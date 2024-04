Drake: La canzone di AI Tupac è scomparsa dall'account Instagram del rapper dopo una disputa legale

Di Vicky Wong e Bonnie McLaren

notizie della BBC

3 ore fa

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Drake ha rimosso da Instagram una traccia che utilizzava le voci generate dall'intelligenza artificiale di Tupac e Snoop Dogg

Una traccia di Drake contenente una versione generata dall'intelligenza artificiale della voce di Tupac Shakur è scomparsa dopo che gli avvocati del defunto rapper hanno minacciato di denunciarlo.

La star canadese ha caricato venerdì scorso il Taylor Made Freestyle, che utilizza anche l'intelligenza artificiale per imitare Snoop Dogg.

Mercoledì di questa settimana alcuni resoconti dicevano che gli eredi di Tupac avevano ordinato a Drake di rimuovere la canzone entro 24 ore.

Il post contenente la clip è scomparso dall'account del rapper @Champagnepapi giovedì sera.

Nessuna delle due parti ha commentato pubblicamente da quando la traccia è stata rimossa.

Taylor Made Freestyle l'ha definita una “flagrante violazione” della legge e un “abuso” dell'eredità di Tupac.

La lettera affermava di essere “sconcertato e deluso” e avvertiva che la fondazione avrebbe “perseguito tutti i rimedi legali” se non avesse rispettato la scadenza.

Commenta la foto, Gli eredi del defunto rapper hanno definito la canzone un “abuso” dell'eredità di Tupac

Le battute generate dall'intelligenza artificiale nella traccia di Tupac e Snoop Dogg hanno preso di mira l'artista hip-hop vincitore del Premio Pulitzer, qualcosa che è stato menzionato anche nella lettera legale.

Ha descritto Kendrick come “un buon amico della monarchia che non ha offerto altro che rispetto per Tupac e la sua eredità pubblicamente e privatamente”.

Nei suoi versi della traccia, Drake ha fatto riferimento a Taylor Swift, definendola "la più grande gangster del gioco musicale in questo momento".

Ha anche richiamato una frase del suo ultimo album – For All the Dogs – in cui diceva che avrebbe spostato il suo album per evitare di pubblicarlo contemporaneamente alla pop star miliardaria.

Anche se ha abbandonato il suo stile libero dopo l'uscita del suo nuovo album The Tortured Poets Department la scorsa settimana.

Tupac Shakur, il cui nome d'arte era stilizzato come 2Pac, era uno dei nomi più riconoscibili dell'hip-hop.

Ha pubblicato il suo album di debutto nel 1991 e ha venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo, con grandi successi tra cui California Love, All Eyez On Me e Changes.

Morì nel 1996 all'età di 25 anni, dopo essere stato colpito quattro volte in un attacco a Las Vegas.

L'ex leader della banda, Duane “Keefe D” Davis, è stato accusato dell'omicidio di Shakur.

La BBC ha tentato di contattare l'avvocato immobiliare di Tupac, il signor King, e ha contattato i rappresentanti di Drake per un commento.