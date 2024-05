Le Hawaii sono cancellate? La CBS dice costi e valutazioni

I fan sono rimasti scioccati nel sentire che “NCIS: Hawai'i”, l'ultima serie della serie “NCIS” della CBS, era stata cancellata dopo tre stagioni la scorsa settimana. In una conferenza stampa a Los Angeles, i dirigenti della CBS hanno affermato che la decisione è dovuta a un equilibrio tra costi e ascolti, nonché alla coesione del programma 2024-2025 della rete.

“Dobbiamo sempre mantenere il programma aggiornato, mantenere lo slancio. Abbiamo dovuto fare alcune scelte davvero difficili quest'anno”, ha detto ai giornalisti Amy Reisenbach, presidente della CBS Entertainment. [from the Hollywood strikes] Davvero potente, ma alla fine dobbiamo guardare alla coesione del flusso della sequenza temporale. Dobbiamo valutare le questioni finanziarie e la performance complessiva e prendere decisioni difficili”.

Quando è stato chiesto se ci fosse la possibilità che la cancellazione venisse annullata, come è successo quando la CBS ha annullato la sua decisione di porre fine alla SWAT in due diverse occasioni, Reisenbach ha detto di no.

La terza stagione di “NCIS: Hawai'i” è stata aperta a un pubblico medio di 5,6 milioni di spettatori il 12 febbraio. Sebbene la stagione non abbia mai più raggiunto livelli così alti, è riuscita a rimanere sopra i 5 milioni di spettatori, ad eccezione degli episodi 6 e 6. 7, che hanno comunque raggiunto rispettivamente 4,8 milioni e 4,98 milioni di spettatori. Tuttavia, questi risultati non sono stati sufficienti per coprire il costo della serie, che è stata girata alle Hawaii.

Il presidente e CEO della CBS George Cheeks ha citato nuovamente considerazioni finanziarie quando ha riconosciuto che mentre alcune altre serie popolari della CBS, come “SEAL Team” e “Evil”, sono diventate originali della Paramount+ dopo che non rientrano più nella lista di prima serata della rete.

“I budget sono sfidati, quindi non abbiamo un numero illimitato di slot in Paramount+”, ha detto Cheeks.

“È qualcosa a cui siamo sempre aperti, ma non è mai una garanzia.”

“NCIS: Hawai'i” va in onda ogni lunedì alle 22:00 immediatamente dopo la serie principale “NCIS”, rinnovata per la 22a stagione. “Hawai'i” sarà ora ripreso da “NCIS: Origins”, una nuova serie prequel con Austin Stowell nei panni del giovane Leroy Jethro Gibbs, interpretato da Mark Harmon nella serie originale.

“NCIS: Hawai'i” segue Jane Tennant (Vanessa Lachey), la prima agente speciale responsabile dell'NCIS Pearl Harbor, mentre lei e la sua squadra bilanciano il dovere verso la famiglia e il paese mentre indagano su crimini ad alto rischio che coinvolgono personale militare e sicurezza nazionale. . E i segreti dell'isola stessa. Insieme a Lachie, il cast comprende Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine El Bustami, Jason Anton, Tori Anderson e Kian Talan. Matt Bosack, Jean Nash, Christopher Silber e Larry Teng sono stati i produttori esecutivi della serie, prodotta da CBS Studios.