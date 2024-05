La persona più ricca dell’Illinois rivelata da Forbes – NBC Chicago

La settimana scorsa, Forbes ha pubblicato la sua lista annuale degli individui più ricchi di ogni stato, e il campione in carica dell’Illinois è in cima alla classifica per il secondo anno consecutivo.

Secondo ForbesLucas Walton, originario di Chicago, è diventato ancora una volta la persona più ricca dello stato, aumentando il suo patrimonio netto a quasi 28 miliardi di dollari.

Walton lo è Nipote del fondatore di Walmart Sam Walton. Suo padre, John Walton, morì in un incidente aereo nel 2005 e Lucas ereditò un terzo della sua fortuna, secondo Forbes.

L’anno scorso, il patrimonio netto di Walton è aumentato del 32%, passando da 21,2 miliardi di dollari a 28 miliardi di dollari.

Lucas Walton lavora come investitore in varie iniziative ambientali, incluso il servizio nel consiglio di amministrazione della Walton Family Foundation, secondo il suo sito web.

La fondazione sostiene una serie di iniziative, con l’obiettivo principale di aiutare a fornire opportunità educative agli studenti, proteggere i corsi d’acqua del mondo dall’inquinamento e promuovere gli interessi economici dello stato dell’Arkansas e del delta dell’Arkansas-Mississippi, secondo il sito web della fondazione.

Walton Gestisce anche la Builders Initiativeche investe in organizzazioni non profit, aziende e altre organizzazioni che lavorano per incoraggiare pratiche sostenibili nel tentativo di combattere il cambiamento climatico.

Walton è stato incoraggiato a studiare pratiche sostenibili dopo che gli è stata diagnosticata una rara forma di cancro all’età di tre anni. Sua madre attribuisce a una “dieta completamente naturale” il merito di averlo aiutato a riprendersi dalla malattia, ispirandolo a lavorare per proteggere il mondo naturale. , secondo lui Biografia sul sito web della Walton Family Foundation.

Suo zio Jim Walton è la persona più ricca dell’Arkansas, con una fortuna stimata di 78,4 miliardi di dollari.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos è la persona più ricca della Florida, con un patrimonio netto di 194 miliardi di dollari. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, è la persona più ricca del Texas con un patrimonio di 195 miliardi di dollari, mentre Bill Gates è ancora una volta la persona più ricca di Washington con un patrimonio di 128 miliardi di dollari.

Il fondatore di Citadel Ken Griffin, che deteneva il titolo di persona più ricca dell’Illinois fino al suo trasferimento in Florida nel 2023, segue Bezos nella classifica del Sunshine State dopo che il fondatore di Amazon si è trasferito lì negli ultimi anni.