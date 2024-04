Anne Hathaway ricorda il provino in cui dovette uscire con 10 ragazzi: “Sembrava disgustoso”

Rick Kern/WireImage

Anne Hathaway ripercorre gli inizi della sua carriera e ricorda un'audizione particolare che pensava fosse “terribile” in cui dovette fingere di essere eccitata baciando dieci ragazzi.

In una nuova intervista, Hathaway ha affermato che negli anni 2000 era “normale” che agli attori venisse chiesto di incontrare potenziali star durante le audizioni di chimica.

“Che è in realtà il modo peggiore per farlo”, ha detto. rivista V. “Mi è stato detto: ‘Abbiamo dieci ragazzi che verranno oggi e tu sei un attore. “Non sei entusiasta di affrontarli tutti? E ​​ho pensato: c'è qualcosa che non va in me? Perché non ero eccitato. Pensavo che fosse disgustoso.”

Ha continuato: “Ed ero molto giovane e molto consapevole di quanto fosse facile perdere tutto essendo chiamata difficile, quindi ho finto di essere eccitata e ho continuato. Non era un gioco di potere e nessuno ci stava provando”. essere terribile o ferirmi. Era un periodo completamente diverso e ora sappiamo meglio.”

Come produttore su L'idea di teIl processo di casting per trovare il suo interesse romantico sullo schermo, che alla fine è stato Nicholas Galitzine, ha avuto un approccio diverso nel testare la chimica.

“Abbiamo chiesto a ciascuno dei futuri attori di scegliere una canzone che secondo loro sarebbe piaciuta al loro personaggio, che avrebbero indossato per far ballare il mio personaggio, e poi abbiamo fatto una breve improvvisazione. “Ero seduto su una sedia come se fossimo tornati dalla cena o da una passeggiata o qualcosa del genere, e abbiamo fatto una breve improvvisazione”, ha detto “Ho premuto play e abbiamo iniziato a ballare insieme”.

Galitzine ha scelto The Alabama Shake e Hathaway ha detto che il processo “è stato facile” e il resto è storia.