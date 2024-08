Suggerimenti e risposte “Comunicazioni” del New York Times Magazine per il 29 agosto: suggerimenti per risolvere “Comunicazioni” n. 445.

Comunicazioni È l’ultimo New York Times Gioco di parole Il gioco ha catturato l’attenzione del pubblico. Il gioco consiste nel trovare le “connessioni comuni tra le parole”. E proprio così Wordle, Comunicazioni Le parole si ripristinano dopo la mezzanotte e ogni nuova serie di parole diventa più difficile, quindi ti abbiamo dato alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarti a superare questo ostacolo.

Se vuoi solo conoscere il puzzle di oggi, puoi andare alla fine di questo articolo per conoscere il puzzle del 29 agosto. Comunicazioni la soluzione. Ma se preferisci risolvere il problema da solo, continua a leggere per trovare alcune guide, suggerimenti e strategie che ti aiuteranno.

Cos’è la comunicazione?

IL New York TimesL’ultimo gioco di parole quotidiano per ‘ ha avuto un enorme successo sui social media. I tempi Wayna Liu, redattrice associata di puzzle, ha il merito di aver contribuito a creare il nuovo gioco di parole e di averlo portato nella sezione giochi della pubblicazione. Comunicazioni Questo gioco può essere giocato sia su browser web che su dispositivi mobili e richiede ai giocatori di mettere insieme quattro parole che condividono qualcosa in comune.

Ogni puzzle include 16 parole e ogni serie di parole è divisa in quattro categorie. Questi gruppi possono essere costituiti da qualsiasi cosa, dai titoli di libri e programmi, ai nomi dei paesi, ecc. Sebbene più parole possano sembrare combacianti, esiste una sola risposta corretta. Se il giocatore riesce a indovinare correttamente le quattro parole di un gruppo, quelle parole verranno rimosse dal tabellone. Se sbaglia, viene conteggiato come fallo: i giocatori commettono fino a quattro errori fino alla fine della partita.





I giocatori possono anche riorganizzare e mescolare il tabellone per facilitare l’identificazione dei collegamenti. Inoltre, ogni gruppo è codificato a colori, dove il giallo è il più semplice, seguito da verde, blu e viola. Piace Wordle, Puoi condividere i risultati con i tuoi amici sui social media.

Ecco un suggerimento per le categorie di comunicazione di oggi

Vuoi ottenere informazioni sulle categorie senza che ti venga detto? Prova questi metodi:

giallo: Strumenti musicali a chiave

verde: È stato visto in un modo specifico

blu: college

viola: La seconda metà sono i marchi

Ecco le categorie di comunicazione di oggi

Hai bisogno di ulteriore aiuto? Le comunicazioni di oggi si dividono nelle seguenti categorie:

Sei pronto per le risposte? Questa è la tua ultima possibilità di tornare e risolvere il puzzle di oggi prima che riveliamo le soluzioni.

Rullo di tamburi, per favore!

La soluzione al problema di oggi Comunicazioni #444 è…

Qual è la risposta a Etisalat oggi

Tipi di pianoforte :elettronico, grande, operatore, verticale

considerare Pensa, calcola, giudica, considera

College/università americane : Marrone, Duca, Howard, Smith

Secondi nomi in aziende che contengono un &Gamble, Johnson, Noble, Young

Non sentirti frustrato se questa volta non riesci a indovinare la risposta. Ci saranno nuove risposte Comunicazioni Per lavorare sul tuo cervello domani, torneremo per guidarti con altri consigli utili.

