Biden offre supporto logistico per alleviare le carenze della formula

Washington (AFP) – Sotto le critiche di genitori e politici, il presidente Joe Biden sta fornendo ai produttori di latte artificiale e ai rivenditori il trasporto e il supporto logistico per alleviare la carenza nazionale di alimenti per lattanti, mentre l’amministrazione lavora per riportare al lavoro la più grande fabbrica domestica del mondo dopo all’epoca è stato chiuso all’inizio di quest’anno a causa di problemi di sicurezza.

La Casa Bianca ha affermato che sta lavorando con tutti i principali produttori di formule per aumentare la produzione, compreso il contattare i loro fornitori per incoraggiarli a dare la priorità alla produzione e alla consegna degli ingredienti delle formule. Viene quando l’amministrazione Biden è stata sottoposta a forti pressioni nell’ultima settimana per fare di più per alleviare la carenza di formula Ciò ha costretto i genitori dei bambini a fare grandi sforzi per nutrire i propri figli.

La carenza deriva dal ritiro di febbraio di Abbott, il più grande produttore di infissi della nazione, che ha chiuso lo stabilimento dell’azienda nel Michigan e ha esacerbato le continue interruzioni della catena di approvvigionamento tra i produttori di infissi, lasciando meno opzioni sugli scaffali dei negozi in gran parte del paese. Le carenze hanno portato rivenditori come CVS e Target a limitare il numero di container che i clienti possono acquistare per visita e hanno costretto alcuni genitori a scambiare e vendere la formula online.

Lunedì, il commissario della FDA Robert Califf ha dichiarato a Good Morning America di ABC News che l’agenzia federale stava “lavorando a stretto contatto con Abbott” per riaprire lo stabilimento chiuso del Michigan e ha previsto che “in un brevissimo periodo di tempo avremo un annuncio .” sulla strada da seguire”.

È imminente un annuncio sull’importazione di alimenti per lattanti dall’estero, ha affermato Califf, sottolineando che la chiave è assicurarsi che le istruzioni per il latte artificiale siano in lingue che le madri e gli operatori sanitari possano capire.

La Food and Drug Administration (FDA) ha avvertito le famiglie di non produrre il proprio latte artificiale perché contiene 30 ingredienti distinti che devono essere nella giusta quantità, altrimenti il ​​latte artificiale potrebbe essere pericoloso da consumare.

Il richiamo volontario di Abbott è stato causato da quattro malattie segnalate in bambini che hanno ingerito latte artificiale in polvere dallo stabilimento del Michigan. Tutti e quattro i bambini sono stati ricoverati in ospedale con un raro tipo di infezione batterica e due sono morti.

Abbott è una delle sole quattro società che producono quasi il 90% della formula statunitense, quindi la sua chiusura ha soffocato le forniture già limitate.

Dopo un esame di sei settimane, gli investigatori della FDA hanno pubblicato un elenco di problemi A marzo, inclusi standard di sicurezza e salute permissivi e una storia di contaminazione batterica in diverse parti dell’impianto.

Ma Abbott, con sede a Chicago, ha sottolineato che i suoi prodotti non sono direttamente collegati alle infezioni batteriche nei bambini. I campioni di batteri trovati nella sua fabbrica non corrispondevano ai ceppi raccolti dai bambini dagli investigatori federali. L’azienda ha più volte dichiarato di essere pronta a riprendere la produzione, in attesa di una decisione della Food and Drug Administration.

Gli ex funzionari della Food and Drug Administration affermano che ci vuole tempo per risolvere il tipo di problemi rilevati nello stabilimento di Abbott e le strutture per il latte artificiale ricevono più controllo rispetto ad altre strutture alimentari. Le aziende necessitano di un’accurata pulizia della struttura e delle attrezzature, della riqualificazione dei dipendenti, di frequenti test e della documentazione dell’assenza di contaminazione.

Anche se la struttura riaprirà presto, la Food and Drug Administration dovrà comunque affrontare un esame accurato nella gestione dei problemi nello stabilimento.

Gli ispettori della Food and Drug Administration hanno visitato lo stabilimento a settembre per un controllo di routine, più o meno nel periodo in cui è stata segnalata la prima infezione batterica del bambino. Sebbene gli ispettori abbiano rivelato numerose violazioni, tra cui acqua stagnante e condizioni antigieniche, la Food and Drug Administration non ha chiuso l’impianto né ha emesso alcun avviso ufficiale.

Solo dopo che sono state segnalate diverse malattie, la Food and Drug Administration è tornata allo stabilimento a gennaio, trovando questa volta una storia di contaminazione batterica in diverse parti della pianta. Quindi Abbott ha chiuso la struttura e ha richiamato diverse formulazioni in polvere a metà febbraio.

Il membro del Congresso Rosa DeLoro ha riferito il mese scorso che un informatore ha contattato la Food and Drug Administration in ottobre in merito a condizioni e pratiche non sicure nell’impianto, tra cui la falsificazione dei registri dell’impianto e il mancato test della formula per la contaminazione.

Lei e altri legislatori dovrebbero interrogare sulla questione il commissario per la Food and Drug Administration California e altri in un’udienza prevista per giovedì.

Questa storia è stata aggiornata per correggere i tempi della denuncia dell’informatore a ottobre, non a settembre.