Samsung prende in giro l’annuncio dell’iPad Pro di Apple; “La creatività non può essere schiacciata”

Con il debutto del nuovo iPad Pro, Apple ha lanciato uno spot controverso che vedeva gli strumenti creativi schiacciati da una pressa idraulica. Ora Samsung risponde all’annuncio con una breve clip del Galaxy Tab S9 in cui si dice “La creatività non può essere schiacciata”.

Lo spot pubblicitario “Crush” dell’Apple iPad Pro ha debuttato durante l’evento di lancio dell’azienda il 7 maggio. L’annuncio vedeva una pressa idraulica schiacciare strumenti musicali, colori, libri, obiettivi fotografici e altro ancora prima che l’iPad Pro fosse finalmente rivelato. L’annuncio aveva chiaramente lo scopo di mostrare come tutti questi elementi potessero essere racchiusi nel nuovo iPad Pro ultrasottile, ma era inteso come una critica.

Per molti, lo spot ha assunto un secondo significato rispetto al modo in cui le aziende tecnologiche interagiscono con creativi e artisti, ma anche al modo in cui i progressi nell’intelligenza artificiale e nella tecnologia stanno mettendo in dubbio i tradizionali mezzi di creatività.

mela Le scuse per la pubblicità sono finitedicendo che aveva “mancato il bersaglio” e annullato i piani per pubblicare lo spot in televisione. L’annuncio, che ha ricevuto milioni di visualizzazioni, non è stato eliminato Youtube O sui social, però.

Ora, Samsung è intervenuta con un proprio annuncio, mostrando un musicista che cammina sulla scia della pressa idraulica di Apple e raccoglie una chitarra parzialmente distrutta. Poi si siede sul podio, lui Galaxy Tab S9 Ultra Con note musicali e il musicista suona insieme.

Alla fine dello spot, Samsung afferma: “La creatività non può essere schiacciata”. E, nell’a Didascalia Twitter/XL’azienda afferma che “non schiaccerà mai la creatività”. È un modo intelligente per prendere in giro la pubblicità di Apple, e nel complesso è anche ben fatto.

La tempistica dell’annuncio non è una grande sorpresa. Apple lo è Nuovi iPad disponibili Per i primi clienti a partire da oggi.

Nel frattempo, la serie Galaxy Tab S9 è disponibile a partire da $ 799 presso Samsung Promuove fino a $ 800 in credito aziendale dal suo sito web. L’annuncio ricorda inoltre brevemente agli spettatori che la serie Tab S9 ora dispone di “Galaxy AI”, una serie di funzionalità di intelligenza artificiale arrivate con un aggiornamento all’inizio di quest’anno.

Maggiori informazioni su Samsung:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram