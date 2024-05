Rilasciato il programma NFL 2024: aggiornamenti in tempo reale prima dell’annuncio completo stasera

“Hard Knocks” è diventato un punto fermo delle stagioni dei campi di addestramento e negli ultimi due anni ha aggiunto versioni stagionali dello spettacolo.

Ora una novità interessante nella serie: gli arrivi fuori stagione.

HBO ha annunciato che “Hard Knocks, Offseason with the New York Giants” sarà presentato in anteprima il 2 luglio sul servizio di streaming della rete Max. Ciò dovrebbe includere uno sguardo approfondito all’approccio della squadra allo scouting pool, alla free agency e al Draft NFL.

