Le abilità di Hayley in The First Descendant stanno già impressionando i fan

Il Primo Discendente è una fantastica esperienza che è diventata estremamente popolare. Sebbene abbia un ciclo di gioco divertente e sviluppatori che supportano continuamente il gioco con aggiornamenti regolari, la maggior parte della popolarità deriva dai personaggi. Il nuovo personaggio di TFD per la prima stagione è stato rivelato. Nexon ha stuzzicato le abilità di Hailey con i fan di The First Descendant che si sono già innamorati di lei.

La data di uscita della prima stagione di TFD è il 29 agosto, ha confermato Nexon. È stato pubblicato un trailer, ma un trailer completo è previsto alla Gamescom 2024. La tabella di marcia di Nexon per il 2024 rivela che la stagione 1 prevede anche di introdurre un nuovo Ultimate dopo il popolare Valby rilasciato alla fine di luglio.

Sebbene la nuova Ultimate Edition sia entusiasmante, i fan di The First Descendant sono più che disposti ad acquistare Hailey il primo giorno della sua uscita.

Abilità del Primo Scion di Hailey

Nexon ha stuzzicato le abilità di Hayley in Il primo discendente. Secondo lo sviluppatore, Hayley possiede “capacità di super raffreddamento che le consentono di abbassare la temperatura corporea a livelli estremi e di sparare grappoli di proiettili invece di proiettili”.

L’unico altro dettaglio che conosciamo dell’eroina di TFD Stagione 1 è che utilizza un cecchino piuttosto grande. Secondo il suo racconto, “ha lasciato la squadra di cecchini che amava così tanto ed è diventata ufficialmente una sua discendente. Ma anche come discendente, Haley ha promesso di mantenere viva la leggenda e canta ancora il motto della 33a squadra di cecchini”.

Hayley è un commerciante a distanza che usa un fucile di precisione antimateriale fatto di umidità gelida! 🌟

Preparatevi all’invasione della prima stagione del 29 agosto per approfondire la sua storia! pic.twitter.com/KXQYalAIjZ – Primo Discendente (@FirstDescendant) 17 agosto 2024

Sin dalla sua rivelazione, i fan ne sono rimasti incredibilmente colpiti e impressionati. Alcuni l’hanno paragonata a Widowmaker di Overwatch, altri a Quiet di Metal Gear Solid 5 e, forse, più appropriatamente, Sniper Wolf di MGS1.

Rispondi a “Hayley con il GGG“Su Reddit, i fan sono già perdutamente innamorati del prossimo Sniper, mentre ci sono molti commenti che esprimono lussuria che non può essere replicata qui, il consenso generale è che i fan sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per mettere le mani sul primo giorno.

I fan attendono anche con impazienza la possibilità che le sue skin appaiano al momento del lancio e in futuro, e oltre al suo aspetto, i fan sono entusiasti delle sue capacità. Maggiori informazioni sulla sua collezione saranno rivelate al momento del lancio o prima, ma per ora sembra unica e divertente con le sue abilità da cecchino e destrezza.

