L’iPhone 17 Pro Max verrà fornito con più memoria casuale e un sistema di raffreddamento migliore rispetto all’iPhone 17 Pro e ad altri modelli.

La stagione dell’iPhone 16 è alle porte, ma l’analista della supply chain Ming-Chi Kuo è già concentrato sul ciclo dell’iPhone 17. Gli ultimi dettagli del ricercatore mostrano come l’iPhone 17 Pro Max del prossimo autunno supererà il resto della gamma iPhone 17, incluso il modello iPhone 17. iPhone 17 Pro, quando compaiono i modelli di quest’anno Next. E, naturalmente, l’intelligenza artificiale è la ragione dietro la potenza extra del modello Pro Max prevista per la fine del 2025.

Aumenta la RAM

Per cominciare, Kuo prevede che l’iPhone 17 Pro Max nel 2025 avrà 12 GB di RAM. Questo rispetto agli 8 GB di RAM dell’iPhone 15 Pro/Pro Max. Si prevede che la gamma iPhone 16 disporrà di 8 GB di RAM su tutta la linea.

Secondo Kuo, l’iPhone 17 Pro standard non vedrà lo stesso aumento di RAM. Apple introduce spesso nuove funzionalità della fotocamera nel Pro Max prima di introdurle nel Pro, ma questa sarà la prima volta che la differenza sarà nella RAM.

Massimo sistema di raffreddamento

Una maggiore capacità di multitasking significa generare più calore. Per questo motivo Kuo ritiene che Apple introdurrà un nuovo sistema di raffreddamento per le camere di vapore dell’iPhone.

Questo sistema, che sarà disponibile solo su iPhone 17 Pro Max nel 2025, funzionerà insieme alla tecnologia di raffreddamento del foglio di grafite utilizzata negli iPhone di oggi.

Il raffreddamento a vapore è già utilizzato in alcuni smartphone Samsung premium. In breve, questa tecnologia estrae calore dal chip. Guarda il video qui sotto per una spiegazione più dettagliata:

Massima frammentazione

Perché con queste modifiche stiamo prendendo di mira il modello Pro Max e non il resto della gamma? Il modello Pro Max ha il vantaggio di più spazio interno. Il suo prezzo più alto consente ad Apple di sperimentare una tecnologia più all’avanguardia prima di ridurla e inserirla in più unità.

In questo caso, Apple commercializzerà l’iPhone 17 Pro Max come il telefono più in grado di gestire le attività di intelligenza artificiale man mano che l’intelligenza di Apple avanza. Si suppone che l’iPhone 18 Pro sia destinato ad avere una RAM maggiore e un nuovo sistema di raffreddamento nel 2026, ma Kuo non ha fatto alcuna previsione.

Tuttavia, Kuo sottolinea che i modelli Pro Max rappresentano circa due dei cinque nuovi modelli di iPhone venduti.

Opinione 9to5Mac

Questa mossa darebbe ad Apple anche una strategia indiretta per investire i propri sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale.

Sebbene Apple Intelligence possa essere disponibile gratuitamente sui dispositivi Apple compatibili, fornire le migliori prestazioni e funzionalità ai dispositivi più costosi serve bene i profitti di Apple.

Quando Apple presenterà i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max il 9 settembre, ci aspettiamo che il telefono più piccolo presenti lo stesso zoom 5x offerto dall’iPhone 15 Pro Max. Man mano che il Pro più piccolo si avvicina ogni anno al Pro Max, Apple continuerà a trovare nuovi modi per spingere ulteriormente la tecnologia in un dispositivo più grande e più costoso.

E sì, Kuo si aspetta che anche la versione ultrasottile dell’iPhone 17 abbia 8 GB di RAM come la presunta linea iPhone 16 e SE 4. È una vera vetrina della forma rispetto alla funzione.

Ora la vera domanda: Apple continuerà a vendere Mac con 8 GB di RAM standard quando l’iPhone da 12 GB inizierà a essere spedito nel 2025?

Tra i nuovi modelli iPhone del 2025, solo l’iPhone 17 Pro Max avrà le seguenti specifiche: 1. 12 GB di RAM dinamica (mentre gli iPhone ultrasottili, iPhone 17, iPhone 17 Pro e SE4 avranno 8 GB di RAM). Le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale sul dispositivo saranno probabilmente un importante punto di vendita per… – 郭明錤 (Ming Chi Kuo) (@mingchiku) 29 agosto 2024