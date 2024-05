I produttori affermano che il ruolo di Chance Perdomo nel film Gen V non verrà riformulato dopo la morte

Perdomo Chance Andre Andersson sarà per sempre l’unico attore nel film “Gen V”… I produttori hanno annunciato domenica che non sceglieranno un altro attore per il ruolo dopo la sua morte improvvisa.

Il team dietro il popolare spettacolo spin-off “The Boys” ha annunciato la notizia sull’account Instagram ufficiale dello show… rendendo un omaggio emotivo alla defunta star scomparsa all’inizio di quest’anno.

Fondamentalmente, il post dice che la squadra stava cercando il modo migliore per onorare la memoria di Chance… e alla fine dicono di aver deciso che scegliere un nuovo attore per il ruolo non avrebbe funzionato.

Tuttavia, i produttori della “Gen V” dicono che metteranno in evidenza il lavoro e l’eredità di Chance in qualche modo in questa stagione… quindi i fan dello show dovrebbero aspettarsi che Andre sia ancora un fattore nello show.

Ricorda… l’opportunità è morta Incidente motociclistico Alla fine di marzo. Secondo quanto riferito, nessun altro è rimasto ferito nell’incidente, anche se non è chiaro esattamente cosa lo abbia causato.

La morte di Perdomo ha ritardato le riprese della seconda stagione… e i produttori hanno chiaramente riflettuto su come andare avanti al meglio con un cast chiave improvvisamente scomparso.

All’epoca, i produttori dello spettacolo dissero: “Chance è sempre stato affascinante e sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona molto gentile e adorabile”. Aveva 27 anni.