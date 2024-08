Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo “modello svizzero” della Champions League | Lega dei Campioni

Come funzionerà il nuovo formato?

Si tratta di un esperimento ad alto rischio della UEFA, inizialmente implementato per il ciclo di Champions League 2024-2027. La vecchia fase a gironi è stata sostituita con un unico programma di campionato da 36 squadre, con ciascuna squadra che gioca otto partite contro otto diversi avversari, quattro in casa e quattro in trasferta. Questo è noto come il “modello svizzero” e porterà otto squadre a qualificarsi direttamente alla fase a eliminazione diretta, con 16 squadre che gareggeranno negli spareggi. Le squadre classificate al 25° e 36° posto verranno eliminate al termine della fase di campionato a gennaio. Gli ottavi di finale sembreranno familiari, con gli ottavi di finale che arriveranno alla finale di maggio, questa volta a Monaco, e saranno suddivisi in modo che i club possano tracciare il loro probabile percorso.

Perché è stato implementato?

Più in generale, i migliori club europei volevano aumentare l’intensità delle loro relazioni apparentemente glamour. Le discussioni sono in corso da diversi anni; La versione originale, che riservava due posti alle squadre in base alle prestazioni storiche, piuttosto che ai successi recenti, è stata demolita nel 2022 dopo i disordini tra i club di livello inferiore.

Nel nuovo sistema, ampiamente concordato tra i ribelli della Premier League prima che tentassero di staccarsi nel 2021, ciascuna squadra avrà la garanzia di giocare due partite contro squadre dello stesso girone. Questa sarà musica per le orecchie dei migliori nomi del Gruppo A, che credono che le partite tra loro porteranno soldi agli scommettitori.

Cosa potrebbe rendere il nuovo formato un successo?

Forse queste grandi partite genereranno abbastanza entusiasmo da mettere a bada qualsiasi nuova preoccupazione della Super League, mantenendo felici i Giants e offrendo abbastanza briciole per quelli in basso. Le partite tra quelli nelle classifiche inferiori potrebbero anche garantire che alcuni dei nomi meno conosciuti abbiano una possibilità di raggiungere il taglio finale quando le ultime 18 partite verranno giocate simultaneamente nell’ottavo turno. In un calendario così ampio, con relativamente poche partite giocate, una o due vittorie potrebbero spingere Shakhtar Donetsk o Brest in lizza fino al 2025.

Quali sono i possibili svantaggi?

Al giorno d’oggi si gioca abbastanza a calcio, e la saggezza di giocare 144 partite per eliminare 12 squadre potrebbe rivelarsi imprudente. Anche se ogni turno del campionato prevederà una o due partite importanti, vale la pena chiedersi se queste partite comporteranno rischi sufficienti da renderle davvero interessanti. Bisogna anche chiedersi se ci siano abbastanza squadre veramente eccezionali in Europa per creare le prestazioni che la UEFA spera, data la crescente concentrazione di ricchezza e risorse tra così poche squadre.

Anche se la classifica gonfiata e il numero relativamente piccolo di punti disponibili in otto partite dovrebbero consentire molta azione nell’ultimo giorno di gennaio, potrebbe non esserci molta eccitazione per i fan nello scoprire se la loro squadra ha finito la stagione al 10° o 11° posto, anche se ci sono vantaggi nella fase a eliminazione diretta. E forse la domanda più grande di tutte: riuscirà questo nuovo formato ampliato a trovare il pubblico di cui ha bisogno così rapidamente?

Come verrà effettuato il ritiro?

Un nuovo concetto ibrido sostituirà il vecchio metodo di selezione delle palline dalle ciotole. Ogni squadra verrà selezionata manualmente prima che il software progettato da AE Live, un fornitore di soluzioni tecnologiche che collabora con una serie di importanti organizzazioni sportive, selezioni i suoi otto concorrenti. Nessun club può giocare contro un’altra squadra del proprio campionato nazionale o giocare più di due partite contro squadre di un determinato paese. I tifosi che seguono le partite su SkyScanner possono stare tranquilli: il calendario, compreso l’ordine di gioco, sarà pubblicato solo sabato.

Salta la promozione della newsletter Accedi a Calcio quotidiano Inizia le tue serate leggendo il quotidiano The Guardian sul mondo del calcio Informativa sulla privacy: Le newsletter possono contenere informazioni su enti di beneficenza, pubblicità online e contenuti sponsorizzati da terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra politica sulla privacy. Utilizziamo Google reCaptcha per proteggere il nostro sito Web e la politica sulla privacy di Google. politica sulla riservatezza E Termini di servizio Avanza. Dopo aver promosso la newsletter

Ciò rende i cloud vulnerabili a un attacco informatico?

“Prendiamo la sicurezza informatica incredibilmente sul serio”, ha affermato Dave Gill, CEO di AE Live. “Si tratta ovviamente di una questione delicata. Sono riluttante a entrare nei dettagli su ciò che stiamo facendo, ma posso assicurarvi che abbiamo fatto ogni passo possibile per garantire che tutto ciò sia il più sicuro possibile.” Gill ha detto che la sua azienda è stata attaccata mentre lavorava al sorteggio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar per la FIFA dopo l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia. Ha aggiunto: “Ne siamo stati testimoni. Siamo stati sottoposti a valutazioni dei rischi e abbiamo messo in atto le precauzioni necessarie”.

Mercoledì, Giorgio Marchetti, vice segretario generale e direttore del calcio della UEFA, ha osservato che la versione originale del piano prevedeva 10 partite della fase a gironi. Questo numero è stato ridotto, ma i club e i giocatori vorranno sicuramente evitare le doppie partite a febbraio. E se qualcuno resta insoddisfatto, di chi è veramente la colpa? “La necessità di giocare partite regolari in Europa viene dai club, non dalla UEFA”, ha detto Marchetti. Il messaggio era chiarissimo: non incolpate noi della congestione degli impianti o degli effetti del carico di lavoro, incolpate chi esercita il vero potere nel presente.

Questo formato sarà bloccato per sempre?

Affatto. Tutto resta aperto alla discussione nella sessione dal 2027 in poi. Anche se ha rafforzato la sua convinzione che la UEFA abbia trovato un sistema che funziona per tutti, Marchetti non si è impegnato per il suo futuro a lungo termine quando gli è stata data l’opportunità. Ci sono figure nel calcio d’élite che credono veramente che questo formato offra una via percorribile. Allo stesso modo, c’è chi lo vede come un ponte verso qualcosa di diverso. I club di medie dimensioni del sorteggio vorranno sicuramente raggiungere almeno i quarti di finale nell’era del modello svizzero. La speranza generale, almeno per la maggior parte dell’Europa, è che possa impedire ulteriori tentativi di creare una Superlega.

La lotteria Giovedì Sarà trasmesso in diretta online tramite Sito web della Federcalcio europea E Canale YouTube Dalle 17:00 GMT.