Foot Locker abbandona New York e si trasferisce a St. Petersburg, in Florida, per ridurre gli alti costi: “efficienza”

Foot Locker ha annunciato mercoledì che il rivenditore di scarpe da ginnastica trasferirà la sua sede da New York alla Florida per sfuggire ai costi elevati nell’Empire State.

“Per supportare meglio il nostro progresso strategico, aumentare la collaborazione tra i membri del team e una continua disciplina delle spese, abbiamo preso la decisione di spostare la nostra sede a San Pietroburgo, in Florida”, ha dichiarato il CEO Mary Dillon in una nota.







Foot Locker ha annunciato mercoledì che trasferirà la propria sede da New York City a St. Petersburg, in Florida.

La società ha affermato che in futuro manterrà solo una presenza limitata in città.

Il suo marchio gemello, Champs, aveva precedentemente sede a San Pietroburgo.

Il trasferimento dovrebbe essere completato entro la fine del 2025.

La città è stata “un centro di gravità per Foot Locker per molto tempo”. Dillon ha detto a Bloomberg:“In questo modo otterremo efficienza in termini di costi nel tempo, ma continueremo ad essere presenti a New York per mantenere i legami con il basket e la cultura delle sneaker”.

San Pietroburgo, una città di 250.000 abitanti situata vicino a Tampa, non era un centro attraente per le grandi aziende.

Ad esempio, Miami ospita miliardari come Ken Griffin e il suo hedge fund Citadel.







Katie Woods ha trasferito la sua azienda Ark Investment Management da New York City a San Pietroburgo nel 2021. Reuters

Ma nel 2021, Ark Investment Management di Cathie Wood si è trasferita da New York City a San Pietroburgo.

Ha inoltre acquistato i diritti di denominazione dell’ARK Innovation Center, una struttura imprenditoriale di 45.000 piedi quadrati, con un accordo da 2 milioni di dollari. Secondo S. Pete in aumentoun sito di notizie sullo sviluppo urbano locale.

Foot Locker ha una capitalizzazione di mercato di 2,8 miliardi di dollari e le sue azioni sono scese del 4,3% quest’anno.