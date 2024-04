Shari Redstone sta giocando a giochi di guerra M&A con la rimozione del CEO della Paramount

La decisione di rimuovere Bakish dalla carica di CEO arriva mentre Paramount Global è vicina alla conclusione di un accordo di fusione con Skydance Media. La sua partenza mette in dubbio il futuro a breve termine della Paramount come società indipendente, il che potrebbe contribuire a forzare un accordo di fusione.

“Non c'è dubbio che preferirei non vendere”, ha affermato Mario Gabelli, presidente e amministratore delegato di Jamco. Lo ha detto al New York Post Anticipo questo mese.

Nel frattempo, Skydance pagherà all’azionista di controllo Shari Redstone circa 2 miliardi di dollari per le sue quote di voto del 77% nella società attraverso l’acquisizione della sua holding National Amusements, ha riferito in precedenza CNBC, che rappresenta un premio significativo per Redstone, i cui interessi economici nella società sono diminuiti. . A meno di 1 miliardo di dollari.

È qui che inizia il dramma del CEO Monday.

Redstone è ora aperta a un voto della cosiddetta “maggioranza di minoranza” sull’accordo Skydance, secondo una persona che ha familiarità con il suo pensiero. Bloomberg E Il giornale di Wall Street Lo sviluppo è stato segnalato per la prima volta domenica.

Questo è un cambiamento importante nelle conversazioni di Skydance. Ciò significa che gli azionisti di minoranza avranno ora voce in capitolo sulla conclusione dell’accordo, dando ai critici dell’accordo una potenziale influenza sul risultato. Lunedì le azioni della Paramount Global sono balzate di circa il 5% nelle negoziazioni pre-mercato.

Gli azionisti di Paramount Global come Gabelli in genere confrontano l'offerta con le prospettive della società autonoma, da qui i suoi commenti sul non vedere affatto una vendita.

Ma licenziando Bakish, Redstone e il consiglio di amministrazione della Paramount Global stanno ora gettando lo status quo nello scompiglio. L’azienda non avrà un leader o una strategia chiara per il futuro. Redstone potrebbe tentare di costringere gli azionisti comuni a optare per una vendita destabilizzando di fatto la società senza che avvenga una vendita.

I colloqui di esclusività con Skydance termineranno il 3 maggio. La CNBC ha riferito la scorsa settimana che Skydance si stava muovendo verso i termini di valutazione ma voleva una proroga di due settimane sull'esclusività, che il comitato speciale non ha ancora concesso.

“National Amusements ha specificamente chiesto al consiglio di amministrazione della Paramount di formare un comitato speciale per esercitare il suo giudizio subordinato quando si considera un potenziale accordo con Skydance”, ha detto un portavoce di National Amusements in una dichiarazione fornita alla CNBC. “National Amusements non ha alcun ruolo nel comitato e rispettiamo il processo del comitato e la decisione finale se l'accordo Skydance rappresenta un accordo interessante per Paramount e se vogliono continuare ad andare avanti.”

Con la maggioranza dei voti di minoranza disponibili, Skydance prevede di migliorare la propria offerta per renderla più attraente per gli azionisti comuni, Lo ha riferito Bloomberg. Non è chiaro se la società sarà in grado di modificare i termini in modo abbastanza radicale da convincere gli investitori ordinari a cambiare idea.

Un'offerta congiunta della società di private equity Apollo Global e Sony potrebbe fungere da cavaliere bianco se gli investitori non vogliono Skydance e non hanno alcuna opzione praticabile per non vendere. New York Times menzionato All’inizio di questo mese, le due parti hanno avuto colloqui preliminari per raggiungere un accordo.

Gli azionisti aspetteranno di vedere se le parti presenteranno un'offerta formale che includa dettagli su chi sta finanziando l'acquisizione. Le autorità di regolamentazione potrebbero considerare l’acquisizione di Apollo-Sony come più rischiosa se il finanziamento fosse fornito da entità straniere. Inoltre, Sony non è una società con sede negli Stati Uniti, il che potrebbe teoricamente sollevare preoccupazioni per il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, che probabilmente rivedrà l'accordo.

Nel frattempo, la Paramount ha concluso nei prossimi giorni un importante accordo di rinnovo con la società via cavo statunitense Charter Communications. Bakish è stato impegnato in trattative approfondite con la Carta. Non è chiaro in che modo il suo licenziamento influenzerà tali trattative, che giocheranno un ruolo importante nella valutazione futura della società.