Secondo quanto riferito, la Marvel voleva Deadpool in una scena post-crediti di Doctor Strange 2

Dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, il debutto dell’MCU non è arrivato con molte altre aspettative. Ryan Reynolds’ lista dei morti. Di recente, il preferito dai fan Maad ha visto un enorme aumento di popolarità a causa delle voci secondo cui farà il suo debutto nei Marvel Studios. Doctor Strange in un multiverso di folliaapparso per la prima volta nelle sale.

I fan hanno iniziato a credere a questa idea quando Deadpool è stato pensato Dott. Garib 2 un poster che ha debuttato con un trailer del Super Bowl a febbraio. anche quando Lo stesso Reynolds ha negato con veemenza di essere nel filmnon c’era modo di sapere con certezza se stesse mentendo per mantenere segreta una possibile inclusione, grazie Incidente di Andrew Garfield a partire dal Spider-Man: Non c’è spazio per casa.

Quando il film è stato presentato in anteprima, si è scoperto che Reynolds era fedele alla sua parola perché i fan non vedevano alcun segno di Deadpool. A che ora Dott. Garib 2Durata 126 minutiIn partenza La sua prima apparizione in un altro progetto è in arrivo. Tuttavia, nei giorni successivi all’uscita della tanto attesa prima parte, un nuovo rapporto indica che potrebbe non essere sempre così.

Deadpool quasi in Doctor Strange 2?

Attenzione: il resto di questo articolo contiene spoiler per Doctor Strange in un multiverso di follia.

Giacomo Clemente di Podcast settimanale del pianeta È stato rivelato che la Marvel stava pianificando l’apparizione di Deadpool di Ryan Reynolds in una scena post-crediti Doctor Strange in un multiverso di follia.

Clement ha notato che una delle sue fonti lo ha informato di cinque diversi personaggi che avevano scene che sono state girate ma che alla fine sono state tagliate dalla versione finale del film, inclusa la versione principale del MCU del barone Mordo. Citando anche Magneto per Michael Fassbender e altri due personaggi, ha condiviso le informazioni su Deadpool verso la fine dei suoi appunti sull’argomento:

James Clement: “Qualcuno mi ha mandato una lista di cinque personaggi che sarebbero apparsi in quel film che sono stati tagliati… quindi sembra, sì, Wanda ha ucciso il MCU Mordo, era reale. Stava per succedere. Michael Fassbender sarebbe stato Magneto… dissi [to my source], “Qualcuno di questi è stato filmato?” E questo tizio ha detto: “È stato filmato ma alla fine è stato tagliato fuori dalla versione teatrale”, che è ciò che dice la mia fonte… Balder the Brave Come accennato, anche se non chiamato… Ghost Rider, che è interessante come membro degli Illuminati…” Nick Mason: “Oh, sarebbe stato negli Illuminati?” James Clement: “Sì, immagino di sì? Stava per combattere Wanda e probabilmente sarebbe morto… e Deadpool era nella scena post-crediti”.

Doctor Strange 2 aveva quasi un altro X-Man

Mentre è apparsa la seconda scena post-crediti di Doctor Strange 2 Bruce Campbell Pizza Bubba Libertà dal suo doloroso incantesimo, Il primo ha presentato completamente un fan a Charlie Theron Dove lei e String stavano guardando nella dimensione oscura. È impossibile dire se queste voci sull’inclusione di Deadpool in una di queste scene siano vere, ma è senza dubbio fantastico immaginare cosa avrebbe potuto essere.

Forse è stato Wade Wilson che ha aiutato a tirare fuori Campbell dall’euforia degli auto-pugni? Potrebbe essere in tutta la sua scena, Rottura del quarto muro E commentare la follia multi-universo? Forse 2009 La nascita degli X-Men: Wolverine Un clone di Deadpool è entrato nell’MCU in modo che Wade potesse ucciderlo di nuovo, in modo simile Deadpool 2?

È impossibile dire come la Marvel avrebbe introdotto Deadpool nella scena post-crediti, soprattutto perché ha confermato di rimanere con l’MCU per un po’ di tempo, a differenza degli Illuminati ormai uccisi. Condiviso dallo scrittore principale Michael Waldron Era contro l’eroe nelle discussioni a comparire Dott. Garib 2 A volte, dando un po’ di credito a questo rapporto.

Sebbene Deadpool non sia apparso in questo film, il suo inizio finale è stato pieno di azione nel fandom del MCU.

Doctor Strange in un multiverso di follia giocando ora nei teatri.

