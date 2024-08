A24 presenta un film drammatico con Daniel Craig e diretto da Luca Guadagnino

A24 ha acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti di “Queer”, l’ultimo film del regista candidato all’Oscar Luca Guadagnino.

Il film con protagonista Daniel Craig, che uscirà quest’anno, sarà presentato in anteprima mondiale all’81esima Mostra del Cinema di Venezia il 3 settembre.

Il film è ambientato a Città del Messico negli anni ’50 e racconta la storia di William Lee (Craig), un immigrato americano sulla quarantina, che vive una vita isolata in una piccola comunità americana. Tuttavia, l’arrivo in città di Eugene Allerton (Drew Starkey), un giovane studente, motiva William a stringere una relazione significativa con qualcuno. Nel film figurano anche Lesley Manville, Jason Schwartzman, Andra Ursota, Michael Bormans e David Lowery.

“Queer” è stato adattato per il cinema da Justin Kuritzkes, che ha collaborato con Guadagnino al film “Challengers”, da lui adattato dal romanzo omonimo dello scrittore americano William S. Burroughs.

“Queer è un lavoro d’amore e non potremmo essere più felici che il nostro film abbia trovato casa presso uno studio audace, vibrante e innovativo come A24”, hanno affermato Craig e Guadagnino in una dichiarazione congiunta. “È un onore portare finalmente in vita sullo schermo il leggendario romanzo di Burroughs per la prima volta, e siamo incredibilmente grati ed entusiasti di poterlo presentare insieme ai nostri partner collaborativi. Non potremmo chiedere partner migliori in questo viaggio. “

Oltre alla proiezione nel concorso ufficiale di Venezia, dove Guadagnino ha ricevuto il premio per la miglior regia nel 2022, “Queer” avrà anche la sua anteprima nordamericana come proiezione speciale al Toronto International Film Festival e fungerà da Spotlight Gala al New York Times. Festival del cinema di York.

Drew Starkey e Daniel Craig in Queer

Yannis Drakulidis

“Queer” è prodotto da Fremantle, Fremantle North America, Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e Luca Guadagnino per la sua società Frenesy Film, in associazione con Cinecittà e Frame by Frame. Il gruppo Fremantle ha finanziato il film.

“Siamo entusiasti che Queer, un vero traguardo nel cinema e nella narrazione, sarà distribuito negli Stati Uniti da A24”, ha affermato Andrea Scrosati di Fremantle. “A24 è il partner perfetto per il bellissimo ed emozionante film di Luca Guadagnino, e non vediamo l’ora lavorare di nuovo con la loro squadra.”

CAA Media Finance ha mediato l’accordo.