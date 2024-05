Adam Sandler ritorna nei panni di Happy Gilmore in un nuovo film

Felice Gilmore Torniamo a colpire i link!

L’iconico personaggio della commedia classica del 1996 “Happy Gilmore” avrà un film nuovo di zecca con l’iconico attore protagonista Adam Sandler Riprende il ruolo da protagonista di un giocatore di hockey che si reinventa come stella del golf.

“Felice Gilmore è tornato!” Leggi il messaggio Da Netflix sui social mercoledì. “Adam Sandler riprenderà il suo ruolo iconico in un nuovo film in arrivo su Netflix”, continua il post.

Immagini universali/Getty

“Happy Gilmore”, un film che nel corso degli anni si è evoluto in un classico di culto, racconta la storia di un giocatore di hockey in difficoltà che sfrutta la sua precedente esperienza nel golf, guadagnando rapidamente popolarità per il suo swing da golf in stile cartone animato. .

Una delle scene più famose del film mostra Bob Barker e Gilmore, conduttore di “The Price is Right”, che si scambiano colpi su un campo da golf.

Nel 2021, Sandler e Christopher MacDonald, che interpreta l’antagonista Shooter MacGuffin, hanno celebrato il 25 ° anniversario dell’uscita del film con Sandler. Pubblica un video su X Girare la famosa ripresa di lancio di Gilmore.

In risposta, Christopher MacDonald È stato condiviso un videoclip Risposta dal profilo del tiratore McGavin, secondo cui metterlo in una tazza in soggiorno è una finta partita di golf.