GameStop sta restituendo i giochi retrò in località selezionate

GameStop si sta rivolgendo ai giochi retrò in località selezionate. Mentre il settore passa ai media digitali – e il rivenditore fatica ad adattarsi al panorama in evoluzione (inclusa un’offerta di breve durata per gli NFT) – l’azienda sta scommettendo sulla vecchia scuola. Le sedi GameStop Retro forniranno console fisiche, dischi e cartucce delle classiche piattaforme Nintendo, PlayStation, Xbox e Sega.

Il rivenditore ha annunciato le sedi di Retro GameStop in posta Su X (Twitter). La società possiede anche Sito web Dove puoi cercare siti vintage-friendly entro un raggio di 100 miglia. (Ho trovato un totale di una posizione nella mia città.)

GameStop elenca 18 sistemi classici supportati dai suoi negozi Retro, risalenti ai giorni di gloria del Nintendo Entertainment System a otto bit. Ecco l’elenco completo (secondo il breve annuncio dell’azienda), inclusi gli anni di lancio negli Stati Uniti:

Sistema di intrattenimento Nintendo (1985)

Sistema Super Nintendo (1991)

Gameboy (1989)

SegaGenesis (1989)

Playstation (1995)

Sega Saturno (1995)

Nintendo 64 (1996)

SegaDreamcast (1999)

PlayStation 2 (2000)

Game Boy Advance (2001)

Nintendo GameCube (2001)

Xbox originale (2001)

Nintendo DS (2004)

Xbox 360 (2005)

NintendoWii (2006)

PlayStation 3 (2006)

Nintendo Wii U (2012)

PlayStation Vita (2012)

Noterai che la PSP non è tra i sistemi elencati. Engadget ha inviato un’e-mail a GameStop per provare a confermarne l’eliminazione e saperne di più sull’iniziativa. Aggiorneremo questa storia se riceviamo una risposta.