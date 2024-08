Dolly Parton invia libri gratuiti ai bambini di tutto il mondo

Il padre di Dolly Parton è cresciuto povero e non ha mai avuto l’opportunità di imparare a leggere.

Ispirata dalla sua educazione, La leggenda della musica country, 78 anni Negli ultimi tre decenni la sua missione è stata quella di migliorare l’alfabetizzazione attraverso il programma di distribuzione dei libri della Imagination Library. Il programma è stato ampliato a livello statale in luoghi come Missouri e Kentucky, due dei 21 stati in cui tutti i bambini sotto i 5 anni possono iscriversi per ricevere libri spediti mensilmente a casa loro.

Per celebrare l’evento, martedì ha visitato entrambi gli stati per promuovere il programma e raccontare la storia di suo padre, Robert Lee Barton, morto nel 2000.

“In montagna, molte persone non avevano l’opportunità di andare a scuola perché dovevano lavorare nelle fattorie”, ha detto al Foley Theatre di Kansas City, Missouri resto della famiglia.”

Parton, la quarta di 12 figli di una famiglia povera degli Appalachi, ha detto che suo padre era “una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto”, ma era imbarazzato perché non sapeva leggere.

Così ha deciso di aiutare altri bambini e nel 1995 ha avviato il programma in una contea del suo stato natale, il Tennessee. Da lì il programma si è diffuso rapidamente e oggi vengono inviati più di 3 milioni di libri ogni mese. Dall’inizio del programma, i libri sono stati inviati a più di 240 milioni di bambini negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia.

Il Missouri sta sostenendo l’intero costo del programma, che ammontava a 11 milioni di dollari nell’ultimo anno fiscale. La maggior parte degli altri stati contribuisce ai fondi attraverso un modello di condivisione dei costi.

“I bambini iniziarono a chiamarmi ‘Book Lady’, e papà era più orgoglioso di questo che del fatto che fossi una star”, ha detto Parton “Ma anche papà ha iniziato a sentirsi come se avesse fatto davvero un ottimo lavoro.”

Nel Kentucky, il governatore Andy Beshear ha dichiarato martedì in un evento con Barton che la Imagination Library sta raggiungendo i bambini in tutte le 120 contee. La First Lady Brittany Beshear ha affermato che più di 120.000 bambini nel Kentucky – quasi la metà di tutti i bambini in età prescolare statale – sono attualmente registrati. per ricevere libri attraverso il programma.

La first lady ha affermato che il programma incoraggia le famiglie a leggere insieme e consente ai bambini di avere la propria biblioteca personale prima di iniziare la scuola materna, senza alcun costo per le loro famiglie.

“È davvero un ottimo modo per insegnare ai bambini quando sono molto piccoli ad amare i libri e imparare a leggere”, ha detto Parton durante l’evento a Lexington, Kentucky.

Parton, che ha ricevuto un Grammy Lifetime Achievement Award dieci anni fa, ha detto che alla fine vorrebbe vedere il programma in ogni stato. Sebbene il programma esista in tutti gli stati, 21 stati hanno una legislazione che garantisce l’iscrizione di tutti i bambini di età inferiore ai cinque anni. Ha detto di essere orgogliosa che suo padre abbia vissuto abbastanza a lungo da vedere decollare il programma.

“Questo era il mio modo di onorare mio padre, perché la Bibbia dice di rispettare tuo padre e tua madre”, ha detto. “E non penso che significhi semplicemente ‘obbedire’. Penso che significhi onorare il loro nome e onorarli”.

Barton è lei stessa un’autrice e tra i suoi titoli c’è il libro per bambini del 1996 “Coat of Many Colors”, che fa parte del programma di distribuzione del libro.

Mentre si preparava a cantare la sua famosa canzone con lo stesso nome, spiegò che si trattava di un cappotto che sua madre le aveva fatto con un misto di tessuti non corrispondenti, perché la famiglia era troppo povera per comprare un grosso pezzo di un tessuto. . Barton era orgoglioso di lui perché sua madre lo paragonava al mantello multicolore di cui si parla nella Bibbia: un dono meraviglioso di Giacobbe a suo figlio Giuseppe.

Ma i suoi compagni di classe la prendevano in giro. Per anni ha affermato che l’esperienza è stata “un dolore molto profondo”.

Scrivere ed eseguire la canzone “mi ha fatto sparire il dolore”, ha detto. Nel corso degli anni, ha ricevuto lettere da persone che le dicevano che la canzone aveva lo stesso effetto su di loro.

“La verità è che questa piccola canzone significa così tanto non solo per me, ma per tante altre persone per tante ragioni diverse, ed è questo che la rende la mia canzone preferita”, ha spiegato.

Quando le è stato chiesto in Kentucky della sua eredità duratura, Parton ha detto che voleva essere ricordata come una “brava ragazza” che ha lavorato duro e ha cercato di rendere felici le persone e di rendere il mondo un posto migliore.

“Ovviamente voglio essere conosciuta come cantautrice e cantante, ma posso onestamente dire che Imagination Library significa per me tanto, se non di più, di quasi qualsiasi cosa abbia mai fatto in vita mia”, ha detto.

___

Hollingsworth ha riferito da Mission City, Kansas, e Schreiner ha riferito da Frankfort, Kentucky.