sabato.

Inizialmente sono rimasti intrappolati tra le macerie 154 studenti, ma 132 di loro sono stati salvati e sono ricoverati per ferite in vari ospedali, ha detto in seguito il portavoce della polizia Alfred Alabo.

L’agenzia di stampa Associated Press ha citato Alabo che ha confermato la morte di 22 studenti. Un precedente rapporto dei media nigeriani affermava che almeno 12 persone erano state uccise.

L’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze della Nigeria (NEMA) ha dichiarato in un post su Facebook che 30 persone erano ricoverate in ospedale. L’operazione di salvataggio è terminata e il sito è stato distrutto.

I soccorritori hanno utilizzato macchinari pesanti per raggiungere le vittime e le immagini della scena mostravano persone radunate attorno a un edificio di cemento crollato e a mucchi di macerie.





Decine di abitanti del villaggio si sono radunati vicino alla scuola, alcuni piangendo e altri offrendo aiuto, mentre gli escavatori rimuovevano i detriti da una parte dell’edificio.

Una donna è stata vista gemere e cercare di avvicinarsi ai rottami mentre altri la trattenevano.

La NEMA ha affermato che il personale sanitario e di soccorso e le forze di sicurezza sono stati dispiegati sulla scena immediatamente dopo il crollo e stanno cercando gli studenti intrappolati.

“Il governo ha incaricato gli ospedali di dare priorità alle cure senza documentazione o costi per garantire cure mediche tempestive”, ha detto in una nota il commissario per l’informazione dello stato di Plateau, Musa Ashoms.

Il governo dello stato di Plateau ha attribuito la tragedia alla “struttura debole e alla posizione vicino alla riva del fiume” della scuola. Ha esortato le scuole che affrontano tali problemi a essere chiuse.

I crolli degli edifici sono diventati comuni nel paese più popoloso dell’Africa, la Nigeria, con più di una dozzina di incidenti simili registrati negli ultimi due anni.

Le autorità spesso attribuiscono la colpa di tali disastri alla mancata applicazione delle norme di sicurezza edilizia, all’uso di materiali da costruzione scadenti e alla scarsa manutenzione.

Nel 2021, almeno 45 persone sono state uccise quando un grattacielo in costruzione è crollato nell’esclusivo quartiere Ikoyi di Lagos, la capitale economica della Nigeria.

Nel 2022, almeno 10 persone sono rimaste uccise nel crollo di un edificio di tre piani nella zona Ebute-Metta di Lagos.

Dal 2005, almeno 152 edifici sono crollati a Lagos, secondo un ricercatore universitario sudafricano che studia i disastri edili.