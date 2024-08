La polizia giamaicana afferma che uno squalo ha ucciso una studentessa liceale di 16 anni dopo che era stata trovata morta dai pescatori.

Uno squalo ha attaccato e ucciso uno studente giamaicano di 16 anni e il suo corpo è stato trovato nelle acque appena a nord dell’isola, hanno detto le autorità.

La polizia ha identificato la vittima come Jahmari Reid della parrocchia di Northern Trelawny, che si trova a est della famosa città turistica di Montego Bay.

L’adolescente è andato a pescare da solo lunedì mattina presto, e i pescatori hanno trovato il suo corpo il giorno successivo con ferite compatibili con un attacco di squalo, ha detto la polizia in un rapporto martedì scorso.

Dal 1749, in Giamaica sono stati segnalati solo tre attacchi di squali non provocati, secondo l’International Shark Attack File, gestito dal Museo di Storia Naturale della Florida e dall’American Shark Society.

Gli attacchi di squali sono rari, con 69 attacchi non provocati confermati in tutto il mondo. Lo scorso anno sono stati registrati 14 decessiSecondo la documentazione, il rapporto rilevava un numero “sproporzionato” di persone È morto per morsi di squalo in Australia L’anno scorso, rispetto ad altri paesi, l’Australia è stata responsabile di circa il 22% degli attacchi di squali non provocati nel mondo nel 2023.

Nel mese di luglio, Un surfista ha perso una gamba Dopo essere stato attaccato da un grande squalo bianco in Australia.

Il mese prima era un surfista Tamayo Perry è morto Dopo essere stato ferito a morte in un attacco di squalo al largo dell’isola di Oahu alle Hawaii.

A gennaio un giovane pescatore si immergeva alla ricerca di vongole Lo squalo lo ha ucciso Al largo della costa pacifica del Messico.