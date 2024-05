La nuova emoji vocale di Google per Android include un pulsante Scoreggia

Potremmo guadagnare una commissione dai link presenti in questa pagina.

Presto disponibile sul telefono Android più vicino a te: il pulsante scoreggia.

Come ho già detto per la prima volta 9to5Google Nel canale di aggiornamento beta, gli utenti Android notano un nuovo menu nelle chiamate effettuate utilizzando l'app Google Phone. Questa sorprendente nuova funzionalità, chiamata “Audio Emoji”, fornisce ai chiamanti una tavola armonica contenente sei diversi effetti sonori, che entrambi gli interlocutori possono sentire.

Questi includono applausi, risate, festeggiamenti, tromboni tristi, “ba dum tss” e, per qualche motivo, scorregge. In effetti, l'unica cosa speciale di questi emoji è che i pulsanti per riprodurre i suoni sono emoji.

Gli emoji audio includono anche una breve grafica da abbinare agli effetti sonori, inclusa un'animazione particolarmente odiosa di un “cono gelato al cioccolato” che schiaccia a terra mentre è circondato da mosche. Puoi indovinare quale emoji si abbina a questo effetto. Per lo meno, sembra che queste animazioni siano destinate al mittente, anche se potrebbero essere riprodotte per il destinatario se sono abilitati anche gli emoji audio.

A queste domande sarà necessario rispondere nel tempo, poiché la funzionalità si sta lentamente implementando, non sono riuscito ad accedervi su Pixel 8 Pro e Google non l'ha ancora annunciata ufficialmente.

Se ti ritrovi sopraffatto dal menu Emoji audio e preferisci non vedere un tubicino di cartone durante le tue telefonate, puoi disattivare il menu tramite la “X” nell'angolo in alto a destra. Non è chiaro se ciò impedisce agli amici di inviarti effetti sonori.

Ad ogni modo, c'è un tempo di recupero tra gli emoji, quindi almeno non dovrai preoccuparti che il tuo interlocutore ti invii spam con una triste scoreggia di trombone in una combo ba dum tss.