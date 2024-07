Il rover Perseverance della NASA ha trovato una roccia su Marte che potrebbe indicare la vita antica

Il rover Perseverance della NASA raccoglie campioni da Marte dal 2021, ma una delle rocce raccolte di recente potrebbe aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo di trovare prove di vita antica sul pianeta. L’esemplare lungo 3,2 piedi e largo 2 piedi è soprannominato Chiawa Falls in onore della cascata più alta del Grand Canyon e contiene “firme e strutture chimiche” che avrebbero potuto essere presenti su Marte. Formato da un’antica vita microbica Miliardi di anni fa.

Il rover Perseverance ha raccolto la roccia il 21 luglio da quella che una volta era una valle fluviale marziana scavata molto tempo fa dalle acque correnti. L’esemplare, che potete vedere da vicino in basso e da lontano al centro dell’immagine in alto, mostra grandi vene bianche di solfato di calcio che corrono lungo la sua lunghezza. Queste vene indicano che in un certo punto l’acqua scorreva attraverso la roccia.

Ancora più importante, il pianeta ha segni di dimensioni millimetriche che sembrano “macchie di tigre” su tutta la sua striscia rossa centrale. Sul nostro pianeta queste macchie possono formarsi sulle rocce sedimentarie terrestri quando si verificano reazioni chimiche che trasformano in bianco l’ematite, uno dei minerali responsabili del colore rosso di Marte. Queste reazioni possono rilasciare ferro e fosfato, che potrebbero essere serviti come fonte di energia per i microbi.

Lo strumento PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) a bordo ha già concluso che gli anelli neri che circondano le macchie contengono ferro e fosfato. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che la roccia fungesse da ospite per antichi microbi.

NASA/JPL/Caltech/Programma di scienze spaziali e intelligenza artificiale

Le macchie potrebbero essersi formate attraverso processi non biologici, qualcosa che gli scienziati dovranno scoprire. “Non possiamo dire ora di aver scoperto la vita su Marte”, afferma Katie Stack Morgan, vice scienziata del progetto. Egli ha detto“Ma quello che stiamo dicendo è che abbiamo un potenziale biomarcatore, che è un insieme di caratteristiche che potrebbero avere un’origine biologica ma che necessitano di ulteriori studi e di più dati”.

La NASA deve ancora restituire i campioni raccolti da Perseverance al nostro pianeta, comprese le Chiava Falls. New York Times Nota: la missione di ritorno del campione su Marte è in ritardo di anni rispetto al programma e non sarà in grado di restituire le rocce dal pianeta rosso fino al 2040 invece che all’inizio del 2030 come originariamente previsto. Recentemente, la NASA ha annunciato Ho chiesto alle aziende aerospaziali Gli scienziati stanno ora cercando soluzioni alternative su come trasportare i campioni sulla Terra molto prima e finanzieranno i loro studi programmati per la fine di quest’anno. Gli scienziati dovranno anche condurre test approfonditi per escludere contaminazioni e processi non biologici, nonché altre possibili spiegazioni su come si sono formate le macchie di leopardo, prima di poter dichiarare che sono, in effetti, la prova della vita antica su Marte.