Rosenblatt ritiene che il calo delle azioni della Super Micro Computer Inc. (SMCI) sia eccessivo

Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) ha reso noto un previsto ritardo nella presentazione della sua relazione annuale sul modulo 10-K per l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2024.

Alle 14:18 EDT (18:18 GMT) le azioni SMCI erano scese del 21,9%.

La Società prevede di presentare un avviso di deposito tardivo sul modulo 12b-25 il 30 agosto 2024, affermando che il deposito della relazione annuale entro il periodo di tempo specificato richiederebbe sforzi o spese irragionevoli.

SMCI ha affermato di aver bisogno di ulteriore tempo affinché il suo management possa completare una valutazione della progettazione e dell’efficacia operativa dei suoi controlli interni sull’informativa finanziaria al 30 giugno 2024.

La società ha confermato che non ci sono stati aggiornamenti ai risultati dell’anno finanziario e del trimestre precedentemente annunciati il ​​6 agosto 2024.

Ieri le azioni SMCI sono scese del 2,6% in seguito alla pubblicazione di un rapporto critico di Hindenburg Research, che prendeva di mira le pratiche contabili e di governance aziendale della società.

Le preoccupazioni del rapporto si concentrano sulle pratiche contabili che possono essere viste come segnali di allarme, soprattutto in relazione al modo in cui la società riconosce i ricavi e al trattamento riservato ai dirigenti precedentemente coinvolti in scandali contabili.

Super Microcomputer, che ha una capitalizzazione di mercato di 35 miliardi di dollari, ha dovuto affrontare sfide in passato, inclusa la cancellazione dal Nasdaq nel 2018 per non aver presentato i rendiconti finanziari.

Anche se un ritardo di 10.000 “non è una bella prospettiva”, il forte calo delle azioni SMCI oggi “sembra eccessivo se si considera la dinamica di Hindenburg come una notizia vecchia o imprecisa”, hanno detto gli analisti di Rosenblatt.

