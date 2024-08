Patrick Mahomes passa la palla dietro la schiena a Travis Kelce

Jaylen Waddle accetta di disputare una stagione NFL di 18 partite Jaylen Waddle accetta di disputare una stagione NFL di 18 partite Sport sul serio

L’incredibile passaggio dietro la schiena del quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes per il tight end Travis Kelce è uno dei primi candidati per il gioco della settimana, ma dice che il momento clou è stato in realtà dovuto a un fallo critico.

Mahomes ha mostrato un po’ della sua magia quando si è connesso con Travis Kelce Passa da dietro la schiena Per ottenere un primo down nel primo quarto di Partita di preseason dei Chiefs Sabato contro i Detroit Lions. Tuttavia, Mahomes ha poi rivelato durante un’intervista durante il gioco che la scena dei momenti salienti era stata improvvisata “al 100%”.

“In breve, Travis (Kelce) non ha corso il percorso che avrebbe dovuto percorrere”, ha detto Mahomes. “È stato un passaggio dietro la schiena perché ero arrabbiato. Ero arrabbiato con Travis. Avrebbe dovuto eseguire il percorso della bandiera… e poi non l’ha eseguito. Quindi, per odio, ho lanciato un passaggio dietro -il retropassaggio, ma adesso questo sarà un momento speciale.” “.

In Nero“Sulla linea delle 33 yard su un terzo e 3 tentativo, Mahomes ha finto di passare la palla al linebacker Carson Steele, ha fatto qualche passo alla sua destra prima di passare la palla funky a Kelce per mettere in moto le catene aveva la palla nella mano destra e poi l’ha passata dietro la schiena a Kelce, che ha portato in 8 yard durante il gioco per un primo down e il drive si è concluso con un field goal per estendere il vantaggio. Presidenti“Leoni in vantaggio 6-0.”

Mahomes, tre volte campione del Super Bowl, ha detto che il gioco “è successo all’improvviso” dopo l’errore.

“Questo è quello che ho cercato di dire a tutti. Non è possibile pianificare questo”, ha detto Mahomes, che ha effettuato 8 tentativi su 14 per 93 yard nei suoi primi due tentativi della partita prima di chiudere la giornata. “Deve accadere in modo naturale nel contesto delle cose. Non è che lo avessi pianificato affatto o che lo stessi pianificando.”

Kelce si è unito alla trasmissione durante il quarto trimestre e ha offerto una storia diversa. Kelce ha sostenuto di non aver seguito il percorso corretto, ma ha affermato che in realtà era colpa di Mahomes, lanciando effettivamente Mahomes sotto l’autobus dopo che il quarterback gli aveva fatto lo stesso.

“(Mahomes) ha detto a bassa voce mentre chiamava il gioco e non potevo sentirlo. Stavo camminando verso la linea cercando di capire cosa stesse dicendo. E prima che me ne rendessi conto, ha puntato la palla”, ha detto Kelce , che ha concluso con una corsa di 8 yard. “L’ho visto uscire dalla mia corsa laterale verso la linea laterale, quindi ho cercato di aiutare il mio compagno di squadra quando ho guardato lì, era già a metà livello, come una foto su una carta sportiva, lanciandomi la palla. Penso che fosse nel posto giusto al momento giusto.”

Kelce ha concluso la sua intervista dicendo: “Non lasciare che Pat (Mahomes) ti inganni convincendomi a fare la cosa sbagliata”.

I fan – e persino l’allenatore dei Chiefs Andy Reid – hanno chiesto a gran voce che Mahomes debuttasse con il passaggio dietro la schiena in una partita reale dopo aver completato con successo un passaggio simile al linebacker Isiah Pacheco. Durante il ritiro questa settimana. Anche se Reid gli ha dato il via libera, Mahomes ha detto che era “titubante”.

“(Reid) lo sostiene pienamente. Sono l’unico che esita a farlo nel gioco.” Mahomes ha detto All’inizio di questa settimana. “C’è sicuramente del potenziale per farlo. Se lo fai, funzionerà sicuramente… Una volta che hai avuto una buona giornata, hai la libertà di provare cose del genere. Se non va bene, non puoi farlo.” Non ho questa opportunità.”

Le cose sembravano andare bene per Mahomes e i Chiefs, anche se improvvisate.

