L’equipaggio della navicella spaziale Polaris Dawn di SpaceX si prepara a tentare la passeggiata spaziale più pericolosa di sempre

I quattro membri dell’equipaggio della missione Polaris Dawn SpaceX

SpaceX si sta preparando a effettuare la prima passeggiata spaziale civile. Fino ad ora, ogni volta che un essere umano lasciava la sua navicella spaziale per avventurarsi nello spazio, era un astronauta addestrato dal governo a svolgere il lavoro, ma la missione Polaris Dawn, il cui lancio è previsto a partire dal 30 agosto, sta cambiando la situazione, rendendo It Makes It. forse la missione spaziale civile più pericolosa di sempre.

La principale fonte di pericolo deriva dal fatto che la navicella spaziale Crew Dragon, che trasporterà in orbita i quattro esploratori, non dispone di una camera d’aria. Quando gli astronauti eseguono passeggiate spaziali o conducono attività extraveicolari a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, indossano le loro tute e poi entrano in una camera sigillata. L’aria viene quindi aspirata da quella camera prima che si dirigano nello spazio aperto, mantenendo il resto della stazione ermetico e pieno d’aria.

Il terzo giorno di volo di Polaris Down, la navicella sarà completamente depressurizzata per circa due ore, quindi anche i due membri dell’equipaggio che non lasceranno la capsula dovranno indossare speciali tute EVA. Non è un protocollo completamente nuovo (molti veicoli spaziali Gemini e Apollo della NASA degli anni ’60 e ’70 non avevano camere d’aria) ma è significativamente più rischioso dell’EVA poiché gli astronauti hanno una camera d’aria relativamente sicura in cui ritirarsi in caso di problemi.

“Stai rinunciando a tutta la sicurezza della tua navicella spaziale, giusto? E ora è la tua tuta: diventa la tua navicella spaziale”, ha detto il comandante della missione. Jared Isaacman Durante una conferenza stampa tenutasi il 19 agosto. Isaacman è il capo del programma Polaris di SpaceX e il suo finanziatore miliardario.

Un’altra fonte di pericolo sono le tute spaziali stesse, che sono nuove di zecca. È stato sottoposto a test approfonditi in camere a vuoto, ma qualsiasi nuovo tipo di attrezzatura tende a essere più pericolosa di quella che è già stata sottoposta a test spaziali. Ci sono anche altri rischi: il volo sarà più lontano dalla Terra di quanto qualsiasi essere umano abbia viaggiato dalla fine del programma Apollo nel 1972, e incontrerà radiazioni e forse micrometeoriti.

Dei quattro membri dell’equipaggio, Isaacman era l’unico ad aver precedentemente viaggiato nello spazio. Gli altri tre sono un pilota collaudatore in pensione, il capo dell’addestramento degli astronauti presso SpaceX e uno dei principali ingegneri delle operazioni spaziali di SpaceX. I tre avevano lavorato nel controllo della missione sui voli precedenti e avevano ricevuto un addestramento approfondito per questa missione per due anni.

“Anche se questi non sono astronauti governativi, non sono turisti spaziali: sono professionisti”, dice. Laura Forczyk“Non credo che si possano trovare quattro astronauti non governativi migliori di me per questa missione.”

Nonostante i numerosi rischi inerenti alla missione Polaris Down, l’estremo livello di preparazione da parte di SpaceX e dei suoi astronauti mitigherà in modo significativo questi rischi. Non esiste una missione spaziale priva di rischi, per non parlare di una passeggiata spaziale priva di rischi, ma questo è un test cruciale per il veicolo Crew Dragon di SpaceX e le nuove tute spaziali, inoltre gli esploratori condurranno quasi 40 esperimenti scientifici mentre sono lì.

“Sebbene ogni EVA sia rischiosa, non direi che questa è straordinariamente rischiosa”, afferma Forczyk “Hanno esaminato ogni scenario individualmente, hanno backup e iterazioni per ogni scenario e sono molto ben preparati”.