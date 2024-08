Microsoft sta migliorando le prestazioni della CPU Ryzen con l’ultimo aggiornamento di Windows 11

I revisori hanno già iniziato a testare l’aggiornamento 24H2 di Microsoft per Windows 11, che dovrebbe essere disponibile a fine settembre, e hanno scoperto che in media c’è un miglioramento delle prestazioni del 10% su più giochi in esecuzione a 1080p sul vecchio Ryzen 7700X. Sull’ultimo Ryzen 9700X, I dispositivi sono stati trovati senza imballo Windows 11 24H2 offre anche un miglioramento medio delle prestazioni dell’11% nei test dello stesso gioco.

I risultati dei benchmark iniziali per le ultime CPU desktop Zen 5 di AMD non sono riusciti a impressionare i revisori, portando alla rivelazione che AMD e Microsoft stavano lavorando per migliorare il codice di previsione dei rami di AMD in Windows 11. Ora che Microsoft lo ha spostato per installare l’attuale versione 23H2 di Windows 11, non puoi non è più necessario iscriversi al test di anteprima della versione per ottenere miglioramenti delle prestazioni della CPU 24H2 e Ryzen.