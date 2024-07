L’ungherese Orban diventa globale come pacificatore senza un piano

Fonte immagine, @Il primo ministro Viktor Orbán Commenta la foto, Viktor Orban ha concluso il suo giro del mondo con Donald Trump, definendo la sua visita una “Missione di Pace 5.0”.

autore, Nick Thorpe

Ruolo, Corrispondente della BBC a Budapest

13 luglio 2024

Ma il primo ministro ungherese Viktor Orban non ha un proprio piano di pace, ma ha trascorso le ultime due settimane in un vorticoso tour di Kiev, Mosca, Azerbaigian, Pechino, Washington e persino Mar-a-Lago, in una missione individuale che ha fatto arrabbiare i leader dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.

“La pace non arriverà automaticamente nella guerra tra Russia e Ucraina, qualcuno deve farcela”, dice nei video che pubblica quotidianamente sulla sua pagina Facebook.

Johnson è stato aspramente attaccato da Bruxelles e Washington a causa della sua violazione dell’unità dell’Unione Europea e della NATO e del suo riavvicinamento a Vladimir Putin e al leader cinese Xi Jinping.

Pochi ne contestano la premessa centrale, ovvero che la pace non può essere raggiunta senza operatori di pace. Ma i suoi stretti rapporti economici con il presidente russo lo rendono vulnerabile alle accuse di agire come un burattino di Putin.

Il primo ministro ungherese, di destra, ha affermato che un cessate il fuoco legato a una scadenza precisa sarebbe un inizio.

“Non sto negoziando per conto di nessuno”, ha detto a Radio Ungheria durante una breve sosta a Budapest tra la visita a Volodymyr Zelensky a Kiev e la visita di Putin a Mosca.

Orban ha fatto visita al leader russo tre giorni dopo la sua visita a Kiev

Orban ha fatto seguito alla sua prima visita a Kiev dall’inizio della guerra con il primo viaggio di un leader dell’UE in Russia dall’aprile 2022. Questa visita al Cremlino ha chiaramente fatto arrabbiare i suoi partner europei.

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo composto da 27 governi dell’UE, ha affermato che la presidenza di turno non ha conferito alcun mandato per impegnarsi con la Russia a nome dell’UE.

Orban ha riconosciuto che era così, ma ha insistito: “Sto enunciando i fatti… sto facendo le domande”.

A Kiev ha posto “tre o quattro” domande al presidente Zelenskyj “perché possiamo capire le sue intenzioni, dov’è la linea rossa e i limiti fino ai quali può spingersi per la pace”.

Trump è stato generoso anche nel lodare altri due alleati, Xi Jinping e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

In un incontro con Erdogan al suo arrivo al vertice NATO di Washington, Trump ha parlato di lui come “dell’unico uomo che finora ha supervisionato un accordo tra Russia e Ucraina”, riferendosi all’accordo sui cereali del Mar Nero che non è più in vigore .

Il vorticoso tour di Orban è iniziato con una visita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 2 luglio.

“La Cina non solo ama la pace, ma ha anche portato avanti una serie di iniziative costruttive e importanti [for resolving the war]Lo ha affermato in una dichiarazione sul presidente Xi Jinping, secondo i media ufficiali cinesi.

In un’intervista, ha dichiarato che durante i quattro anni di mandato di Trump “non ha iniziato una sola guerra”.

È stato un viaggio straordinario sotto i riflettori internazionali per il leader di un piccolo paese dell’Europa orientale con una popolazione di 9,7 milioni di abitanti. Ma chi è il Paese che questo viaggio mira a impressionare e può avere qualche impatto?

Il target principale del suo messaggio è il pubblico locale.

Viktor Orbán ha avuto un anno relativamente brutto finora, perdendo due delle più importanti donne politiche del suo partito a causa di uno scandalo a febbraio e vedendo emergere il suo primo serio sfidante in più di un decennio: Peter Magyar.

A giugno, il partito Fidesz di Orban ha vinto alle elezioni europee con il 45%, contro il 30% del partito Tessa, fondato dall’ungherese tre mesi fa.

Ma ha perso più di 700.000 voti (uno su quattro) rispetto alle ultime elezioni parlamentari del 2022.

Per la prima volta non sembrava invincibile.

Quale modo migliore per mostrare agli ungheresi che il loro leader è ancora forte che sfilare su un palcoscenico globale, in un tour globale “per la pace”?

La sua missione era rivolta anche a un pubblico internazionale: nella settimana il suo nuovo gruppo Patrioti per l’Europa (PfE) al Parlamento europeo ha attirato 84 deputati provenienti da partiti per lo più di estrema destra in 11 paesi.

Il gruppo dei Patrioti per l’Europa è diventato il terzo blocco più grande in Parlamento, davanti al suo rivale, il gruppo dei Conservatori e Riformisti guidato dall’italiana Giorgia Meloni.

Gli Stati Uniti sono rimasti meno colpiti.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha dichiarato: “Naturalmente accogliamo con favore un’effettiva diplomazia con la Russia per chiarire alla Russia che deve rispettare la sovranità dell’Ucraina, che deve rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina. Ma non è affatto ciò che sembra questa visita. sono stati.”

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno accolto con favore la prima visita di Orban nella vicina Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala.

Il leader ungherese ha rivelato poco sul contenuto reale dei suoi colloqui a Kiev, Mosca o Pechino.

Una copia trapelata della sua lettera a Charles Michel, inviata dall’Azerbaigian, fornisce alcuni indizi.

Orban ha detto al presidente del Consiglio europeo che Putin è disponibile a un cessate il fuoco, a condizione che non dia all’Ucraina l’opportunità di riorganizzare il suo esercito in prima linea.

Tre giorni prima a Kiev, il 2 luglio, il leader ucraino aveva utilizzato un argomento simile, dicendo a Orban che i russi avrebbero abusato di qualsiasi cessate il fuoco per raggruppare le proprie forze d’invasione.

Orban sembra essere “sorpreso” che il presidente Zelenskyj creda ancora che l’Ucraina sia in grado di riconquistare il territorio perduto.

Vladimir Putin ha detto a Orban che “il tempo è al servizio delle forze russe”, secondo il messaggio trapelato.

Alcuni giorni dopo il suo arrivo a Washington, Orban ha pubblicato un altro video su Facebook, in cui affermava che avrebbe sostenuto che la NATO “deve tornare al suo spirito originale: la NATO deve raggiungere la pace, non le guerre attorno ad essa”.

A differenza dei suoi alleati della NATO, Viktor Orban vede la guerra di due anni e mezzo della Russia in Ucraina come una guerra civile tra due nazioni slave, prolungata dal sostegno americano a una di loro.

L’unica cosa su cui probabilmente sono d’accordo è che il conflitto peggiorerà quest’autunno.