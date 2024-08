Utili di Abercrombie & Fitch (ANF) nel secondo trimestre del 2024

Negozio Abercrombie & Fitch Co. a New York, Stati Uniti, lunedì 20 novembre 2023. Abercrombie & Fitch Co. annuncerà Numeri di guadagno per il 21 novembre.

Abercrombie & Fitch I ricavi dell’azienda di prêt-à-porter della Disney sono cresciuti del 21% durante il secondo trimestre dell’anno fiscale, mentre l’azienda di prêt-à-porter continua a consolidare la sua rapida crescita.

L’aumento delle vendite, che è avvenuto dopo una crescita del 16% nel corrispondente periodo dell’anno scorso, ha spinto l’azienda a fornire indicazioni al rialzo per il trimestre in corso. Tuttavia, le sue prospettive per l’intero anno sono state ampiamente in linea con le stime poiché la società si prepara per una settimana più leggera quest’anno rispetto allo scorso anno.

Il CEO Fran Horowitz – che spesso dice che le buone aziende vincono in qualsiasi contesto economico – potrebbe essere pronto per una turbolenta seconda metà dell’anno, perché per la prima volta in quattro trimestri ha sottolineato lo stato incerto dell’economia nella dichiarazione degli utili dell’azienda.

“Abbiamo registrato una forte performance nella prima metà dell’anno e stiamo aumentando le nostre prospettive per l’intero anno. Sebbene continuiamo a operare in un ambiente sempre più incerto, continuiamo a portare avanti il ​​nostro piano globale e a mantenere la disciplina su inventario e spese, “, ha detto Horwitz. “Siamo sulla buona strada e fiduciosi nel nostro obiettivo di raggiungere una crescita sostenibile e redditizia quest’anno, effettuando allo stesso tempo investimenti strategici a lungo termine in marketing, digitale, tecnologia e negozi per consentire la crescita futura”.

Le azioni della società, che quest’anno sono aumentate di circa l’89%, sono scese di circa il 9% nelle negoziazioni pre-mercato.

Ecco come si è comportata Abercrombie rispetto a quanto previsto da Wall Street, sulla base di un sondaggio di analisti condotto da LSEG, precedentemente noto come Refinitiv:

Utile per azione: $ 2,50 contro $ 2,22 previsti

$ 2,50 contro $ 2,22 previsti profitto: 1,13 miliardi di dollari contro gli 1,10 miliardi di dollari previsti

La società ha riportato un utile netto per il periodo di tre mesi terminato il 3 agosto, pari a 133 milioni di dollari, ovvero 2,50 dollari per azione, rispetto ai 57 milioni di dollari, o 1,10 dollari per azione, dell’anno precedente.

Le vendite sono salite a 1,13 miliardi di dollari, con un incremento di circa il 21% rispetto ai 935 milioni di dollari dell’anno precedente.

Durante il trimestre, le vendite nello stesso negozio sono aumentate del 18%, guidate dalle vendite estive e dal rientro a scuola migliori del previsto.

Per il trimestre in corso, Abercrombie prevede che le vendite aumenteranno a due cifre, meglio della crescita dell’8,9% prevista dagli analisti di LSEG.

Abercrombie ha alzato le previsioni sulle vendite per l’intero anno da una crescita del 10% a un aumento dal 12% al 13%, più o meno in linea con l’aumento del 12% previsto dagli analisti di LSEG.

L’anno fiscale 2024 della società avrà una settimana in meno rispetto all’anno fiscale 2023, il che potrebbe avere un impatto negativo sulle previsioni per l’intero anno. Abercrombie prevede che la perdita di una settimana di vendite avrà un impatto di 80 milioni di dollari sul trimestre festivo, ovvero 5,5 punti percentuali. Per l’intero anno, la società prevede di generare un fatturato di 50 milioni di dollari, ovvero 1,2 punti percentuali.

Nell’ultimo anno, Abercrombie è diventata nota come la più grande storia di ritorno del settore della vendita al dettaglio e gli investitori hanno osservato se l’azienda sarà in grado di continuare la sua crescita.