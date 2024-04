È stato rivelato il trailer del Re Leone con Blue Ivy Carter che si unisce al cast

La Disney ha pubblicato il primo trailer di Mufasa: Il Re Leone, un prequel del remake live-action del 2019 de Il Re Leone, e ha rivelato che Blue Ivy Carter si è unita al cast vocale.

Diretto dal regista di “Moonlight” Barry Jenkins, “Mufasa” esplorerà la storia delle origini del leone titolare, descrivendo la sua infanzia con suo fratello Taka, noto anche come Scar, che diventa il principale antagonista de “Il Re Leone”. Aaron Peier e Kelvin Harrison Jr. daranno la voce rispettivamente alle versioni più giovani di Mufasa e Scar. James Earl Jones ha doppiato Mufasa sia nel film originale del 1994 che nel remake del 2019 Jeremy Irons ha doppiato Scar nel 1994, mentre Chiwetel Ejiofor è subentrato nel 2019.

Diversi membri del cast vocale tornano nel 2019, tra cui John Kani nei panni di Rafiki, Seth Rogen nei panni di Pumbaa, Billy Eichner nei panni di Timon, Donald Glover nei panni di Simba e Beyoncé Knowles-Carter nei panni di Nala. La figlia di Beyoncé, Blue Ivy Carter, interpreterà Kiara, la figlia del re Samba e della regina Nala. Il film è stato prodotto nel 2019 ed è diretto da Jon Favreau da una sceneggiatura di Jeff Nathanson, che torna a scrivere “Mufasa”.

È stato anche rivelato che Lin-Manuel Miranda sta scrivendo le canzoni per il film, che lui e Mark Mancina hanno prodotto, con musica aggiuntiva e performance di Libo M.

“Elton John. Tim Rice. Hans Zimmer. LeBeau M. Mark Mancina. Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh. Beau Black, Ford Riley, lo straordinario team musicale di The Lion Guard e molti altri contributori musicali nel corso degli anni. “Ha detto Miranda in una dichiarazione. Her: “Il Re Leone ha un'incredibile eredità musicale con la musica di alcuni dei più grandi cantautori, e sono onorata e onorata di farne parte. È stato un piacere lavorare al fianco di Barry Jenkins per portare Mufasa's”. la storia prende vita e non vediamo l'ora che il pubblico possa godersi questo film nei cinema.

I nuovi membri del cast includono Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Ledega nel ruolo del giovane Rafiki; Preston Nyman nel ruolo di Zazu; Mads Mikkelsen nel ruolo di Kyros, un enorme leone che ha grandi progetti per il suo orgoglio; Thandiwe Newton nel ruolo della madre di Taka, Ash; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose nel ruolo di Afia, la madre di Mufasa; e Keith David nel ruolo di Masego, il padre di Mufasa.

“Aiutando mia sorella a crescere due figli piccoli negli anni '90, sono cresciuto con questi personaggi avendo l'opportunità di lavorare con la Disney per espandere questa incredibile storia di amicizia, amore e eredità, portando avanti al contempo il mio lavoro di cronaca delle vite e degli spiriti delle persone all'interno. la diaspora africana è un sogno”, ha detto Jenkins riferendosi all'introduzione.

Il Re Leone è uno dei film di maggior successo della Disney, con l'originale del 1994 che ha incassato 960 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il remake del 2019 ha incassato 1,6 miliardi di dollari al botteghino globale. La nuova versione è stata anche nominata una delle varie Scelte della critica nel 2019. “Se non sei mai stato un fan del Re Leone, niente qui ti catturerà”, ha scritto il critico cinematografico senior Peter Debruge nella sua recensione D'altra parte, per i più giovani che non l'hanno fatto visto tutto, questa potrebbe essere “Un’esperienza che cambia la vita, che si sforza di creare quel tipo di comprensione tra il pubblico e il regno animale che la Disney una volta faceva parte integrante della sua missione risalente all’era di film come The La leggenda di Lobo e L’incredibile viaggio.”

Guarda il trailer completo di Mufasa: Il Re Leone qui sotto. Il film sarà presentato in anteprima nelle sale il 20 dicembre.