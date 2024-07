Si prevede che “Deadpool e Wolverine” incasserà 360 milioni di dollari al botteghino; Ryan Reynolds e Hugh Jackman stabiliscono un nuovo record per un film vietato ai minori

‘ Deadpool e Wolverine Campionato Ryan Reynolds E Hugh Jackman Il film è destinato a stabilire un record al botteghino quando uscirà nelle sale venerdì prossimo.Il film è diretto da Shawn Levy Si prevede che il film, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, incasserà tra i 160 e i 170 milioni di dollari al botteghino nordamericano, il che potrebbe renderlo l’apertura più alta di sempre per un film di categoria R, secondo un rapporto di Deadline.Se il film riuscisse a raggiungere questa cifra, supererebbe il film originale “Deadpool”, che ha incassato 132,4 milioni di dollari.Si prevede che la società genererà profitti globali compresi tra 340 e 360 ​​milioni di dollari, con un impressionante guadagno da 180 a 190 milioni di dollari dai mercati esteri.

Queste proiezioni sono leggermente inferiori a quelle originali pubblicate da Deadline, che prevedeva che il film avrebbe incassato più di 200 milioni di dollari a livello nazionale. A livello internazionale, il film è ancora in grado di raggiungere ricavi di apertura superiori a 200 milioni di dollari, grazie alle eccezionali vendite iniziali, che consentono al film di raggiungere ricavi di apertura globali di oltre 400 milioni di dollari.

Se queste proiezioni saranno confermate, “Deadpool e Wolverine” si classificherà come la terza più grande apertura nell’universo cinematografico Marvel post-COVID-19, dietro “Spider-Man: No Way Home”, che ha incassato 600 milioni di dollari, e “Spider-Man: No Way Home”. : No Way Home”, che ha incassato 600 milioni di dollari, Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, che ha incassato 452 milioni di dollari.

Anche se il film non dovesse raggiungere le aspettative, “Deadpool e Wolverine” supererebbe “Inside Out 2” con 154,2 milioni di dollari, diventando il film con il maggior incasso del 2024.

Solo 17 film hanno incassato più di 170 milioni di dollari al botteghino nordamericano e tutti hanno un rating PG-13. Secondo i rapporti, 15 di questi film erano film Disney e 10 erano film Marvel Cinematic Universe. Ciò renderebbe Deadpool e Wolverine il primo film classificato come R a raggiungere questo traguardo.

Attualmente, “Spider-Man: No Way Home” di Tom Holland è tra le prime cinque uscite nazionali con 260,1 milioni di dollari. Seguito da “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, che ha incassato 187,4 milioni di dollari, “Black Panther: Wakanda Forever”, che ha incassato 181,3 milioni di dollari, “Barbie”, che ha incassato 162 milioni di dollari, e “Inside Out 2”, che ha completato la classifica. elenco. Con ricavi pari a 154,2 milioni di dollari.

“Deadpool e Wolverine” uscirà in tutti i mercati globali questa settimana, a partire da mercoledì in Francia, Germania, Italia, Corea e Giappone; seguiti giovedì da Spagna, Brasile, Regno Unito, Messico e Australia; Con la Cina, l’India e altri paesi che si uniranno venerdì.

Se il film raggiungesse la cifra minima globale stimata di 340 milioni di dollari, batterebbe altri film con rating R come “Deadpool”, che ha incassato 264 milioni di dollari, “Deadpool 2”, che ha incassato 263 milioni di dollari, e “Joker”, che completa la classifica. lista con $ 243 milioni di dollari. Tuttavia, a differenza degli altri due film di Deadpool, “Joker” è diretto da Todd Phillips Ed eroicamente Joaquin Phoenix È diventato il primo film classificato come R a superare la soglia del miliardo di dollari al botteghino.