Formula 1: il pilota della Red Bull Max Verstappen viene multato di 10 posti al Gran Premio del Belgio per aver superato il limite del motore | Novità sulla Formula 1

Il pilota della Red Bull Max Verstappen riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia all’inizio del Gran Premio del Belgio di domenica dopo aver superato il limite del motore.

Come previsto e riportato all’inizio di questa settimana, la Red Bull ha deciso di imporre quella che ha recentemente ammesso essere una penalità “inevitabile” al leader del campionato del mondo a Spa-Francorchamps questa settimana.

La vettura dell’olandese è stata dotata della sua quinta unità a combustione interna della stagione – una in più di quanto consentito dal regolamento senza penalità – prima delle prime prove libere di venerdì, che si tradurranno in una retrocessione automatica di 10 posizioni in griglia per la gara di domenica.

Ciò significa che Verstappen non inizierà il Gran Premio da una posizione superiore all’undicesimo.

L’attuale campione del mondo è stato sull’orlo di una penalità in griglia da quando ha perso il propulsore durante il fine settimana del Gran Premio del Canada a giugno.

Verstappen – che guida Lando Norris della McLaren con 76 punti al vertice del Campionato Piloti 2024 nonostante non abbia vinto nessuna delle ultime tre gare – dovrà ora affrontare una penalità in Belgio per il terzo anno consecutivo.

Ha vinto la gara dal 14° posto nel 2022 e poi ha trionfato nel 2023 dopo essere partito dal sesto posto.

Rapporto sulla prevista penalità del motore mercoledì, Notizie sportive di Sky “È un test particolarmente duro in questo momento”, ha detto Craig Slater “Sembrava nervoso e frustrato alla radio del team durante l’ultima gara in Ungheria perché le altre vetture stanno gareggiando con la Red Bull in questo momento.

“Due anni fa Max riuscì a portarsi al comando fuori dalla top ten, e l’anno scorso fu penalizzato per una caduta di cinque posizioni in griglia, ma riuscì a conquistare la vittoria dal sesto posto, ma è certo che il la competizione quest’anno è diventata più difficile per lui”.

“Rischia di perdere ancora di più il suo vantaggio su Norris in cima alla classifica piloti?

“È un’auto efficiente, una Red Bull, con velocità elevate su piste dritte come Spa, quindi forse pensano che abbia ancora prestazioni sufficienti per superare il gruppo.”

Programma di trasmissione in diretta del Gran Premio del Belgio di Sky Sports F1

Venerdì 26 luglio

8:50: allenamento F3

Ore 10: allenamento F2

12:00: Primo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio (inizio turno alle 12:30)

14:00: qualifiche Formula 3

14:55: qualifiche Formula 2

15:45: Secondo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio (la sessione inizierà alle 16)

17:15: spettacolo di Formula 1

Sabato 27 luglio

8:45: Gara F3

11:15: Terzo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio (la sessione inizierà alle 11.30)

13:10: Gara F2

14:15: Preparativi per le qualifiche del Gran Premio del Belgio

15:00: qualifiche del Gran Premio del Belgio

17:00: quaderno delle qualifiche di TED

Domenica 28 luglio

7:25: gara F3 in primo piano

8:55: Gara di Formula 2 in primo piano

10:40: Porsche Supercoppa

12:30: Domenica del Gran Premio – Preparativi per il Gran Premio del Belgio*

14:00: Gran Premio del Belgio*

16:00: Bandiera a scacchi: reazioni al Gran Premio del Belgio

17:00: Il taccuino di Ted

*Viene trasmesso anche in diretta sul Main Event di Sky Sports

L’azione continua questa settimana con l’ultima gara prima della pausa estiva della Formula 1, il Gran Premio del Belgio. Puoi seguire ogni sessione della gara di Spa-Francorchamps in diretta su Sky Sports F1.

