Guadagni Best Buy (BBY) del secondo trimestre del 2025

Le persone entrano in un negozio Best Buy in un centro commerciale di Brooklyn il 29 agosto 2023 a New York City.

Miglior acquisto Giovedì Apple ha alzato le sue previsioni sugli utili per l’anno fiscale dopo aver superato le aspettative sugli utili e sui ricavi per l’ultimo trimestre.

La società prevede ora di riportare un utile per azione rettificato per l’intero anno compreso tra 6,10 e 6,35 dollari, rispetto al precedente intervallo compreso tra 5,75 e 6,20 dollari. Tuttavia, la società ha abbassato il limite superiore dei suoi intervalli di riferimento sia per i ricavi annuali che per le vendite comparabili.

“Guardando alla seconda metà dell’anno, ci aspettiamo che il nostro settore continui a mostrare una crescente stabilità”, ha affermato il CFO di Best Buy Matt Bellonas in un comunicato stampa dell’azienda.

Giovedì le azioni Best Buy sono aumentate del 6% nelle negoziazioni pre-mercato.

Ecco come ha fatto il rivenditore di elettronica di consumo Periodo che termina il 3 agosto Rispetto a quanto si aspettava Wall Street, secondo un sondaggio tra analisti condotto da LSEG:

Utile per azione: $ 1,34 contro $ 1,16 previsti

$ 1,34 contro $ 1,16 previsti profitto: 9,29 miliardi di dollari contro i 9,24 miliardi di dollari previsti

La società ha riportato un utile netto per il trimestre pari a 291 milioni di dollari, ovvero 1,34 dollari per azione, rispetto ai 274 milioni di dollari, o 1,25 dollari per azione, dell’anno precedente.

Le vendite nette nel trimestre sono scese a 9,29 miliardi di dollari, rispetto ai 9,58 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso.

Le vendite comparabili sono diminuite del 2,3% durante il trimestre, rispetto al calo del 6,2% dell’anno precedente.

Best Buy è nel bel mezzo di un tentativo di inversione di tendenza in risposta a un calo delle vendite durato due anni. I rivenditori di beni voluttuari a tutti i livelli hanno lottato con la debole domanda dei consumatori sulla scia di vendite insolitamente elevate durante la pandemia di COVID-19 e mentre i consumatori si ritirano a causa dell’elevata inflazione.

Con l’inizio del tanto atteso ciclo di sostituzione degli acquisti di tecnologia nell’era della pandemia, il rivenditore spera di trarre vantaggio dalle iniziative operative e di marketing. Best Buy ha dichiarato a luglio che aggiungerà team di vendita qualificati in tre segmenti chiave dei suoi negozi – informatica, elettrodomestici e home theater – e lancerà una campagna di marketing che include video di YouTube per attirare l’interesse dei consumatori.

L’azienda ha anche affermato che sta scommettendo su un’ondata di nuovi gadget tecnologici, come un gruppo di nuovi iPad lanciati mela A maggio sono stati promossi i laptop basati sull’intelligenza artificiale Microsoft .

Durante la presentazione degli utili fiscali del primo trimestre della società a maggio, i dirigenti di Best Buy hanno affermato di aspettarsi che le tendenze delle vendite migliorino “in sequenza” e che il settore diventi più stabile nel 2024.

Secondo l’ultima ricerca della società di ricerche di mercato Circana, le vendite di elettronica di consumo hanno registrato una tendenza al ribasso e dovrebbero diminuire di un altro 2% nel 2024.